Kryptomarkt

Strategy hat 3.588 Bitcoin für 216 Millionen Dollar verkauft - mehr als der Markt zunächst ahnte - während der US-Inflations-Breakeven erstmals seit 2024 unter die Zwei-Prozent-Marke gefallen ist und morgen die FOMC-Protokolle auf dem Programm stehen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin pendelt am 7. Juli 2026 um die 63.000-US-Dollar-Marke, während der Kryptomarkt den bisher klarsten Deflationssignalen seit Monaten begegnet: Der US-Inflations-Breakeven für zwei Jahre ist erstmals seit 2024 unter die Zwei-Prozent-Marke der Fed gefallen.

Strategy hat in zwei Tranchen 3.588 Bitcoin für insgesamt rund 216 Millionen US-Dollar verkauft - deutlich mehr als erste Marktschätzungen - um Dividendenzahlungen auf seine Digital-Credit-Wertpapiere zu finanzieren.

Am 8. Juli 2026 um 20:00 Uhr MESZ veröffentlicht die Fed die Protokolle ihres Juni-Meetings: Neun von 18 FOMC-Mitgliedern plädierten damals für eine Zinserhöhung 2026 - der Markt wartet auf Details.

Der Kryptomarkt bewegt sich am 7. Juli 2026 in einem engen Bereich um 63.000 US-Dollar, aber die fundamentalen Rahmenbedingungen verschieben sich erstmals seit Wochen in eine positivere Richtung. Bitcoin notierte laut CoinLore-Daten (Stand 04:01 Uhr UTC) bei rund 63.094 US-Dollar, nach einem Intraday-Tief von 62.717 US-Dollar am Vortag. Der Fear-and-Greed-Index verbesserte sich auf 27 Punkte - weiterhin im Bereich "Fear", aber der höchste Wert seit dem Zyklustiefstand von 12 Punkten in der letzten Juniwoche.

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Inflations-Breakeven als unerwartetes Bullensignal

Das meistbeachtete Makrosignal des Tages kam nicht von Kursdata, sondern aus dem Anleihenmarkt: Der zweijährige US-Inflations-Breakeven - ein Maß für die Markterwartungen an die künftige Preisentwicklung - ist unter 2 Prozent gefallen, den Zielwert der Fed, das erste Mal seit 2024. Parallel fiel auch der Ölpreis, nachdem OPEC+-Mitglieder eine erneute Produktionserhöhung für August beschlossen. Beide Entwicklungen dämpfen die Inflationsangst, die seit Monaten als zentrales Argument für eine restriktive Fed-Politik gilt. Bitcoin verzeichnete in der Woche bis zum 5. Juli einen Anstieg von rund 7 Prozent - die stärkste Wochenbilanz seit März 2026.

Strategy: 3.588 Bitcoin verkauft - mehr als erwartet

Eine der marktbewegenden Nachrichten des Tages kam von Strategy: Unternehmenschef Michael Saylor bestätigte, dass das Unternehmen in zwei Tranchen insgesamt 3.588 Bitcoin für rund 216 Millionen US-Dollar veräußert hat - zunächst 1.363 BTC am 30. Juni 2026 und weitere 2.225 BTC am 6. Juli 2026. Der Erlös dient der Deckung von Dividendenzahlungen auf die Digital-Credit-Wertpapiere des Unternehmens. Die Verkäufe übertrafen deutlich erste On-Chain-Schätzungen, die zunächst nur rund 491 BTC identifiziert hatten. Es handelt sich um die größte operative Bitcoin-Veräußerung des Unternehmens seit der steuerlichen Verlustverrechnung des Jahres 2022. Strategy hält nach den Verkäufen weiterhin rund 843.000 Bitcoin.

FOMC-Protokolle morgen: Entscheidende Tonlage

Der größte Einzelkatalysator der Woche steht morgen an: Am 8. Juli 2026 um 20:00 Uhr MESZ veröffentlicht die US-Notenbank die Protokolle ihrer Juni-Sitzung vom 16. und 17. Juni. Es war das erste Meeting unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh, das mit einer hawkischen Überraschung endete: Neun von 18 FOMC-Mitgliedern sprachen sich für eine Zinserhöhung noch 2026 aus, die Formulierung über eine geldpolitische Lockerung wurde aus dem Statement gestrichen. Der Markt bewertet aktuell eine Wahrscheinlichkeit von rund 76 Prozent für eine Zinspause beim nächsten Meeting, räumt aber einer Erhöhung bis Dezember 2026 noch rund 40 Prozent ein. Der Options-Markt positioniert sich derzeit ungewöhnlich call-heavy und signalisiert damit eine Erwartung begrenzter Abwärtsbewegung - ein Muster, das Glassnodes Analysten als möglichen Wendepunkt werten.

Ethereum und Solana: Konsolidierung auf erhöhtem Niveau

Ethereum notierte bei rund 1.761 US-Dollar, ein leichter Rückgang von rund 1,3 Prozent gegenüber dem Vortag (laut INN, 6. Juli 2026). Solana notierte bei rund 81,60 US-Dollar (laut BTC-ECHO, 6. Juli 2026, 18:00 Uhr), mit einem 30-Tage-Gewinn von rund 31 Prozent als weiterhin stärkster Wert unter den großen Kryptowährungen. Im Solana-Ökosystem steht Jupiter-Präsident Xiao-Xiao Zhu auf dem Solana Summit Germany im Fokus, der erläutert, wie das Protokoll zur führenden On-Chain-Super-App werden möchte. Ripple meldete derweil die vollständige MiCA-Compliance und kann seine Krypto-Zahlungsdienste nun auf alle 30 Länder des Europäischen Wirtschaftsraums ausweiten.

Für den weiteren Tagesverlauf bleibt der Kryptomarkt in einer abwartenden Haltung. Die technischen Schlüsselmarken für Bitcoin liegen laut CoinLore-Analyse bei 64.178 US-Dollar auf der Oberseite und 62.360 US-Dollar als unmittelbarer Unterstützung. Ein nachhaltiger Ausbruch über 64.178 US-Dollar öffnet den Weg in Richtung 65.500 US-Dollar. Morgen um 20:00 Uhr MESZ werden die FOMC-Protokolle die bisher stärkste Richtungsentscheidung dieser Woche liefern.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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