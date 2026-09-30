PCE kühler als erwartet: Bitcoin springt auf 84.750 Dollar — Dezember-FOMC-Odds sinken zum Q3-Abschluss

Kryptomarkt

30.09.26 17:30 Uhr

Der Core-PCE-Index für August fiel mit 3,0 Prozent im Jahresvergleich deutlich unter die Prognose von 3,3 Prozent — Bitcoin sprang nach der Veröffentlichung um 14:30 Uhr MESZ auf rund 84.750 Dollar und schließt damit das historisch stärkste Krypto-Quartal des Jahres mit einem positiven Impuls ab: Ethereum beendet Q3 mit plus 71 Prozent als bestes drittes Quartal in seiner Geschichte.

• Der Kryptomarkt startet optimistisch in das vierte Quartal, mit Solana, das das beste Q3 aller Zeiten verzeichnete, und einem bevorstehenden NFP-Report, der die zukünftigen Entscheidungen der Fed beeinflussen könnte.

• Bitcoin reagierte positiv auf die PCE-Daten und stieg um rund 1 Prozent auf etwa 84.750 US-Dollar, während Ethereum mit einem Gewinn von 71 Prozent im dritten Quartal das beste Quartal in seiner Geschichte abschließt.

• Der Core-PCE-Index für August liegt bei 3,0 Prozent im Jahresvergleich, deutlich unter den Erwartungen, was den Markt beruhigt und die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen im Dezember verringert.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Core-PCE-Index für August stieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat — unter der Prognose von 0,3 Prozent — und lag im Jahresvergleich bei 3,0 Prozent, ebenfalls unter der Erwartung von 3,3 Prozent; der Headline-PCE fiel auf 3,4 Prozent YoY, deutlich unter den erwarteten 3,7 Prozent.

Bitcoin stieg nach der Veröffentlichung um rund 1 Prozent auf rund 84.750 US-Dollar — der kühle PCE-Print senkt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember und gibt dem Markt zum Quartalsabschluss Rückenwind.

Das dritte Quartal 2026 endet heute: Ethereum beendet Q3 mit einem Gewinn von rund 71 Prozent — das beste dritte Quartal in der gesamten Ethereum-Geschichte; Bitcoin steht bei rund 43,5 Prozent Quartalsgewinn.

Der Kryptomarkt beendet das dritte Quartal 2026 mit einem überraschend positiven Makrosignal. Das Bureau of Economic Analysis veröffentlichte um 14:30 Uhr MESZ den PCE-Bericht für August: Der Core-PCE-Deflator — die bevorzugte Inflationskennziffer der Federal Reserve — stieg im August um lediglich 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach 0,1 Prozent im Juli. Der Jahresvergleichswert blieb bei 3,0 Prozent — deutlich unter den erwarteten 3,3 Prozent. Der Headline-PCE stieg auf Jahresbasis um 3,4 Prozent — flach gegenüber Juli, aber weit unter dem Konsens von 3,7 Prozent. Bitcoin sprang nach der Veröffentlichung um rund 1 Prozent auf etwa 84.750 US-Dollar — ein klares Signal, dass der Markt diesen Print als Entlastung für die Fed interpretiert und die Dezember-FOMC-Erhöhungswahrscheinlichkeit neu einpreist.

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Was der kühle PCE für den Dezember-FOMC bedeutet

Ein Core-PCE von 3,0 Prozent YoY, der unter der Erwartung von 3,3 Prozent liegt, ist das erste klare Disinflationssignal seit dem September-FOMC-Meeting. Der Dot Plot vom 16. September hatte 16 von 18 FOMC-Mitgliedern als Befürworter eines weiteren Zinsschritts ausgewiesen — dieser Konsens steht nun unter Druck. Die schwachen Daten der vergangenen Tage verstärken das Bild: Job Openings für August bei 7,079 Millionen unter Prognose, Consumer Confidence September bei 81,9 unter Prognose, und jetzt ein Core-PCE unter dem Zielwert. Für die nächsten Fed-Termine am 27. und 28. Oktober sowie am 8. und 9. Dezember ist die Datenlage damit deutlich weniger eindeutig hawkisch als noch vor dem heutigen Print. Der Freitags-NFP am 2. Oktober wird das Bild vervollständigen — schwache Payrolls würden die Dezember-Erhöhungs-Odds weiter drücken, starke Zahlen dagegen das Dilemma für die Fed vergrößern.

Q3-Abschluss: Ethereum bestes Quartal aller Zeiten, Bitcoin zweitbestes Q3

Das dritte Quartal 2026 endet heute um Mitternacht mit zwei historischen Rekorden. Ethereum beendet Q3 2026 mit einem Gewinn von rund 71 Prozent — das beste dritte Quartal in der gesamten Geschichte von Ethereum, besser als die bisherige Bestmarke von 66,5 Prozent aus dem Jahr 2025. Bitcoin steht bei rund 43,5 Prozent Quartalsgewinn — das zweitbeste Q3 in der Bitcoin-Geschichte seit Beginn der Aufzeichnungen, nur übertroffen von 2013. Das sind Ergebnisse, die in einem Umfeld erzielt wurden, in dem der CLARITY Act scheiterte, die Fed die Zinsen erhöhte und der Ölpreis durch Nahost-Eskalation auf über 100 US-Dollar je Barrel stieg. Der kühle PCE-Print vom heutigen Nachmittag setzt unter diese Quartalsleistung einen positiven Schlusspunkt.

Solana und Ausblick: NFP Freitag öffnet Q4

Solana notierte zum Quartalsabschluss im Bereich von rund 119 US-Dollar und beendet Q3 mit einem Gewinn von rund 40 Prozent — stärker als Bitcoin auf Quartalssicht. Das Alpenglow-Upgrade trat gestern in seine nächste Testphase ein und unterstreicht die technische Aufwärtsentwicklung des Netzwerks. Das erste große Makroevent des vierten Quartals 2026 ist der NFP für September am Freitag, dem 2. Oktober, um 14:30 Uhr MESZ — eine kühle Zahl würde das heutige PCE-Signal bestätigen und die Dezember-Erhöhungs-Odds weiter drücken. Der Kryptomarkt startet damit in Q4 mit einem Rückenwind, den kaum jemand nach dem September-Doppelschock aus CLARITY-Scheitern und Fed-Erhöhung erwartet hatte.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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