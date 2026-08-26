PCE exakt im Konsens: Bitcoin fällt unter 80.000 Dollar - Nvidia entscheidet heute Abend

Kryptomarkt

26.08.26 17:30 Uhr

Der Core-PCE-Index für Juli fiel mit 3,3 Prozent exakt auf den Konsens - kein Schock, keine Erleichterung - Bitcoin rutschte dennoch unter die 80.000-Dollar-Marke zurück, weil ein erwartetes Ergebnis keine Ausbruchsenergie liefert, und der Markt wartet nun auf Nvidias Quartalszahlen heute Abend als nächsten direkten Impuls.

• Ethereum und Solana konsolidieren nach dem PCE-Report, wobei Ethereum bei etwa 2.490 US-Dollar verbleibt und Solana um 97,11 US-Dollar notiert, mit deutlichen Verlusten am Vortag. Das Jackson-Hole-Symposium am Freitag wird für den Zinspolitik-Ausblick entscheidend sein, während institutionelle Nachfrage nach Bitcoin durch ETFs und Swap-Volumen weiterhin steigt.

• Nach der Veröffentlichung des PCE-Index fiel Bitcoin unter die 80.000-Dollar-Marke auf rund 78.000 bis 79.000 US-Dollar, ohne klare Trendrichtung. Nvidia veröffentlicht heute Abend Quartalszahlen, die über 92 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,09 US-Dollar Gewinn je Aktie erwarten lassen; enttäuschende Ergebnisse könnten das KI- und Risk-on-Narrativ und damit auch den Kryptomarkt belasten.

• Der US-Core-PCE-Preisindex für Juli 2026 blieb mit 3,3 % im Jahresvergleich und 0,2 % gegenüber dem Vormonat exakt im Konsens, was auf eine moderate Inflationsentwicklung hinweist. Die Inflation zeigt einen abwärtsgerichteten Trend, bleibt aber über dem 2 %-Ziel der Fed, was eine Zinspause im September wahrscheinlich macht. Die zweite BIP-Schätzung bestätigt ein Wachstum von 1,5 % annualisiert, und die Fed wird die Zinsen voraussichtlich unverändert lassen.

Das Wichtigste in Kürze:

Der US-Core-PCE-Preisindex für Juli 2026 stieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und lag mit 3,3 Prozent im Jahresvergleich exakt auf der Konsensprognose - die befürchtete PPI-bedingte Überhitzung der Financial-Services-Komponente blieb damit aus.

Bitcoin fiel nach der PCE-Veröffentlichung unter die 80.000-Dollar-Marke zurück auf rund 78.000 bis 79.000 US-Dollar: Ein erwartetes Ergebnis gibt dem Markt keine neue Richtung.

Heute Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht Nvidia Quartalszahlen mit einer Erwartung von über 92 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,09 US-Dollar Gewinn je Aktie - das Ergebnis wird zeigen, ob der KI-Trade, der Bitcoin seit August trägt, weiter Bestand hat.

Der Kryptomarkt erlebt am Nachmittag des 26. August 2026 das klassische Ergebnis eines Konsens-Prints: keine Bewegung nach oben, aber auch keinen echten Abverkauf - nur das Versiegen der Ausbruchsenergie. Die US-Statistikbehörde BEA veröffentlichte um 14:30 Uhr MESZ den Core-PCE-Preisindex für Juli 2026: 3,3 Prozent im Jahresvergleich und 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat - exakt der Konsenswert. Kryptowährungen gaben nach, da Bitcoin von seinen Höchstständen zurückwich und unter 80.000 US-Dollar fiel - der Markt hatte auf eine Abweichung vom Konsens gehofft, die eine neue Richtungsentscheidung ermöglicht hätte. Bitcoin hielt am Nachmittag des 26. August 2026 die Zone über 78.000 US-Dollar und kämpfte um die Rückkehr über 80.000 US-Dollar.

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PCE-Ergebnis: Was der Konsens verbirgt

Der Headline-Wert von 3,3 Prozent YoY verschleiert eine strukturelle Verbesserung: Der Vormonatswert (Juni 2026) hatte noch bei 3,4 Prozent gelegen, der Mai-Wert bei 3,5 Prozent. Der Trend ist abwärts, aber das Tempo reicht der Fed nicht aus, um eine Zinspause in Washington über den September hinaus zu sichern. Der PCE-Index für den Juli 2026 signalisiert, dass die Inflation zwar sinkt, aber über dem 2-Prozent-Ziel der Fed bleibt - und die befürchtete Überhitzung durch explodierende Portfoliomanagement-Gebühren aus dem PPI-Report trat in der PCE-Berechnung nicht mit der erwarteten Wucht auf. Die zweite BIP-Schätzung für das zweite Quartal 2026 erschien ebenfalls heute: Die Ausgangsbasis von 1,5 Prozent annualisiertem Wachstum wurde bestätigt. Ökonomen von Reuters erwarten, dass die Fed die Zinsen für den Rest des Jahres 2026 unverändert lässt - was den September-FOMC als neutrale Veranstaltung einzupreisen beginnt.

Nvidia heute Abend: KI-Trade am Scheideweg

Die Aufmerksamkeit richtet sich bereits auf den heutigen Abend. Nvidia veröffentlicht nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2027. Analysten erwarten einen Rekordumsatz von über 92 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,09 US-Dollar, gestützt auf weiter steigende Rechenzentrumsausgaben und starke Chip-Nachfrage. Nvidia hatte nach sieben aufeinanderfolgenden Verlusttagen am Dienstag 2,19 Prozent zugelegt und lag am Mittwoch vorbörslich rund 0,33 Prozent im Plus - erste Anleger stiegen offenbar vor den Zahlen ein. Für Bitcoin ist Nvidia kein direkter Kurstreiber, aber als Barometer für institutionellen Risikoappetit bedeutsam: Enttäuschende Zahlen würden den AI-/Risk-on-Narrativ beschädigen, der den Krypto-August wesentlich getragen hat. BlackRock steigerte parallel das Bitcoin-zu-ETF-Swap-Volumen mit steuerlichem Vorteil auf 5 Milliarden US-Dollar - ein Zeichen, dass institutionelle Nachfrage unabhängig vom Tagesgeschäft weiter aufgebaut wird.

Ethereum und Solana: Konsolidierung nach PCE

Ethereum hielt sich am 26. August 2026 im Bereich von rund 2.490 US-Dollar, leicht rückläufig nach dem PCE-Print. Solana notierte am 26. August 2026 um 09:00 Uhr bei 97,11 US-Dollar, ein Rückgang von rund 4,2 Prozent gegenüber dem Vortag. Der Rücksetzer bei Solana ist der stärkste Tagesverlust seit der Block-Time-Halbierungs-Rally vom 25. August und spiegelt das breitere Muster wider: Wer in der Ausbruchswoche am stärksten gestiegen war, gibt in der Konsolidierung am meisten ab. Nächster struktureller Katalysator ist Freitag, der 28. August 2026: Warshs Keynote beim Jackson-Hole-Symposium um 16:00 Uhr MESZ, die für September das zinspolitische Bild endgültig schärfen wird.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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