Kryptomarkt

Die PCE-Kerninflation lag im Oktober mit 3,3 Prozent über den Erwartungen, während die US-Wirtschaft im dritten Quartal annualisiert um überraschend starke 4,3 Prozent wuchs. Bitcoin fiel nach Veröffentlichung der Daten auf rund 58.300 Dollar, während die Liquidität vor Thanksgiving abnimmt.

• Aufgrund möglicher US-Zölle gegen China und die EU sowie anhaltender Verkaufswellen an den Aktienmärkten sind vor allem Altcoins stärker betroffen, was die Unsicherheit an den Finanzmärkten verstärkt.

• Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum verzeichneten nach den US-Konjunkturdaten Kursverluste, wobei Bitcoin im November bereits etwa 24 % im Minus ist; der Kryptomarkt bleibt unter Druck durch Zinsängste und Abflüsse bei Bitcoin-ETFs.

• Der US-PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 %, die Kerninflation lag bei 3,3 %, während das US-BIP im dritten Quartal überraschend auf 4,3 % nach oben revidiert wurde, was den Druck auf die US-Notenbank zur weiteren Straffung erhöht.

Das Wichtigste in Kürze:

Der PCE-Preisindex stieg im Oktober im Jahresvergleich wie erwartet um 3,8 Prozent. Die Kerninflationsrate erhöhte sich von 3,1 Prozent im September auf 3,3 Prozent, erwartet worden waren 3,2 Prozent. Im Monatsvergleich legten beide Indizes erwartungsgemäß um jeweils 0,3 Prozent zu. Das US-BIP wuchs im dritten Quartal laut zweiter Schätzung annualisiert um 4,3 Prozent, nach 3,4 Prozent in der ersten Schätzung und erwarteten 3,5 Prozent.

Bitcoin notierte am 25. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 58.437,39 US-Dollar, ein Minus von 2,13 Prozent gegenüber dem Vortag von 59.709,39 US-Dollar. Nach Veröffentlichung der Daten fiel der Kurs auf rund 58.300 US-Dollar. Ethereum verlor bis 12:31 Uhr MEZ 2,47 Prozent auf 1.634,59 US-Dollar.

Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt am Markt als nahezu sicher. Weitere Zinserhöhungen im kommenden Jahr könnten angesichts der Konjunkturdaten wahrscheinlicher werden. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten allein in dieser Woche Nettoabflüsse von 801,1 Millionen US-Dollar, im November waren es bislang rund 4,94 Milliarden US-Dollar.

Der Kryptomarkt steht auch nach Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten unter Druck. Bitcoin notierte am 25. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 58.437,39 US-Dollar, ein Minus von 2,13 Prozent gegenüber dem Vortag von 59.709,39 US-Dollar, nach 59.164,32 US-Dollar um 09:41 Uhr MEZ. Schon vor der Veröffentlichung um 14:30 Uhr MEZ war der Kurs unter die Marke von 59.000 US-Dollar gefallen. Nach Bekanntgabe der Daten notierte Bitcoin bei rund 58.300 US-Dollar. Ethereum notierte um 12:31 Uhr MEZ bei 1.634,59 US-Dollar, ein Minus von 2,47 Prozent gegenüber dem Vortag von 1.675,93 US-Dollar. Solana verlor 3,17 Prozent auf 67,42 US-Dollar, nach 69,63 US-Dollar am Vortag. Bitcoin Cash gab um 1,38 Prozent auf 194,25 US-Dollar nach, nachdem die Kryptowährung am Vortag noch bei 196,97 US-Dollar notiert hatte. Der Fear-and-Greed-Index von Alternative.me liegt bei 13 Punkten und signalisiert damit extreme Angst.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Kerninflation über den Erwartungen, BIP deutlich stärker

Das US-Handelsministerium meldete für Oktober einen Anstieg des PCE-Preisindex um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit entsprach die Teuerungsrate exakt den Erwartungen. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel stieg von 3,1 Prozent im September auf 3,3 Prozent. Erwartet worden waren 3,2 Prozent. Im Monatsvergleich legten Gesamt- und Kernindex erwartungsgemäß um jeweils 0,3 Prozent zu. Gleichzeitig wurde das annualisierte Wirtschaftswachstum im dritten Quartal von ursprünglich 3,4 Prozent auf 4,3 Prozent nach oben revidiert. Die persönlichen Einkommen stiegen im Oktober um 0,7 Prozent statt der erwarteten 0,4 Prozent, die Konsumausgaben hingegen nur um 0,3 Prozent statt der erwarteten 0,4 Prozent. Die Kombination aus robustem Wirtschaftswachstum und steigender Kerninflation erhöht den Druck auf die US-Notenbank, ihre Geldpolitik weiter zu straffen.

Zollsorgen belasten insbesondere Altcoins

Zusätzlichen Druck brachten Berichte über mögliche neue US-Zölle gegen China und die EU. Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel daraufhin um mehr als 6 Prozent, die Futures auf den Nasdaq-100 gaben zwischenzeitlich rund 2,1 Prozent nach. Viele Altcoins verloren stärker als der Marktführer. Nach Daten von CoinDesk büßte Hyperliquid innerhalb von 24 Stunden 7,3 Prozent ein, Solana verlor 4,5 Prozent. Der CoinDesk 80 Index gab um 2,9 Prozent nach, während Bitcoin im gleichen Zeitraum 1,6 Prozent verlor. Bitcoin liegt im November bereits rund 24 Prozent im Minus. Der anhaltende Verkaufsdruck an den Aktienmärkten könnte auch eine nachhaltige Erholung am Kryptomarkt erschweren. Nach Schätzungen von Goldman Sachs könnten trendfolgende Fonds in den kommenden Handelstagen weitere milliardenschwere Aktienverkäufe tätigen.

ETF-Abflüsse, Thanksgiving und wichtige Kursmarken

Die schwache Nachfrage nach Bitcoin-ETFs bleibt ein weiterer Belastungsfaktor. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag laut Farside Investors den sechsten Handelstag in Folge Nettoabflüsse. Diese beliefen sich auf 231,4 Millionen US-Dollar. Im November summieren sich die Abflüsse bereits auf rund 4,94 Milliarden US-Dollar und übertreffen damit den bisherigen monatlichen Negativrekord vom Juni mit 4,51 Milliarden US-Dollar. Am Donnerstag bleiben die US-Aktienbörsen aufgrund des Thanksgiving-Feiertags geschlossen, am Freitag endet der reguläre Handel bereits um 19:00 Uhr MEZ. Kryptowährungen werden hingegen durchgehend gehandelt, wobei eine geringere Liquidität größere Kursschwankungen begünstigen könnte. Am Mittwochabend um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Beige Book der Fed. Am Freitag verfallen an der Kryptoderivatebörse Deribit Optionen auf rund 112.000 Bitcoin. Nachdem Bitcoin die Marke von 58.601 US-Dollar unterschritten hat, rückt das Wochenendtief bei rund 55.100 US-Dollar als potenzielle Unterstützung in den Fokus. Auf der Oberseite gilt es zunächst, die psychologisch wichtige Marke von 60.000 US-Dollar und anschließend das zwischenzeitliche Hoch bei 60.524 US-Dollar zurückzuerobern. Am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht, am 8. und 9. Dezember tagt die Fed.

Anzeige: Gehebelt in Bitcoin investieren - Turbos von CMC Markets Typ Produkt Hebel (ca.) WKN Long Open End Turbo 4,39x CMC9A5 Short Open End Turbo 1,34x CMC5YN

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Anzeige: Gehebelt in Ethereum und Solana investieren - Turbos von CMC Markets Basiswert Richtung Hebel (ca.) WKN Ethereum Long 4,44× CMC0V1 Ethereum Short 1,27× CMC04X Solana Long 3,82× CMC9TH Solana Short 1,39× CMC8V8

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.