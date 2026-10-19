Sparkassen starten Krypto-Handel: Bitcoin bei 82.700 Dollar — Saylor erklärt Bärenmarkt für beendet

Kryptomarkt

19.10.26 10:15 Uhr

Die deutschen Sparkassen führen Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und Polygon für ihre Kunden ein — ein strukturelles Adoptionssignal für den europäischen Massenmarkt — während Bitcoin am Montagmorgen bei 82.700 Dollar notiert, Michael Saylor den Bärenmarkt für beendet erklärt und der Nasdaq nach AI-Slowdown-Sorgen rund 2 Prozent verliert.

• Der Bitcoin-Bärenmarkt gilt laut Michael Saylor als beendet, mit Erwartungen auf einen Kursanstieg über 100.000 US-Dollar; zudem zeigen Ethereum und Solana Erholungszeichen, während der Oktober-CPI eine entscheidende Woche für die Inflationsentwicklung darstellt.

• Bitcoin notierte am 19. Oktober 2026 bei etwa 82.743 US-Dollar, nachdem es im Wochenverlauf ein Tief bei rund 80.750 US-Dollar getestet hatte; der Markt zeigt sich weiterhin in der Greed-Zone, während der Fear-and-Greed-Index leicht sinkt.

• Die deutschen Sparkassen ermöglichen ihren Kunden den schrittweisen Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Polygon direkt über die Sparkassen-App, was einen bedeutenden Meilenstein für die Krypto-Adoption im deutschen Massenmarkt darstellt.

Das Wichtigste in Kürze:

Die deutschen Sparkassen ermöglichen ihren Kunden schrittweise den Handel mit Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Polygon über die Sparkassen-App — ein Meilenstein für die Krypto-Adoption im deutschen Massenmarkt.

Bitcoin notierte am 19. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 82.742,65 US-Dollar, ein Plus von 0,96 Prozent gegenüber dem Vortag von 81.956,67 US-Dollar — Michael Saylor erklärte zuletzt den Bärenmarkt für beendet und erwartet einen Anstieg über 100.000 US-Dollar.

Der Nasdaq verlor am Freitag rund 2,15 Prozent auf 26.140 Punkte wegen AI-Slowdown-Sorgen — Bitcoin zeigte sich gegenüber dem Tech-Abverkauf resilient und hält die Zone über 81.000 US-Dollar als neue Unterstützung.

Der Kryptomarkt startet in die Woche des 19. Oktober 2026 mit einem strukturellen Adoptionssignal aus Deutschland. Bitcoin notierte am 19. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 82.742,65 US-Dollar, ein Plus von 0,96 Prozent gegenüber dem Vortag von 81.956,67 US-Dollar. Im Wochenverlauf hatte Bitcoin das Tief bei rund 80.750 US-Dollar getestet, bevor es auf erhöhtem Volumen auf 81.300 bis 81.500 US-Dollar zurückkehrte — eine Zone, die damit von vorherigem Widerstand zur kurzfristigen Unterstützung gewechselt hat. Der Fear-and-Greed-Index sank auf 59 Punkte, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorwert von 63 — der Markt bleibt in der Greed-Zone, ohne in Euphorie zu gleiten. Öl kostete am Montagmorgen rund 108 US-Dollar je Barrel Brent, WTI rund 100 US-Dollar; Gold notierte bei 4.183 US-Dollar je Unze.

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Sparkassen: Krypto-Einstieg für den deutschen Massenmarkt

Das strukturell bedeutsamste Signal des Wochenstarts kam nicht aus den USA, sondern aus Deutschland: Die Sparkassen — mit rund 50 Millionen Kundenkonten die größte Bankengruppe im deutschen Privatkundengeschäft — ermöglichen schrittweise den Handel mit Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Polygon direkt über die Sparkassen-App. Für den europäischen Kryptomarkt ist das ein Adoptionsmeilenstein: Millionen Kunden, die bisher keinen Zugang zu Krypto-Börsen hatten, können nun innerhalb ihrer vertrauten Bankumgebung digitale Assets handeln. Das Modell folgt ähnlichen Ansätzen wie die Integration in US-Brokerhäuser — Interactive Brokers ermöglichte zuletzt Ethereum-Staking — und zeigt, dass traditionelle Finanzinstitutionen Krypto nicht mehr als Randphänomen behandeln.

Saylor: Bärenmarkt beendet — Bitwise sieht Bitcoin resilient bei AI-Slowdown

Michael Saylor, Gründer von Strategy, erklärte zuletzt den Bärenmarkt für Bitcoin für beendet und erwartet einen Anstieg über 100.000 US-Dollar. Strategy kaufte zuletzt 250 Bitcoin für rund 21,5 Millionen US-Dollar und setzt die fortlaufende Akkumulation fort. Das Timing der Aussage fiel in eine Woche, in der US-Techaktien unter Druck gerieten: Der Nasdaq verlor rund 2,15 Prozent auf 26.140 Punkte, der S&P 500 gab 1,09 Prozent auf 7.659 Punkte nach — ausgelöst durch Sorgen über einen möglichen Verlangsamung des KI-Investitionswachstums. Bitwise-Analysten sahen in dieser Konstellation eine strukturelle Stärke von Bitcoin: Das Asset habe sich als resilient erwiesen — sowohl bei einem KI-Boom als auch bei einem möglichen KI-Abschwung. Die Knappheit des Angebots, neue digitale Zahlungsanwendungen, ETF-Nachfrage und eine mögliche Lockerung der Geldpolitik stützten den Marktführer strukturell.

Ethereum und Solana erholen sich — Oktober-CPI diese Woche entscheidend

Ethereum notierte am 19. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 2.431,13 US-Dollar, ein Plus von 1,07 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.405,48 US-Dollar. Interactive Brokers ermöglichte zuletzt Ethereum-Staking für seine Kunden — ein weiteres institutionelles Adoptionssignal für das Asset. Solana notierte am 19. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 105,81 US-Dollar, ein Plus von 1,77 Prozent gegenüber dem Vortag von 103,97 US-Dollar. Der makroökonomische Kalender dieser Woche ist dicht: Der Oktober-CPI wird Mitte der Woche erwartet und ist der letzte große Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC am 27. und 28. Oktober — bei dem nach aktuellem Datenstand keine Zinserhöhung erwartet wird. Ein kühler CPI würde die Dezember-Erhöhungs-Odds weiter senken und dem Kryptomarkt Rückenwind geben.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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