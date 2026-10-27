Solana fällt unter 100 Dollar trotz Alpenglow: Bitcoin hält 79.800 Dollar vor der Fed morgen

Kryptomarkt

27.10.26 17:30 Uhr

Solana fiel sechs Tage nach der Aktivierung des Alpenglow-Upgrades unter die Marke von 100 Dollar, während Bitcoin vor der Fed-Entscheidung morgen um 19:00 Uhr MEZ bei rund 79.800 Dollar am unteren Rand seiner Spanne verharrt und Strategy am Donnerstag Quartalszahlen vorlegt.

• Die US-Notenbank Fed entscheidet am 28. Oktober über die Zinsen, wobei eine unveränderte Haltung bei etwa 90 Prozent erwartet wird, mit Blick auf die Dezember-Entscheidung.

• Bitcoin notierte bei 79.810 US-Dollar und hält die 80.000-Dollar-Marke nur knapp, Analysten warnen vor weiteren Verlusten bei einem Bruch unter 79.000 US-Dollar.

• Der Solana-Kurs fiel nach dem Alpenglow-Upgrade am 21. Oktober um knapp 6 Prozent auf 99,87 US-Dollar, wobei die technische Verbesserung bisher keine Kursreaktion zeigte.

Das Wichtigste in Kürze:

Solana notierte am 27. Oktober 2026 um 12:30 Uhr MEZ bei 99,87 US-Dollar und liegt damit knapp 6 Prozent unter dem Stand vom 21. Oktober, an dem das Alpenglow-Upgrade aktiviert wurde, das die Finalität von Transaktionen von rund 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden senkt.

Bitcoin notierte um 12:30 Uhr MEZ bei 79.809,95 US-Dollar, ein Minus von 0,29 Prozent gegenüber dem Vortag von 80.041,27 US-Dollar; Analysten warnen, dass ein Bruch unter 79.000 US-Dollar Verkäufe in Richtung 78.000 US-Dollar beschleunigen könnte.

Morgen um 19:00 Uhr MEZ entscheidet die Fed über die Zinsen, am Donnerstag legt Strategy Quartalszahlen vor: Der Markt rechnet mit unveränderten Zinsen und blickt auf die Dezember-Sitzung.

Der Kryptomarkt wartet am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, auf die Fed. Bitcoin notierte um 12:30 Uhr MEZ bei 79.809,95 US-Dollar, ein Minus von 0,29 Prozent gegenüber dem Vortag von 80.041,27 US-Dollar, und erholte sich damit leicht vom Morgenstand von 79.641,11 US-Dollar. Seit dem Mittwochmittag vergangener Woche, als Bitcoin bei 83.192,99 US-Dollar notierte, hat der Kurs rund 4 Prozent verloren. Ethereum gab im gleichen Zeitraum rund 5,5 Prozent nach und Solana knapp 6 Prozent: Die Altcoins schneiden damit schwächer ab als der Marktführer.

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Solana: Alpenglow ist live, der Kurs honoriert es bisher nicht

Solana notierte am 27. Oktober 2026 um 12:30 Uhr MEZ bei 99,87 US-Dollar, ein Minus von 0,87 Prozent gegenüber dem Vortag von 100,75 US-Dollar, und fiel damit unter die Marke von 100 US-Dollar. Am 21. Oktober hatte das Netzwerk das Alpenglow-Upgrade auf dem Mainnet aktiviert, das die Konsensschicht TowerBFT vollständig ersetzt und die Finalität von Transaktionen von rund 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden verkürzt. Es gilt als größtes Konsens-Upgrade in der Geschichte des Netzwerks. Eine Folge ist, dass die Abstimmungstransaktionen der Validatoren nicht mehr in den Blöcken stehen: Die ausgewiesene Gesamtzahl der Transaktionen und die gemeldete TPS-Zahl sinken dadurch deutlich, die tatsächliche Aktivität nimmt nicht ab. Am Kurs ließ sich der technische Fortschritt bisher nicht ablesen. Am Mittag des 21. Oktober hatte Solana noch bei 106,13 US-Dollar notiert, seither liegt der Kurs knapp 6 Prozent niedriger.

Bitcoin am unteren Rand der Spanne: 79.000 Dollar als Stopp-Marke

Bitcoin hält die Zone um 80.000 US-Dollar nur knapp. Nach dem Wochenendtief bei rund 79.100 US-Dollar fand der Kurs bei Rücksetzern zuletzt Käufer im Bereich von 79.400 bis 79.600 US-Dollar, die Erholungen stießen bei rund 80.800 US-Dollar an ihre Grenze. Analysten beobachten 79.000 US-Dollar als Stopp-Marke: Ein bestätigter Bruch könnte Verkäufe in Richtung 78.000 US-Dollar und breitere Verluste bei den Altcoins auslösen. Die Nachfrage ist gemischt: US-Spot-ETFs zogen am Montag 110 Millionen US-Dollar an, Strategy kaufte in der Vorwoche dagegen keine Bitcoin. Das Unternehmen hält rund 848.517 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von rund 75.446 US-Dollar, der aktuelle Kurs liegt damit rund 6 Prozent über dem durchschnittlichen Einstandspreis. Am Donnerstag, dem 29. Oktober, veröffentlicht Strategy nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen.

Fed morgen 19:00 Uhr: Unverändert erwartet, Dezember im Blick

Das FOMC berät seit heute, die Entscheidung folgt am Mittwoch, dem 28. Oktober, wegen der Zeitumstellung schon um 19:00 Uhr MEZ, die Pressekonferenz um 19:30 Uhr MEZ. Nach den Marktpreisen liegt die Wahrscheinlichkeit unveränderter Zinsen bei rund 90 Prozent, der Leitzins würde bei 3,75 bis 4,00 Prozent bleiben. Die Strategen von BNY erwarten keine Erhöhung im Oktober und sehen das Risiko weiterer Straffung im Dezember. Am Donnerstag folgen das US-Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal und der PCE-Preisindex für September, am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen über 10,8 Milliarden US-Dollar. Ethereum notierte um 12:30 Uhr MEZ bei 2.312,42 US-Dollar, ein Minus von 0,34 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.320,31 US-Dollar. Bitcoin Cash gab um 0,15 Prozent auf 279,57 US-Dollar nach, Sui um 0,47 Prozent auf 0,9113 US-Dollar.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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