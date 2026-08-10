Solana auf 2-Wochen-Hoch: GTA-6-Publisher setzt auf SOL - Bitcoin wartet auf den CPI morgen

Kryptomarkt

10.08.26 17:30 Uhr

Take-Two Interactive, Publisher des meisterwarteten Spiels GTA 6, setzt auf Solana und treibt SOL auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 77 Dollar - während Ethereum-ETFs mit 244 Millionen Dollar die stärksten Wochenzuflüsse seit April verzeichneten und Bitcoin am Nachmittag ruhig bei 65.000 Dollar auf den CPI-Print morgen wartet.

Das Wichtigste in Kürze:

Solana erreichte am 10. August 2026 ein Zwei-Wochen-Hoch von rund 77 US-Dollar, nachdem bekannt wurde, dass Take-Two Interactive - Publisher des meisterwarteten Spiels GTA 6 - auf die Solana-Blockchain setzt.

Ethereum-Spot-ETFs verbuchten in der Woche bis zum 7. August 244 Millionen US-Dollar Nettozuflüsse - die stärkste Woche seit April 2026 - und übertrafen damit auf Pro-Rata-Basis die gleichzeitigen Bitcoin-ETF-Flows.

Bitcoin handelt in einer engen Range zwischen 64.700 und 65.300 US-Dollar - morgen um 14:30 Uhr MESZ erscheint der US-Verbraucherpreisindex für Juli, der entscheidende Katalysator der Woche.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 10. August 2026 ein gespaltenes Bild: Ruhig bei Bitcoin, aktiv bei Solana. Bitcoin notierte um 12:26 Uhr bei 64.999 US-Dollar, ein Plus von rund 0,3 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.801 US-Dollar (laut finanzen.net, 10. August 2026). Der Kryptomarkt ist heute weitgehend in einer Seitwärtsphase, wobei Bitcoin zwischen 64.700 und 65.300 US-Dollar stagniert, Ethereum die Unterstützung bei 1.900 US-Dollar verteidigt und Solana beide großen Krypto-Assets übertrifft und dabei das höchste Niveau seit dem 27. Juli erreicht. Die Gesamtliquidationen am Markt sanken auf 93 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von rund 37 Prozent gegenüber dem Vortag - ein Zeichen abnehmenden Verkaufsdrucks.

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Take-Two und GTA 6: Solana gewinnt prominenten Gaming-Partner

Solana notierte am Nachmittag bei rund 76,57 bis 77 US-Dollar, ein Plus von rund 1,3 Prozent gegenüber dem Vortag (laut finanzen.net und BTC-ECHO, 10. August 2026) - das höchste Niveau seit dem 27. Juli. Die Nachricht, dass Take-Two Interactive, Publisher von GTA 6, auf Solana setzt, sorgte am Montag für Aufsehen: Die Integration wird als Signal gewertet, dass Solana sich als bevorzugte Gaming-Blockchain positioniert, was die Sichtbarkeit und Nutzung des Netzwerks erhöhen dürfte. Parallel läuft eine Governance-Abstimmung über einen Verbrennungsvorschlag, der 18,9 Millionen SOL aus dem Umlauf nehmen würde - ein deflationäres Signal, das Langfristinvestoren aufmerksam verfolgen. Backpack integrierte zudem tokenisierte US-Aktien auf Solana, was das Ökosystem über Gaming und DeFi hinaus in Richtung traditioneller Finanzmärkte erweitert.

Ethereum-ETFs schlagen Bitcoin-ETFs: Steigendes Dreieck im Chart

Ethereum verteidigt am Nachmittag die Unterstützungszone bei 1.900 US-Dollar und baute zuletzt auf rund 1.924 US-Dollar auf (laut finanzen.at, 9. August 2026). Ethereum bildet im Chart ein steigendes Dreieck-Muster aus - ETH benötigt einen Schlusskurs über dem Widerstand bei 1.925 US-Dollar, um den seit dem 1. August laufenden Aufwärtstrend zu bestätigen; der positive MACD signalisiert bullischen Impuls, während das rote Histogramm auf schwachen Kaufdruck nahe der Widerstandslinie hinweist. Institutionell ist das Bild für Ethereum derzeit stärker als für Bitcoin: Ethereum-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 7. August Nettozuflüsse von 244 Millionen US-Dollar - die höchsten Wochenzuflüsse seit April 2026 und anteilig stärker als die gleichzeitigen Bitcoin-ETF-Flows von 844 Millionen US-Dollar bei deutlich größerer Marktkapitalisierung.

CPI morgen: Was die Zahlen bedeuten müssen, damit der Markt reagiert

Morgen um 14:30 Uhr MESZ erscheint der US-Verbraucherpreisindex für Juli 2026. Der Konsens unter Analysten erwartet einen Rückgang der Gesamtinflation von 3,5 Prozent im Juni auf 3,4 Prozent im Juli. Für Bitcoin ist die Reaktionslogik bekannt: Ein niedrigerer Wert würde die Erwartung stärken, dass die Fed beim September-FOMC pausiert, und könnte den Kurs über die 66.000-Dollar-Marke treiben; ein heißerer Wert würde den Rückfall in Richtung 62.500 US-Dollar einleiten. Die aktiven Bitcoin-Adressen auf dem niedrigsten Stand seit 2018 werten Analysten als mögliches Bodensignal - historisch korreliert ein solch niedriges Aktivitätsniveau mit Phasen, in denen der Großteil des Abwärtsdrucks bereits verarbeitet ist.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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