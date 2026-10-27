Strategy pausiert Käufe, Bitcoin fällt unter 80.000 Dollar: Fed-Sitzung beginnt heute

Kryptomarkt

27.10.26 10:15 Uhr

Bitcoin fiel am Dienstagmorgen unter die Spanne von 80.000 bis 87.000 Dollar, in der der Kurs einen Monat lang gependelt war, nachdem Strategy in der Vorwoche weder kaufte noch verkaufte, während US-Spot-ETFs am Montag 110 Millionen Dollar anzogen und die Fed heute ihre zweitägige Sitzung beginnt.

• Die US-Notenbank (Fed) beginnt ihre zweitägige Sitzung, mit einer Entscheidung über die Zinsen, die voraussichtlich unverändert bei 3,75–4,00 % bleibt, während der Fokus auf der Dezember-Sitzung liegt.

• Der größte Bitcoin-Halter Strategy pausierte in der Woche vom 19. bis 25. Oktober mit Käufen und hält weiterhin rund 848.517 Bitcoin; US-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 110 Mio. US-Dollar.

• Bitcoin fiel am 27. Oktober 2026 unter die 80.000-US-Dollar-Marke und notierte bei etwa 79.641 US-Dollar, was einen Rückgang von 0,50 % gegenüber dem Vortag bedeutet.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 27. Oktober 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 79.641,11 US-Dollar, ein Minus von 0,50 Prozent gegenüber dem Vortag von 80.041,27 US-Dollar, und fiel damit unter die Spanne zwischen 80.000 und 87.000 US-Dollar, in der der Kurs seit einem Monat gependelt war.

Strategy hat in der Woche vom 19. bis 25. Oktober weder Bitcoin gekauft noch verkauft und hält rund 848.517 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von rund 75.446 US-Dollar; US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Nettozuflüsse von 110 Millionen US-Dollar.

Die zweitägige Sitzung der Fed beginnt heute, die Entscheidung fällt morgen um 19:00 Uhr MEZ: Der Markt rechnet mit unveränderten Zinsen und verlagert das Risiko weiterer Straffung auf die Dezember-Sitzung.

Der Kryptomarkt startet schwächer in den Dienstag. Bitcoin notierte am 27. Oktober 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 79.641,11 US-Dollar, ein Minus von 0,50 Prozent gegenüber dem Vortag von 80.041,27 US-Dollar. Damit rutschte der Kurs unter die Handelsspanne zwischen 80.000 und 87.000 US-Dollar, die sich über den vergangenen Monat etabliert hatte. Weder der Rückgang der Ölpreise noch die technologiegetriebene Rally an den US-Börsen, bei der Nasdaq und S&P 500 am Montag um 0,8 beziehungsweise 0,7 Prozent zulegten, stützten den Kryptomarkt spürbar. Der Fear-and-Greed-Index sank von 50 auf 48 Punkte und liegt damit im neutralen Bereich.

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Strategy pausiert, ETFs kehren zurück: Gemischte Nachfrage

Der größte Unternehmenshalter von Bitcoin hat seine Käufe unterbrochen: Strategy kaufte in der Woche vom 19. bis 25. Oktober 2026 keine Bitcoin und verkaufte auch keine Aktien über sein At-the-market-Programm. Zum 25. Oktober hält das Unternehmen rund 848.517 Bitcoin, die zu insgesamt 64,02 Milliarden US-Dollar erworben wurden, im Schnitt zu rund 75.446 US-Dollar je Coin. Am Donnerstag, dem 29. Oktober, veröffentlicht Strategy nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Die Präsentation könnte Hinweise auf die weiteren Kaufpläne liefern. Auf der Nachfrageseite zeigen die ETFs ein freundlicheres Bild: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Nettozuflüsse von 110 Millionen US-Dollar, nachdem die Vorwoche mit einem Plus von rund 301 Millionen US-Dollar geendet hatte, trotz Abflüssen von zusammen 773 Millionen US-Dollar am Donnerstag und Freitag.

Fed-Sitzung beginnt: Unverändert erwartet, Dezember im Fokus

Das FOMC tritt heute zu seiner zweitägigen Sitzung zusammen, die Entscheidung folgt am Mittwoch, dem 28. Oktober, um 19:00 Uhr MEZ, die Pressekonferenz um 19:30 Uhr MEZ. Nach den Marktpreisen liegt die Wahrscheinlichkeit unveränderter Zinsen bei rund 90 Prozent, der Leitzins würde damit bei 3,75 bis 4,00 Prozent bleiben. Die Strategen von BNY erwarten keine Erhöhung im Oktober und sehen das Risiko weiterer Straffung im Dezember. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe bleibt unter 5 Prozent. Heute stehen zudem US-Daten auf dem Programm: Aufträge für langlebige Güter und Neubauverkäufe für September, regionale Umfragen zum verarbeitenden Gewerbe und das Verbrauchervertrauen des Conference Board für Oktober. Am Donnerstag folgen das US-Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal und der PCE-Preisindex für September, am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen über 11,1 Milliarden US-Dollar.

Technische Marken, Ethereum und Solana unter Druck

Bitcoin fand zuletzt bei Rücksetzern Käufer im Bereich von 79.400 bis 79.600 US-Dollar, die Erholung stieß aber jeweils bei rund 80.800 US-Dollar an ihre Grenze. Als Unterstützung gilt die Zone um 79.400 bis 79.600 US-Dollar, als Widerstand der Bereich von 80.500 bis 80.800 US-Dollar. Fällt der Kurs darunter, nennen Marktbeobachter den Bereich um 77.600 US-Dollar als nächste Marke. Ethereum notierte um 09:41 Uhr MEZ bei 2.310,11 US-Dollar, ein Minus von 0,44 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.320,31 US-Dollar. Solana gab um 1,01 Prozent auf 99,73 US-Dollar nach, nach 100,75 US-Dollar am Vortag, und fiel damit unter die Marke von 100 US-Dollar. Bitcoin Cash legte als einer der wenigen Gewinner um 0,48 Prozent auf 281,34 US-Dollar zu.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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