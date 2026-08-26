PCE exakt im Konsens: Bitcoin fällt unter 80.000 Dollar - Nvidia entscheidet heute Abend
Der Core-PCE-Index für Juli fiel mit 3,3 Prozent exakt auf den Konsens - kein Schock, keine Erleichterung - Bitcoin rutschte dennoch unter die 80.000-Dollar-Marke zurück, weil ein erwartetes Ergebnis keine Ausbruchsenergie liefert, und der Markt wartet nun auf Nvidias Quartalszahlen heute Abend als nächsten direkten Impuls.
Werte in diesem Artikel
Das Wichtigste in Kürze:
- Der US-Core-PCE-Preisindex für Juli 2026 stieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und lag mit 3,3 Prozent im Jahresvergleich exakt auf der Konsensprognose - die befürchtete PPI-bedingte Überhitzung der Financial-Services-Komponente blieb damit aus.
- Bitcoin fiel nach der PCE-Veröffentlichung unter die 80.000-Dollar-Marke zurück auf rund 78.000 bis 79.000 US-Dollar: Ein erwartetes Ergebnis gibt dem Markt keine neue Richtung.
- Heute Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht Nvidia Quartalszahlen mit einer Erwartung von über 92 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,09 US-Dollar Gewinn je Aktie - das Ergebnis wird zeigen, ob der KI-Trade, der Bitcoin seit August trägt, weiter Bestand hat.
Der Kryptomarkt erlebt am Nachmittag des 26. August 2026 das klassische Ergebnis eines Konsens-Prints: keine Bewegung nach oben, aber auch keinen echten Abverkauf - nur das Versiegen der Ausbruchsenergie. Die US-Statistikbehörde BEA veröffentlichte um 14:30 Uhr MESZ den Core-PCE-Preisindex für Juli 2026: 3,3 Prozent im Jahresvergleich und 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat - exakt der Konsenswert. Kryptowährungen gaben nach, da Bitcoin von seinen Höchstständen zurückwich und unter 80.000 US-Dollar fiel - der Markt hatte auf eine Abweichung vom Konsens gehofft, die eine neue Richtungsentscheidung ermöglicht hätte. Bitcoin hielt am Nachmittag des 26. August 2026 die Zone über 78.000 US-Dollar und kämpfte um die Rückkehr über 80.000 US-Dollar.
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PCE-Ergebnis: Was der Konsens verbirgt
Der Headline-Wert von 3,3 Prozent YoY verschleiert eine strukturelle Verbesserung: Der Vormonatswert (Juni 2026) hatte noch bei 3,4 Prozent gelegen, der Mai-Wert bei 3,5 Prozent. Der Trend ist abwärts, aber das Tempo reicht der Fed nicht aus, um eine Zinspause in Washington über den September hinaus zu sichern. Der PCE-Index für den Juli 2026 signalisiert, dass die Inflation zwar sinkt, aber über dem 2-Prozent-Ziel der Fed bleibt - und die befürchtete Überhitzung durch explodierende Portfoliomanagement-Gebühren aus dem PPI-Report trat in der PCE-Berechnung nicht mit der erwarteten Wucht auf. Die zweite BIP-Schätzung für das zweite Quartal 2026 erschien ebenfalls heute: Die Ausgangsbasis von 1,5 Prozent annualisiertem Wachstum wurde bestätigt. Ökonomen von Reuters erwarten, dass die Fed die Zinsen für den Rest des Jahres 2026 unverändert lässt - was den September-FOMC als neutrale Veranstaltung einzupreisen beginnt.
Nvidia heute Abend: KI-Trade am Scheideweg
Die Aufmerksamkeit richtet sich bereits auf den heutigen Abend. Nvidia veröffentlicht nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2027. Analysten erwarten einen Rekordumsatz von über 92 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,09 US-Dollar, gestützt auf weiter steigende Rechenzentrumsausgaben und starke Chip-Nachfrage. Nvidia hatte nach sieben aufeinanderfolgenden Verlusttagen am Dienstag 2,19 Prozent zugelegt und lag am Mittwoch vorbörslich rund 0,33 Prozent im Plus - erste Anleger stiegen offenbar vor den Zahlen ein. Für Bitcoin ist Nvidia kein direkter Kurstreiber, aber als Barometer für institutionellen Risikoappetit bedeutsam: Enttäuschende Zahlen würden den AI-/Risk-on-Narrativ beschädigen, der den Krypto-August wesentlich getragen hat. BlackRock steigerte parallel das Bitcoin-zu-ETF-Swap-Volumen mit steuerlichem Vorteil auf 5 Milliarden US-Dollar - ein Zeichen, dass institutionelle Nachfrage unabhängig vom Tagesgeschäft weiter aufgebaut wird.
Ethereum und Solana: Konsolidierung nach PCE
Ethereum hielt sich am 26. August 2026 im Bereich von rund 2.490 US-Dollar, leicht rückläufig nach dem PCE-Print. Solana notierte am 26. August 2026 um 09:00 Uhr bei 97,11 US-Dollar, ein Rückgang von rund 4,2 Prozent gegenüber dem Vortag. Der Rücksetzer bei Solana ist der stärkste Tagesverlust seit der Block-Time-Halbierungs-Rally vom 25. August und spiegelt das breitere Muster wider: Wer in der Ausbruchswoche am stärksten gestiegen war, gibt in der Konsolidierung am meisten ab. Nächster struktureller Katalysator ist Freitag, der 28. August 2026: Warshs Keynote beim Jackson-Hole-Symposium um 16:00 Uhr MESZ, die für September das zinspolitische Bild endgültig schärfen wird.
|Richtung
|Produkttyp
|Hebel (ca.)
|WKN
|Long
|Open End Turbo
|3,08x
|CMC0JG
|Short
|Open End Turbo
|2,17x
|CMC03P
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
|Basiswert
|Richtung
|Hebel (ca.)
|WKN
|Ethereum
|Long
|3,20×
|CMC11U
|Ethereum
|Short
|2,07×
|CMC01M
|Solana
|Long
|3,50×
|CMC01S
|Solana
|Short
|2,64×
|CMC01S
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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|NVIDIA Outperform
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|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
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|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK