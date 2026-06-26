Kryptomarkt

Nur 57.000 neue US-Jobs statt erwarteter 110.000 - der schwächste Nonfarm-Payrolls-Bericht des Jahres drückte die Zinserhöhungserwartungen in den Keller und schickte Bitcoin, Ethereum und Solana mit dem ersten Wochengewinn seit Wochen in den Montag.

Das Wichtigste in Kürze:

Der US-Nonfarm-Payrolls-Bericht für Juni 2026 wies nur 57.000 neue Stellen aus - weit unter der Prognose von 110.000 - und ließ die Erwartung weiterer Fed-Zinserhöhungen schlagartig sinken.

Bitcoin erholte sich auf rund 62.500 US-Dollar; US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten nach zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen erstmals wieder Nettozuflüsse von mehr als 220 Millionen US-Dollar.

Solana beendete die Woche mit einem Plus von rund 19 Prozent als stärkste große Kryptowährung, getragen von einem Rekord bei tokenisierten Real-World-Assets und dem Start der On-Chain-Governance.

Der Kryptomarkt geht mit neuem Rückenwind in die zweite Juliwoche. Auslöser war der US-Nonfarm-Payrolls-Bericht vom 2. Juli 2026: Das Bureau of Labor Statistics meldete für Juni nur 57.000 neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft - der schwächste Wert des Jahres und weit unter der Konsenserwartung von 110.000. Zugleich wurde der Vormonatswert von 172.000 auf 129.000 nach unten revidiert. Bitcoin notierte daraufhin bei rund 62.500 US-Dollar (laut CoinDesk), nach einem Intraday-Hoch von 61.223 US-Dollar am 2. Juli. Im Wochenvergleich entspricht das einer Erholung von rund 4 Prozent gegenüber dem Tief von 57.950 US-Dollar, dem niedrigsten Stand seit 21 Monaten, den Bitcoin am 1. Juli 2026 markiert hatte.

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NFP-Schock dreht die Zinspolitik-Erwartungen

Der Rückgang bei den Beschäftigungsdaten kam zur richtigen Zeit für einen Markt, der seit Wochen unter dem Druck der restriktiven Fed-Politik litt. Händler reduzierten ihre Erwartungen für Fed-Zinserhöhungen 2026 von ein bis zwei Anhebungen auf null bis eine - während die Arbeitslosenquote im Juni leicht auf 4,2 Prozent fiel und der Vormonatswert nach unten revidiert wurde. Parallel dazu hatte Fed-Chef Kevin Warsh am 1. Juli beim EZB-Forum in Sintra erstmals eine etwas weichere Aussage zu Inflationsrisiken gemacht, die den Boden für die Kursreaktion bereitete. Die zehnjährige US-Treasury-Rendite gab nach, der Dollar-Index schwächte sich ab - beides klassische Entlastungsfaktoren für nicht-verzinsliche Anlagen wie Bitcoin.

ETF-Zuflüsse kehren zurück

Das konkreteste Signal einer veränderten institutionellen Stimmung lieferten die US-Spot-Bitcoin-ETFs: Nach zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen, die den Juni zum schlechtesten Monat seit Auflegung dieser Produkte gemacht hatten, verzeichneten die Fonds am 2. und 3. Juli erstmals wieder Nettozuflüsse von zusammen mehr als 220 Millionen US-Dollar (laut TradingKey). Analysten der Citigroup bleiben dennoch vorsichtig: Die Bank senkte ihr 12-Monats-Bitcoin-Kursziel von 112.000 auf 82.000 US-Dollar und stellte ihre Nettozufluss-Prognose auf null, solange der US-CLARITY Act im Senat feststeckt. Chartanalytiker sehen bei rund 63.800 US-Dollar den entscheidenden Widerstand - ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den übergeordneten Abwärtstrend technisch brechen.

Solana führt die Erholung an, Ethereum holt nach

Solana beendete die vergangene Woche bei rund 81 US-Dollar, ein Plus von rund 19 Prozent in sieben Tagen (laut wallstreetONLINE/Finanznachrichten.de, Stand 5. Juli 2026). Treiber waren ein Rekordwert beim Handel tokenisierter Real-World-Assets von 3,4 Milliarden US-Dollar (DeFiLlama, 2. Juli 2026) sowie der Start eines On-Chain-Governance-Systems, das Validatoren mit mindestens 100.000 gestakten SOL erstmals direkte Abstimmungsrechte über Protokolländerungen gibt. Ethereum notierte zuletzt bei rund 1.760 US-Dollar (laut CoinDesk, 2. Juli 2026) und zog damit nach einer Woche unter 1.600 US-Dollar wieder in Richtung der psychologisch wichtigen 1.800-Dollar-Marke.

Metaplanet kauft, Robinhood Chain geht live

Zwei Nachrichten vom Wochenende unterstreichen die weiterhin aktive institutionelle und infrastrukturelle Entwicklung im Kryptomarkt: Das japanische Unternehmen Metaplanet erwarb weitere 2.823 Bitcoin für rund 170,7 Millionen US-Dollar und hält damit insgesamt 43.000 BTC im Wert von rund 2,6 Milliarden US-Dollar (laut CoinDesk, 2. Juli 2026). Gleichzeitig ging Robinhood Chain offiziell in Betrieb - eine Layer-2-Blockchain auf Basis von Arbitrum, die tokenisierten Aktienhandel in über 120 Ländern ermöglichen soll und Robinhoods bislang größten Schritt in Richtung dezentralisierter Finanzinfrastruktur darstellt.

Für die laufende Woche richtet sich der Blick auf den US-FOMC-Kalender sowie auf etwaige Folge-Kommentare von Fed-Vertretern nach den schwachen Jobdaten. Der nächste FOMC-Termin findet am 28. und 29. Juli 2026 statt. Sollte sich die Schwäche am US-Arbeitsmarkt in weiteren Datenpunkten bestätigen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Warsh beim Juli-Meeting eine konkrete Kurskorrektur signalisiert - und damit die übergeordnete Drucklage für Bitcoin weiter nachlässt.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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