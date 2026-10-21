SpaceX und Tesla prüfen Fusion mit über 30.000 Bitcoin: Bitcoin auf Wochenhoch bei 83.400 Dollar

Kryptomarkt

21.10.26 17:30 Uhr

Die Prüfung einer Fusion von SpaceX und Tesla, die Bitcoin-Bestände von zusammen mehr als 30.000 BTC vereinen würde, und starke Quartalszahlen hievten Bitcoin am Mittwoch auf ein Wochenhoch bei rund 83.400 Dollar, während Brent bei 110 Dollar und das FOMC am 27. Oktober die Gewinne begrenzen.

• Der Energiemarkt und die bevorstehende FOMC-Sitzung beeinflussen die Wirtschafts- und Kryptowährungsmärkte, wobei die US-Inflation bei 3,7% liegt und die Ölpreise sowie Zinserwartungen die Marktstimmung prägen.

• Bitcoin erreichte am 21. Oktober 2026 ein Wochenhoch bei rund 83.400 US-Dollar, beeinflusst durch positive Technologiewerte und eine Erholung im Riskoappetit, während Ölpreise und Inflationssorgen die Märkte bremsen.

• SpaceX und Tesla prüfen einen Zusammenschluss, wobei beide Unternehmen zusammen mehr als 30.000 Bitcoin in ihren Bilanzen halten, was einem Gegenwert von über 2,5 Milliarden US-Dollar entspricht.

Das Wichtigste in Kürze:

SpaceX und Tesla prüfen einen möglichen Zusammenschluss, Elon Musk bestätigte die Prüfung: Zusammen halten beide Unternehmen mehr als 30.000 Bitcoin.

Bitcoin notierte am 21. Oktober 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 83.192,99 US-Dollar und stieg bis gegen 14:30 Uhr MESZ auf rund 83.400 US-Dollar, den höchsten Stand seit einer Woche; als nächste Widerstände gelten 83.600 und 84.000 US-Dollar.

Brent kostete am Morgen 110,48 US-Dollar je Barrel, die US-Inflation lag im September bei 3,7 Prozent: Vor dem FOMC am 27. und 28. Oktober begrenzen Öl und Inflationssorgen die Gewinne am Kryptomarkt.

Der Kryptomarkt zeigt sich am Nachmittag des 21. Oktober 2026 freundlich. Bitcoin notierte am 21. Oktober 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 83.192,99 US-Dollar, ein Plus von 0,33 Prozent gegenüber dem Vortag von 82.918,21 US-Dollar. Im weiteren Handelsverlauf stieg der Kurs bis gegen 14:30 Uhr MESZ auf rund 83.400 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit einer Woche. Auslöser war eine ergebnisgetriebene Erholung asiatischer Technologiewerte, die den Risikoappetit belebte. Ethereum und Solana konnten dabei nicht mithalten: Ethereum stagnierte, Solana gab leicht nach.

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SpaceX und Tesla prüfen Fusion: Über 30.000 Bitcoin unter einem Dach

Das auffälligste Signal des Tages kommt aus der Unternehmenswelt: SpaceX und Tesla haben Ausschüsse gebildet, um einen möglichen Zusammenschluss zu prüfen, und Elon Musk bestätigte die Prüfung. Ein solcher Schritt würde die Bitcoin-Bestände beider Unternehmen von zusammen mehr als 30.000 Bitcoin in einer Bilanz vereinen. Bei einem Kurs von rund 83.400 US-Dollar entspricht das einem Gegenwert von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar. Noch handelt es sich lediglich um eine Prüfung, eine Entscheidung steht aus. Zusätzlich stützten starke Quartalszahlen von SpaceX und Super Micro den Risikoappetit und ließen die Aktien-Futures steigen.

Bitcoin am Wochenhoch: Leichte Positionierung, Öl und FOMC als Bremse

Analysten sehen bei 83.600 US-Dollar die nächste kritische Widerstandsmarke, darüber rückt die 84.000-Dollar-Marke in den Fokus. Die Rally wirkt preisgetrieben: Das Open Interest an den Terminmärkten stieg binnen 24 Stunden nur um rund 3 Prozent, es floss also wenig frisches Kapital, und die implizite Volatilität fiel wieder unter 40 Prozent. Die ETF-Zuflüsse zogen in dieser Woche nach zwei Wochen mit Abflüssen wieder an, der Kurs hat das bislang kaum widergespiegelt. Im Oktober steht Bitcoin rund 1 Prozent im Minus und bewegt sich seit einem Monat zwischen 80.000 und 87.000 US-Dollar. Bremsend wirkt der Ölpreis: Brent kostete am Morgen 110,48 US-Dollar, anderthalb Prozent mehr als am Vorabend. Am Dienstag war der Preis nach einem unbestätigten Bericht über einen Vorschlag Katars und Pakistans zur Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen 106 und 112 US-Dollar gependelt, die US-Rohölbestände sanken um 4,9 Millionen Barrel. Die Energiepreise hatten den CPI für September auf 3,7 Prozent getrieben, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung beim FOMC am 27. und 28. Oktober war nach der Veröffentlichung von rund 17 auf rund 45 Prozent gesprungen.

Ethereum und Solana hinken hinterher, Zcash und Bitcoin Cash vorne

Ethereum notierte am 21. Oktober 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 2.447,01 US-Dollar und damit praktisch unverändert gegenüber dem Vortag von 2.447,11 US-Dollar. Solana gab um 0,30 Prozent auf 106,13 US-Dollar nach, nach 106,45 US-Dollar am Vortag. Das Alpenglow-Upgrade, das die Finalität von Transaktionen auf rund 150 Millisekunden senken soll, steht weiter vor der Aktivierung. Bitcoin Cash legte um 1,09 Prozent auf 285,98 US-Dollar zu. Zcash erweiterte seine Gewinne nach der Bekanntgabe eines Termins für ein Netzwerk-Upgrade und stieg zeitweise um rund 11 Prozent. Der nächste große Termin für den gesamten Markt ist das FOMC am 27. und 28. Oktober.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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