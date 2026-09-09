Solana Transaction V1 startet heute: Transaktionsgröße verdreifacht — Bitcoin kämpft nach Hack-Alarm um 79.000 Dollar

Kryptomarkt

09.09.26 10:15 Uhr

Solana aktiviert heute das Transaction-V1-Upgrade und verdreifacht die maximale Transaktionsgröße von 1.232 auf 4.096 Bytes — Wale setzten bereits 9 Millionen Dollar auf steigende SOL-Kurse, während Bitcoin nach einem Hack-Alarm bei rund 78.700 Dollar konsolidiert und der Markt auf PPI morgen und CPI Freitag wartet.

• Bitcoin konsolidiert am 9. September bei etwa 78.700 USD nach einem Hack-Alarm vom Vortag, während die bevorstehenden Inflationsdaten (PPI und CPI) die Marktstimmung weiter beeinflussen könnten.

• Fünf Whale-Adressen investieren zwischen dem 7. und 8. September insgesamt 9,11 Mio. USD in Long-Positionen auf Solana, was auf eine positive Kursentwicklung nach dem Upgrade spekuliert.

• Solana aktiviert am 9. September 2026 das Transaction-V1-Netzwerk-Upgrade, das die maximale Transaktionsgröße verdreifacht und mehrere Transaktionen in einer Operation ermöglicht, was die Effizienz im Netzwerk erhöht.

Das Wichtigste in Kürze:

Solana aktiviert heute, am 9. September 2026, das Transaction-V1-Netzwerk-Upgrade — es verdreifacht die maximale Transaktionsgröße von 1.232 auf 4.096 Bytes und ermöglicht das Bündeln mehrerer Transaktionen in einer einzigen Operation.

Fünf Whale-Adressen auf Hyperliquid eröffneten zwischen dem 7. und 8. September insgesamt 9,11 Millionen US-Dollar an Long-Positionen auf Solana — eine klare Wette auf eine Kursreaktion nach dem Upgrade.

Bitcoin konsolidiert am Morgen des 9. September 2026 bei rund 78.700 US-Dollar nach einem Hack-Alarm vom Vortag — morgen erscheint der PPI, Freitag der CPI für August.

Der Kryptomarkt betritt den 9. September 2026 mit einem klaren Schwerpunkt: Solana steht im Mittelpunkt. Das Transaction-V1-Upgrade wird heute aktiviert — der bisher technisch bedeutsamste Schritt in einer Reihe von Netzwerk-Verbesserungen, die Solana seit August 2026 durchläuft. Bitcoin notierte am Morgen des 9. September 2026 bei rund 78.700 US-Dollar, nach einem Tagesverlust von rund 2 Prozent am gestrigen Dienstag, als eine Hack-Meldung kurzzeitig für Verunsicherung sorgte. Auf Dreißig-Tage-Sicht steht Bitcoin weiterhin rund 21 Prozent im Plus — der August-Gewinn ist strukturell intakt, auch wenn die kurzfristige Dynamik durch Zinssorgen und Sicherheitsschlagzeilen gedämpft wird.

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Solana Transaction V1: Was das Upgrade konkret bedeutet

Das heute aktivierte Transaction-V1-Upgrade tripelt die maximale Transaktionsgröße im Solana-Netzwerk von bisher 1.232 Bytes auf 4.096 Bytes. Damit können mehrere Transaktionen in einem einzigen Vorgang gebündelt werden — ein struktureller Vorteil, der die Latenz bei komplexen DeFi-Operationen und Hochfrequenzanwendungen deutlich reduziert. Laut Analyst Crypto Tony gibt Solana damit seinen wichtigsten strukturellen Engpass auf: Anders als Ethereum, das keine festgelegte Protokollgrenze für Transaktionsgrößen kennt, war Solana bisher durch dieses Limit eingeschränkt. Die Verdreifachung der Transaktionsgröße schließt diese Lücke und stärkt Solanas Position im Wettbewerb um institutionelle Hochfrequenzanwendungen. Fünf Whale-Adressen auf Hyperliquid haben zwischen dem 7. und 8. September insgesamt 9,11 Millionen US-Dollar in Long-Positionen auf Solana investiert — eine direkte Wette auf eine positive Kursreaktion nach dem Upgrade-Launch. Solana notierte am Morgen des 9. September 2026 bei rund 102 US-Dollar.

Bitcoin nach Hack-Alarm: Konsolidierung unter 79.000 Dollar

Bitcoin verlor am Dienstag, dem 8. September, rund 2 Prozent auf 78.733 US-Dollar, nachdem eine Hack-Meldung kurzzeitig für Verunsicherung sorgte. Details zum Vorfall waren am Morgen des 9. September noch nicht vollständig verifiziert. Das Muster ist bekannt: In einem Markt, der durch NFP-Stärke und 58-prozentige September-Zinserhöhungs-Odds bereits unter Druck steht, reagiert Bitcoin auf sicherheitsrelevante Schlagzeilen überproportional stark. Der Dreißig-Tage-Gewinn von rund 21 Prozent zeigt aber, dass der zugrundeliegende August-Aufwärtstrend intakt ist. Ethereum konsolidierte am Morgen des 9. September 2026 im Bereich zwischen 2.480 und 2.500 US-Dollar. Das Ethereum-Hegotá-Upgrade — der nächste große Protokollschritt nach dem Glamsterdam-Update, mit Fokus auf Datenschutz und Zensurresistenz — wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Ethereum verzeichnete zuletzt den stärksten Dreiwochen-ETF-Zufluss des Jahres, auch wenn das Tempo zuletzt hinter die Bitcoin-Pendants zurückfiel.

PPI morgen, CPI Freitag: Die Datenwoche verschärft sich

Der Makrokalender verschärft sich ab morgen. Am Donnerstag, dem 10. September 2026, erscheint um 14:30 Uhr MESZ der Producer Price Index für August — erwartet wird ein Anstieg von 0,3 Prozent auf Monatsbasis nach dem flachen Vormonatswert. Als Vorläufersignal für den CPI gilt: Steigen Erzeugerpreise, folgen Konsumentenpreise typischerweise mit Verzögerung. Am Freitag, dem 11. September 2026, ebenfalls um 14:30 Uhr MESZ, erscheint der CPI für August — der letzte Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC-Meeting am 16. September 2026, bei dem Warsh erstmals einen neuen Dot Plot vorlegen wird. Ein kühler CPI könnte die 58-prozentigen Zinserhöhungs-Odds deutlich drücken und den Kryptomarkt entlasten; ein heißer Wert würde die hawkische Linie aus Jackson Hole bestätigen und Bitcoin weiter unter 79.000 US-Dollar halten.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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