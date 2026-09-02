September-Zinserhöhungs-Odds springen auf 66 Prozent: Bitcoin am Morgen bei 77.600 Dollar - ADP heute Nachmittag

Kryptomarkt

02.09.26 10:15 Uhr

Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September ist innerhalb einer Woche von 40 auf 66 Prozent gestiegen - Bitcoin, Ethereum und Gold eröffneten schwächer als gestern, und der erste Stresstest des Tages folgt um 14:15 Uhr MESZ, wenn der ADP-Beschäftigungsbericht für August erscheint.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Wahrscheinlichkeit einer Fed- Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September stieg laut CME FedWatch auf 66,4 Prozent - vergangene Woche lag der Wert noch bei 39,6 Prozent; es ist die schnellste Neubewertung der Zinserwartungen seit dem Jackson-Hole-Meeting.

Bitcoin notierte am 2. September 2026 um 09:41 Uhr MESZ bei 77.578,60 US-Dollar - nahezu unverändert gegenüber dem Vortag, aber unter dem Eröffnungsniveau von gestern, da steigende Zinserhöhungserwartungen auf Risikoassets lasten.

Um 14:15 Uhr MESZ erscheint heute der ADP-Beschäftigungsbericht für August - das erste konkrete Datum, das zeigt, ob der US-Arbeitsmarkt die hawkische Fed-Linie stützt oder Risse zeigt.

Der Kryptomarkt betritt den zweiten September-Handelstag unter klar erhöhtem Zinserhöhungsdruck. Bitcoin notierte am 2. September 2026 um 09:41 Uhr MESZ bei 77.578,60 US-Dollar, nahezu unverändert gegenüber dem Vortag von 77.539,41 US-Dollar. Das Bild dahinter ist aber weniger neutral als die Tageskursveränderung von 0,05 Prozent vermuten lässt: Bitcoin, Ethereum und Gold eröffneten stärker als gestern, gaben diese Gewinne aber im frühen Handel wieder ab - weil steigende Erwartungen, dass die Fed die Zinsen noch in diesem Monat erhöht, die Stimmung drücken. Die September-Zinserhöhungs-Odds nach dem CME FedWatch Tool lagen am Morgen des 2. September bei 66,4 Prozent, gegenüber einer Pausenwahrscheinlichkeit von 33,6 Prozent. Noch vergangene Woche war das Verhältnis umgekehrt: 60,4 Prozent für eine Pause, 39,6 Prozent für eine Erhöhung.

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Die schnellste Zinserwartungs-Kehrtwende seit Jackson Hole

Innerhalb von sieben Handelstagen hat sich die Markterwartung für das September-FOMC komplett gedreht. Auslöser war Kevin Warshs Keynote in Jackson Hole am 28. August, in der er die Unabhängigkeit der Fed vom Finanzministerium betonte und signalisierte, die Inflation sei noch nicht besiegt. Seitdem haben mehrere Fed-Vertreter in Interviews die Botschaft verschärft, und der Ölpreisanstieg durch die anhaltenden Hormuz-Spannungen - Brent notiert weiter über 100 US-Dollar je Barrel - liefert frischen Inflationsdruck. Für den Kryptomarkt bedeutet ein weiterer Zinsschritt nach oben: höhere Opportunitätskosten für nicht-verzinsliche Assets, weiterer Abfluss institutionellen Kapitals in Anleihen und ein strukturell schwieriges Umfeld für Ausbrüche über die 80.000-Dollar-Marke.

Ethereum und Solana: Konsolidierung unter Zinserhöhungsdruck

Ethereum notierte am 2. September 2026 um 09:41 Uhr MESZ bei 2.421,88 US-Dollar, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vortag von 2.423,16 US-Dollar. Nach dem stärksten Ethereum-ETF-Lauf seit zehn Monaten - zehn aufeinanderfolgende Zufluss-Tage mit rund 1,4 Milliarden US-Dollar - trifft das Asset auf denselben Gegenwind wie Bitcoin. Solana notierte um 09:41 Uhr MESZ bei 100,01 US-Dollar, nahezu unverändert gegenüber dem Vortag von 100,10 US-Dollar. Im Solana-Ökosystem sorgte die Governance-Abstimmung vom 1. September für Diskussionsstoff: Eine knappe Mehrheit der Validatoren stimmte für eine beschleunigte Reduktion der SOL-Inflationsrate, nachdem mehrere große Validatoren ihre Stimmen in letzter Minute änderten - ein strukturell positives Signal für die langfristige Token-Ökonomie, das kurzfristig aber keine Kurswirkung entfaltete.

ADP heute 14:15 Uhr: Der erste September-Test

Um 14:15 Uhr MESZ erscheint heute der ADP-Beschäftigungsbericht für August 2026 - der erste konkrete Datenpunkt, der zeigt, ob der US-Arbeitsmarkt die hawkische Fed-Linie stützt oder erste Risse zeigt. Ein starker ADP-Wert würde die September-Erhöhungs-Odds von 66,4 Prozent weiter festigen und den Druck auf Bitcoin erhöhen. Ein überraschend schwacher Wert dagegen könnte die Erwartungen rasch neu kalibrieren und dem Markt kurzfristig Erleichterung verschaffen. Am Freitag, dem 5. September 2026, folgen die offiziellen Nonfarm Payrolls für August. Das FOMC-Meeting am 15. und 16. September 2026 - mit neuem Dot Plot und Warshs erster offizieller Zinspfad-Dokumentation - bleibt der übergeordnete Richtungsentscheid des Monats.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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