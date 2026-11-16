Strategy kauft im Ausverkauf 485 Bitcoin, XRP fällt unter 1 Dollar: Bitcoin hält 64.300 Dollar vor Warsh

Kryptomarkt

Strategy kaufte im Ausverkauf 485 Bitcoin, doch Bitcoin gibt am Montagnachmittag weiter nach und notiert bei rund 64.300 Dollar, XRP fiel unter die Marke von 1 Dollar, und um 18:00 Uhr MEZ spricht Fed-Chef Warsh.

• Wichtige Marktereignisse sind die heutigen Reden von Fed-Chef Kevin Warsh, die Veröffentlichung der Nvidia-Quartalszahlen am Dienstag sowie das Fed-Protokoll am Mittwoch, wobei Bitcoin-Unterstützungsniveaus bei 62.000 bis 63.000 US-Dollar liegen und ein Optionsverfall am Freitag für zusätzlichen Druck sorgen könnte.

• Das Unternehmen Strategy hat trotz des Kursrückgangs zwischen dem 9. und 15. November 485 Bitcoin für rund 33,4 Mio. US-Dollar gekauft und hält nun insgesamt 850.849 Bitcoin im Wert von etwa 64,2 Mrd. US-Dollar, was einen Buchverlust von rund 9,5 Mrd. US-Dollar bedeutet.

• Der Kryptomarkt bleibt unter Druck, Bitcoin fällt am 16. November auf rund 64.300 US-Dollar, nachdem er am Wochenende auf 62.000 US-Dollar gefallen war, während Altcoins wie XRP unter 1 US-Dollar bleiben und US-ETFs Nettoabflüsse verzeichnen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 16. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 64.603,28 US-Dollar, ein Minus von 0,95 Prozent gegenüber dem Vortag von 65.220,52 US-Dollar, nach 64.531,18 US-Dollar um 09:41 Uhr, und lag am Nachmittag bei rund 64.300 US-Dollar; am Wochenende war der Kurs zeitweise auf rund 62.000 US-Dollar gefallen.

Strategy kaufte zwischen dem 9. und 15. November 485 Bitcoin für rund 33,4 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 68.887 US-Dollar und hält nun 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von rund 75.452 US-Dollar. Rechnerisch liegt das Unternehmen damit rund 9,5 Milliarden US-Dollar im Minus.

XRP verlor 2,03 Prozent auf 0,9557 US-Dollar und blieb damit unter der Marke von 1 US-Dollar; heute um 18:00 Uhr MEZ spricht Fed-Chef Kevin Warsh, am Dienstag gegen 22:20 Uhr MEZ legt Nvidia seine Zahlen vor, am Mittwoch um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Fed-Protokoll.

Der Kryptomarkt bleibt am Montagnachmittag unter Druck. Bitcoin notierte am 16. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 64.603,28 US-Dollar, ein Minus von 0,95 Prozent gegenüber dem Vortag von 65.220,52 US-Dollar. Am Nachmittag gab der Kurs weiter nach und lag bei rund 64.300 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Wochenende mit rund 62.000 US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Juli gefallen war. Ethereum notierte um 12:31 Uhr MEZ bei 1.807,79 US-Dollar, ein Minus von 1,40 Prozent gegenüber dem Vortag von 1.833,39 US-Dollar, nachdem der Kurs am Wochenende bis auf rund 1.711 US-Dollar gefallen war. Solana verlor 1,62 Prozent auf 71,47 US-Dollar, nach 72,65 US-Dollar am Vortag. Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 10 Punkten und damit im Bereich extremer Angst.

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Strategy kauft im Ausverkauf: Bestand auf 850.849 Bitcoin

Das Unternehmen Strategy hat in der vergangenen Woche trotz des Ausverkaufs erneut zugekauft. Zwischen dem 9. und 15. November erwarb Strategy 485 Bitcoin für rund 33,4 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 68.887 US-Dollar und kaufte zudem STRC-Vorzugsaktien im Wert von rund 228 Millionen US-Dollar zurück. Der Bestand steigt damit auf 850.849 Bitcoin, die für insgesamt rund 64,2 Milliarden US-Dollar zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.452 US-Dollar erworben wurden. Bei einem Kurs von rund 64.300 US-Dollar liegt Strategy damit rechnerisch rund 9,5 Milliarden US-Dollar im Minus. Die zuletzt gekauften Bitcoin weisen einen Buchverlust von knapp 7 Prozent auf. Gründer Michael Saylor hatte den Kauf am Sonntag mit der Veröffentlichung seiner Kaufgrafik bereits angedeutet. Die Aktie von Strategy hat gegenüber ihrem Septemberhoch mehr als 30 Prozent verloren. Dass das Unternehmen weiter zukauft, zeigt Überzeugung, signalisiert aber noch keine Kurswende. Während Strategy Bitcoin für rund 33 Millionen US-Dollar erwarb, verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs in der vergangenen Woche Nettoabflüsse von rund 1,07 Milliarden US-Dollar.

XRP unter 1 Dollar, Altcoins verlieren stärker

Die Altcoins gaben am Mittag stärker nach als der Marktführer. XRP verlor 2,03 Prozent auf 0,9557 US-Dollar, nach 0,9755 US-Dollar am Vortag, und blieb damit unter der Marke von 1 US-Dollar. Bereits am Wochenende war XRP auf rund 0,89 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit November 2024 gefallen. Bitcoin Cash sank um 2,23 Prozent auf 205,73 US-Dollar, nach 210,43 US-Dollar am Vortag, Chainlink um 1,35 Prozent auf 9,160 US-Dollar, nach 9,285 US-Dollar am Vortag. Der Kryptomarkt bleibt damit unter Druck, belastet von Kapitalabflüssen und dem Abbau gehebelter Positionen. Am Wochenende wurden nach Angaben von CoinGlass Positionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar liquidiert, überwiegend Long-Positionen.

Warsh heute 18:00 Uhr, Nvidia morgen, Fed-Protokoll am Mittwoch

Heute um 18:00 Uhr MEZ spricht Fed-Chef Kevin Warsh auf einer Konferenz zu Produktivität und Beschäftigung in San Francisco. Am Dienstag folgen um 14:30 Uhr MEZ die US-Einzelhandelsumsätze, gegen 22:20 Uhr MEZ die Quartalszahlen von Nvidia. Am Mittwoch um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober, bei der zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmten. Heute Abend werden zudem die aktuellen ETF-Zuflüsse und -Abflüsse veröffentlicht, nachdem US-Spot-Bitcoin-ETFs an sieben Handelstagen in Folge Nettoabflüsse von insgesamt rund 1,91 Milliarden US-Dollar verzeichnet hatten. Für Bitcoin gilt die Zone von 62.000 bis 63.000 US-Dollar als erste Unterstützung, darunter folgen die Marke von 60.000 US-Dollar und der Bereich von 57.000 bis 58.000 US-Dollar. Nach oben müsste Bitcoin die Spanne von 67.000 bis 70.000 US-Dollar zurückerobern, um den Abwärtsdruck zu lindern. Die 200-Wochen-Linie liegt bei rund 67.900 US-Dollar. Am Freitag um 9:00 Uhr MEZ steht ein größerer Bitcoin-Optionsverfall an. Der Max-Pain-Punkt liegt je nach betrachteter Börse derzeit im Bereich von 70.000 bis 72.000 US-Dollar.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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