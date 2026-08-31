Strategy kauft wieder Bitcoin: 4.603 BTC nach zehnwöchiger Pause - Markt testet 80.000 Dollar von unten

Kryptomarkt

01.09.26 10:30 Uhr

Strategy beendete eine zehnwöchige Kaufpause und erwarb 4.603 Bitcoin für 370 Millionen Dollar - ein klares institutionelles Vertrauenssignal, das den Kryptomarkt stützt.

Das Wichtigste in Kürze:

Strategy beendete am 30. August 2026 eine zehnwöchige Kaufpause und erwarb 4.603 Bitcoin für rund 370 Millionen US-Dollar - das Unternehmen hält nun 845.050 BTC und Dollar-Reserven von 6,71 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin notierte am Montagmittag, dem 1. September 2026, bei 78.391 US-Dollar und konsolidiert damit knapp unterhalb des Schlüsselwiderstands zwischen 80.000 und 83.000 US-Dollar - trotz 924 Millionen US-Dollar ETF-Zuflüssen in der Vorwoche ohne Ausbruchssignal.

Diese Woche stehen ADP-Beschäftigungsdaten am Mittwoch und Nonfarm Payrolls am Freitag an - beide entscheiden direkt über die September-Zinserhöhungs-Odds, die nach Warshs Jackson-Hole-Keynote bei über 57 Prozent liegen.

Der Kryptomarkt startet in die erste Septemberwoche mit einem starken institutionellen Signal. Bitcoin notierte am 1. September 2026 um 12:26 Uhr MESZ bei 78.391 US-Dollar, ein Plus von 1,23 Prozent gegenüber dem Vortag von 77.439 US-Dollar. Nach der Eröffnung bei 77.695 US-Dollar erholte sich der Kurs im Vormittagshandel auf rund 78.000 bis 78.400 US-Dollar. Das übergeordnete Bild bleibt konstruktiv: Der Support liegt zwischen 76.000 und 78.000 US-Dollar, der nächste Widerstand zwischen 80.000 und 83.000 US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index verbesserte sich auf 69 Punkte - der erste Wert im Bereich "Greed" seit Monaten.

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Strategy kauft wieder: 4.603 Bitcoin nach zehn Wochen Pause

Das meistbeachtete institutionelle Ereignis des Wochenstarts kam von Strategy. Das Unternehmen gab bekannt, am 30. August 2026 insgesamt 4.603 Bitcoin für rund 370 Millionen US-Dollar erworben zu haben - das Ende einer zehnwöchigen Kaufpause, in der Strategy stattdessen Bitcoin verkaufte, um Vorzugsdividenden zu finanzieren. Strategy hält nun 845.050 BTC und Dollar-Reserven von 6,71 Milliarden US-Dollar bei einer Nettoverschuldung von null Prozent. Parallel kaufte das Unternehmen STRC-Aktien im Wert von 152 Millionen US-Dollar zurück. Die Wiederaufnahme der Käufe signalisiert, dass Strategy die aktuelle Kurszone als attraktiven Einstiegspunkt wertet - und gibt dem Markt ein klares Stimmungssignal, nachdem ETF-Zuflüsse von 924 Millionen US-Dollar in der Vorwoche den Kurs trotzdem nicht über 80.000 US-Dollar hoben.

924 Millionen ETF-Zuflüsse - und trotzdem kein Ausbruch

Die zentrale Frage des Septembers lautet: Wohin fließt das Kapital? US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Vorwoche Nettozuflüsse von 924 Millionen US-Dollar - ein solider Wochenwert - und dennoch gelang kein nachhaltiger Schlusskurs über 80.000 US-Dollar. Steigende Binance-Reserven und Positionierungen auf Terminmärkten deuten darauf hin, dass ein Teil der Nachfrage auf gehebelten Positionen basiert. Für einen echten Ausbruch nach oben braucht der Markt entweder einen fundamentalen Katalysator - schwache Arbeitsmarktdaten, die die September-Zinserhöhungs-Odds drücken - oder eine weitere Welle institutioneller Direktkäufe über ETFs und Unternehmenstreasuries. Der Ölpreis legte am Montag um rund 1,3 Prozent auf 90,50 US-Dollar je Barrel zu, da der Hormuz-Druck anhält und die Inflationsdiskussion verlängert.

Ethereum und Solana: Stabile Ausgangslage

Ethereum hielt sich am 1. September 2026 im Bereich von rund 2.455 US-Dollar und konsolidiert nach dem Augustgewinn von rund 28 Prozent. Solana notierte nach dem starken Augustgewinn von rund 41 Prozent im Bereich von rund 100 bis 103 US-Dollar. Der Marktkalender dieser Woche ist dicht: Am Mittwoch, dem 3. September, erscheinen der ADP-Beschäftigungsbericht; am Freitag, dem 5. September, folgen die Nonfarm Payrolls für August. Schwache Beschäftigungszahlen würden die September-Zinserhöhungs-Odds senken und dem Kryptomarkt Spielraum verschaffen; starke Zahlen würden Warshs hawkische Linie bestätigen. Das FOMC-Meeting am 15. und 16. September 2026 - mit neuem Dot Plot - bleibt der übergeordnete Richtungsentscheid des Monats.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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