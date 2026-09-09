Solana Transaction V1 live: Kurs erholt sich auf 103,88 Dollar — Bitcoin wartet nach Liquid-Hack auf PPI morgen

Kryptomarkt

09.09.26 17:30 Uhr

Solana aktivierte heute Transaction V1 und erholte sich auf 103,88 Dollar — der Kursanstieg nach dem Upgrade fällt moderat aus, da kurzfristig die morgigen PPI-Daten mehr Gewicht haben als protokollseitige Verbesserungen, während Bitcoin nach dem gestrigen Liquid-Network-Hack weiter unter 79.000 Dollar konsolidiert.

• Wichtige Wirtschaftsindikatoren wie der PPI am 10. September und der CPI am 11. September werden voraussichtlich stärkere Marktbewegungen verursachen als das heutige technische Upgrade, während Ethereum stabil bleibt und die Marktentscheidungen in der kommenden Woche anstehen.

• Bitcoin fiel am 8. September 2026 um etwa 2 % infolge eines Hacks auf das Liquid Network, eine Bitcoin-Sidechain, was kurzfristig Unsicherheit im Markt schürte; die Kursstabilität bleibt jedoch langfristig positiv, mit soliden Zuflüssen in institutionelle ETFs.

• Solana notierte am 9. September 2026 nach dem erfolgreichen Transaction V1-Upgrade bei 103,88 US-Dollar, was eine moderate Kurssteigerung von 0,5 % bedeutet, und das Upgrade erhöht das Blocklimit deutlich, um komplexere Transaktionen zu ermöglichen.

Das Wichtigste in Kürze:

Solana notierte am 9. September 2026 um 12:30 Uhr MESZ bei 103,88 US-Dollar, ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vortag von 103,36 US-Dollar — das Transaction-V1-Upgrade ist heute live und erhöhte das Blocklimit von 1.232 auf 4.096 Bytes.

Bitcoin konsolidiert am Nachmittag des 9. September 2026 weiter unter 79.000 US-Dollar — als identifizierter Auslöser des gestrigen Rücksetzers gilt ein Hack-Angriff auf das Liquid Network, eine Bitcoin-Sidechain.

Morgen um 14:30 Uhr MESZ erscheint der PPI für August, Freitag der CPI — beide Datenpunkte werden kurzfristig mehr Marktbewegung erzeugen als das heutige technische Upgrade.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 9. September 2026 ein zweigeteiltes Bild. Solana erholt sich moderat nach dem heute aktivierten Transaction-V1-Upgrade und notierte um 12:30 Uhr MESZ bei 103,88 US-Dollar, ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vortag von 103,36 US-Dollar. Bitcoin dagegen konsolidiert weiter unter der 79.000-Dollar-Marke, nachdem gestern ein Hack-Angriff auf das Liquid Network — eine Bitcoin-Sidechain für beschleunigte Transaktionen — für Verunsicherung gesorgt hatte. Die übergeordnete Marktstruktur ist klar: Kurzfristig werden die morgigen PPI-Daten und der Freitags-CPI mehr Kursausschlag erzeugen als das technische Upgrade von heute.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Transaction V1 live: Was das Upgrade dem Markt heute liefert

Solana erhöhte heute mit der Aktivierung von Transaction V1 das maximale Blocklimit von 1.232 auf 4.096 Bytes — eine Verdreifachung, die komplexe DeFi-Operationen effizienter macht, mehrere Transaktionen in einem Vorgang bündeln lässt und die Latenz bei Hochfrequenzanwendungen reduziert. Es ist der dritte große protokollseitige Schritt innerhalb von sechs Wochen, nach der Block-Time-Halbierung im August und der ersten verbindlichen Governance-Abstimmung vom 1. September. Die Kurswirkung des Upgrades ist am heutigen Nachmittag moderat: Analysten werten das als normales Muster — technische Netzwerk-Upgrades werden in der Regel im Vorfeld eingepreist, nicht am Tag der Aktivierung. Fünf Whale-Adressen hatten zwischen dem 7. und 8. September insgesamt 9,11 Millionen US-Dollar in Long-Positionen auf Solana aufgebaut — ein Teil dieser Positionierung dürfte heute Gewinne mitgenommen haben. Charttechnisch muss Solana die Zone zwischen 100 und 103 US-Dollar als Unterstützung halten; ein nachhaltiger Schlusskurs über 103 US-Dollar öffnet den Weg zu den nächsten Zielen bei 123 und 132 US-Dollar.

Liquid Network Hack: Bitcoin-Sidechain als Auslöser des gestrigen Rücksetzers

Bitcoin hatte gestern, am 8. September 2026, rund 2 Prozent verloren — der identifizierte Auslöser war laut heutigen Berichten ein Hack-Angriff auf das Liquid Network, eine Bitcoin-Sidechain. Das Liquid Network ermöglicht schnellere und günstigere Transaktionen als das Bitcoin-Basisprotokoll und wird von Börsen und institutionellen Nutzern eingesetzt. Ein Sicherheitsvorfall dort betrifft nicht das Bitcoin-Protokoll selbst, wird vom Markt aber als sicherheitsrelevantes Signal für den breiteren Sektor gewertet. Bitcoin konsolidiert am Nachmittag des 9. September 2026 weiter unter 79.000 US-Dollar. Die strukturelle Ausgangslage bleibt positiv: Der Dreißig-Tage-Gewinn beträgt rund 21 Prozent, und institutionelle Bitcoin-ETFs zeigen weiterhin solide Zuflüsse. Chainlink verlor am heutigen Mittwochmittag 4,16 Prozent auf 12,01 US-Dollar und verdeutlicht damit, dass der Altcoin-Sektor abseits von Solana unter Druck bleibt.

Ethereum stabil — PPI morgen, CPI Freitag als eigentliche Richtungsentscheider

Ethereum konsolidierte am 9. September 2026 zwischen 2.480 und 2.500 US-Dollar. Der RSI von 64,1 zeigt eine leicht bullische Positionierung, während die Widerstandszone bei 2.511 bis 2.546 US-Dollar bisher nicht nachhaltig überwunden wurde. ETF-Zuflüsse und ein positiver RSI stützen den Aufwärtstrend, das Tempo bleibt aber hinter Bitcoin zurück. Die eigentlichen Richtungsentscheider dieser Woche sind morgen und übermorgen: Am Donnerstag, dem 10. September 2026, erscheint um 14:30 Uhr MESZ der PPI für August, am Freitag, dem 11. September, der CPI für August — ebenfalls um 14:30 Uhr MESZ. Beide Datenpunkte werden direkt auf die September-Zinserhöhungs-Odds von rund 58 Prozent wirken und damit den Markt in die FOMC-Sitzung am 15. und 16. September 2026 hineinführen, bei der Warsh erstmals einen neuen Dot Plot vorlegen wird.

Anzeige: Gehebelt in Bitcoin investieren - Turbo-Zertifikate von CMC Markets Securities Typ Produkt Hebel (ca.) WKN Long Open End Turbo 3,83x CFN0AA Short Open End Turbo 1,93x CFN0LD

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Anzeige: Gehebelt in Ethereum und Solana investieren - Turbo-Zertifikate von CMC Markets Securities Basiswert Richtung Hebel (ca.) WKN Ethereum Long 3,77× CFN0JW Ethereum Short 2,07× CFN0MK Solana Long 3,97× CFN0KY Solana Short 2,11× CFN0MZ

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. Spreads).