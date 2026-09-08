Ruhiger Dienstag vor dem Datensturm: Bitcoin bei 78.800 Dollar — PPI Donnerstag, CPI Freitag

Kryptomarkt

08.09.26 17:30 Uhr

Nach dem geschlossenen US-Markt am Labor Day und ohne marktbewegende Datenpunkte heute konsolidiert Bitcoin am Dienstagnachmittag bei rund 78.800 Dollar in einer engen Spanne — der Datensturm beginnt morgen mit Solanas Transaction-V1-Upgrade, gefolgt von PPI am Donnerstag, CPI am Freitag und dem FOMC am 16. September.

• Die Woche ist geprägt von wichtigen Makrodaten wie PPI am Donnerstag und CPI am Freitag, die die Erwartungen für die Zinsentscheidung des FOMC am 16. September maßgeblich beeinflussen.

• Solana erholte sich leicht auf 103,78 US-Dollar, testet den gebrochenen Support als Widerstand, während morgen das Transaction-V1-Upgrade aktiviert wird, das das Netzwerk komplexer macht.

• Bitcoin konsolidierte am 8. September 2026 bei etwa 78.800 US-Dollar, nachdem der Markt durch den gestrigen Labor Day wenig bewegt wurde, und bleibt unter der 80.000-Dollar-Marke.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin konsolidierte am Dienstagnachmittag, dem 8. September 2026, bei rund 78.800 US-Dollar in einer engen Spanne — ohne marktbewegende US-Datenpunkte und nach dem durch Labor Day ausgedünnten Handel vom Vortag.

Solana erholte sich von seinem Morgentief bei rund 102 US-Dollar auf 103,78 US-Dollar und testet damit erneut den gebrochenen Support als Widerstand — morgen folgt das Transaction-V1-Netzwerk-Upgrade.

Der entscheidende Makrokalender der Woche beginnt Donnerstag: PPI für August um 14:30 Uhr MESZ, Freitag CPI für August um 14:30 Uhr MESZ — beide Datenpunkte prägen die Erwartungen für das FOMC am 16. September mit aktuell 58 Prozent Zinserhöhungs-Odds.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 8. September 2026 das Gesicht eines Wartedienst-Dienstags. Bitcoin notierte am 8. September 2026 am Nachmittag bei rund 78.800 US-Dollar — stabil gegenüber dem Morgentiefstand von unter 79.000 US-Dollar, aber weiter klar unter der 80.000-Dollar-Marke. Der gestrige Labor Day hatte die US-Aktien- und Anleihenmärkte geschlossen, während Krypto handelte: Bitcoin bewegte sich am Labor Day zwischen 79.120 und 80.494 US-Dollar und schloss bei rund 79.519 US-Dollar — eine Range, die zeigt, wie eng der Markt ohne institutionelle US-Teilnehmer handelt. Heute gibt es keine relevanten US-Makrodaten. Der nächste Katalysator beginnt morgen und verdichtet sich bis Freitag zu einem der datendichtesten Wochenendsegmente des Jahres.

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Solana erholt sich — Transaction V1 morgen

Solana notierte am 8. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 103,78 US-Dollar, ein Minus von 0,07 Prozent gegenüber dem Vortag von 103,85 US-Dollar — eine deutliche Erholung gegenüber dem Morgentief von rund 102 US-Dollar. Der gebrochene Support bei 103 US-Dollar wird nun als Widerstand getestet; gelingt ein nachhaltiger Schlusskurs darüber, rücken laut Charttechnik die Marken bei 123 und 132 US-Dollar als nächste Hürden in den Fokus. Morgen, am 9. September 2026, aktiviert das Solana-Netzwerk das Transaction-V1-Upgrade, das komplexere kryptografische Operationen auf Protokollebene ermöglicht — ein technischer Katalysator, der unabhängig vom Makroumfeld die Aufmerksamkeit des Marktes auf das Ökosystem lenkt. Vitalik Buterin erklärte heute, Bitcoin werde wegen möglicher KI-Risiken nicht um 50 Prozent abstürzen — ein Konterargument zu Stimmen, die KI-gestützte Angriffe auf Blockchain-Infrastruktur als systemisches Risiko bewerten.

PPI Donnerstag, CPI Freitag: Das Wochenende der Daten

Der Makrokalender der laufenden Woche ist ungewöhnlich komprimiert. Am Donnerstag, dem 10. September 2026, erscheint um 14:30 Uhr MESZ der Producer Price Index für August — Konsens: +0,3 Prozent auf Monatsbasis gegenüber dem flachen Vormonatswert. Der PPI gilt als Vorläufersignal für den CPI, da gestiegene Erzeugerpreise typischerweise mit Verzögerung in den Konsumentenpreisindex einfließen. Am Freitag, dem 11. September 2026, ebenfalls um 14:30 Uhr MESZ, erscheint dann der CPI für August — der letzte Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC-Meeting. Parallel findet am Mittwoch eine Treasury-Auktion über neu aufgelegte 10-Jahres-Anleihen statt, an der der Markt die Nachfrage nach US-Staatsschulden und damit den Druck auf langfristige Renditen ablesen wird.

Ethereum stabil, FOMC 16. September als Richtungsentscheid

Ethereum konsolidierte am 8. September 2026 im Bereich zwischen 2.480 und 2.500 US-Dollar — ein ausgewogenes technisches Bild mit neutralem RSI, das auf weitere Seitwärtsbewegung hindeutet. Die September-Zinserhöhungs-Odds lagen am Dienstag bei rund 58 Prozent — gegenüber 66 Prozent am Montag der Vorwoche eine leichte Entspannung, die aber noch keine strukturelle Trendwende signalisiert. Das FOMC-Meeting beginnt am 15. September 2026, die Zinsentscheidung fällt am 16. September — begleitet vom ersten neuen Dot Plot seit Juni 2026, in dem Kevin Warsh erstmals seinen Zinspfad offiziell dokumentieren wird. Bis dahin wird jeder Datenpunkt — PPI, CPI und Treasury-Auktion — als Vorinformation auf diese Entscheidung gelesen.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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