Tagesumkehr: Bitcoin dreht ins Plus, ETP springt 4,7 Prozent — Strategy kauft 334 Bitcoin, goldenes Kreuz bestätigt

Kryptomarkt

05.10.26 17:30 Uhr

Bitcoin drehte am Montagnachmittag ins Plus auf rund 86.400 Dollar und vollzog damit eine vollständige Intraday-Umkehr — der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP sprang von minus 4,3 Prozent am Morgen auf plus 4,7 Prozent am Nachmittag, Strategy kaufte 334 weitere Bitcoin und das goldene Kreuz im Bitcoin-Chart wurde heute bestätigt.

• Der Kryptomarkt profitiert von positiven Aktienmärkten und sinkenden Ölpreisen, wobei Solana um 1,67 % auf 121,70 US-Dollar steigt, während makroökonomische Daten wie der Oktober-CPI die weitere Entwicklung beeinflussen werden.

• Strategy (ehemals MicroStrategy) hat laut SEC-Filing weitere 334 Bitcoin gekauft und hält nun insgesamt 848.000 BTC, während Ethereum mit dem bevorstehenden Glamsterdam-Upgrade im vierten Quartal 2026 das Sentiment stützen könnte.

• Bitcoin verzeichnet am 5. Oktober 2026 eine vollständige Intraday-Wende mit Kursanstiegen auf bis zu 86.410 US-Dollar, nachdem es zuvor im Morgenhandel gefallen war, und bestätigt damit das technische "goldene Kreuz" mit einem nächsten Widerstand bei 87.363 US-Dollar.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin drehte am 5. Oktober 2026 im Tagesverlauf ins Plus auf rund 86.400 US-Dollar — eine vollständige Intraday-Umkehr gegenüber dem Morgenminus von 0,34 Prozent; der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP sprang von minus 4,3 Prozent am Morgen auf plus 4,7 Prozent am Nachmittag.

Strategy erwarb laut aktuellem SEC-Filing 334 weitere Bitcoin und hält nun 848.000 BTC — eine fortgesetzte Akkumulation trotz der Konsolidierungsphase nach dem September-Hoch.

Der 50-Tage-Durchschnitt von Bitcoin kreuzte heute den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben und bestätigte damit das goldene Kreuz — der nächste Widerstand liegt bei 87.363 US-Dollar.

Der Kryptomarkt liefert am Nachmittag des 5. Oktober 2026 eine bemerkenswerte Intraday-Wende. Bitcoin notierte am 5. Oktober 2026 um 17:11 Uhr MESZ bei 85.267,55 US-Dollar, ein Plus von 0,58 Prozent gegenüber dem Vortag von 84.772,34 US-Dollar — und im weiteren Handelsverlauf stieg der Kurs auf 86.410,90 US-Dollar, ein Plus von 1,38 Prozent. Das Tageshoch von 86.995,40 US-Dollar aus dem frühen Handel hatte gezeigt, dass der Markt die 87.000-Dollar-Marke ernsthaft testet. Die vollständige Intraday-Umkehr zeigt sich am deutlichsten beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP: Am Morgen lag der ETP noch 4,3 Prozent im Minus; am Nachmittag notierte er bei 12,18 Euro, ein Plus von 4,7 Prozent — eine Tagesspanne von rund 9 Prozentpunkten. Die Gesamtperformance seit dem Start im September 2024 stieg damit auf 26,4 Prozent.

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Goldenes Kreuz bestätigt: Nächster Widerstand 87.363 Dollar

Das wichtigste charttechnische Ereignis des heutigen Handelstags wurde am Nachmittag bestätigt: Der 50-Tage-Durchschnitt von Bitcoin kreuzte den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben — das sogenannte goldene Kreuz. Diese Konstellation wurde zuletzt vor über einem Jahr beobachtet. Der 5-Stunden-Chart zeigt dabei nachlassendes Momentum beim Test des Widerstands bei 87.363 US-Dollar. Analysten unterscheiden zwischen zwei Szenarien: Gelingt ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über 87.363 US-Dollar, öffnet sich technisch der Weg in Richtung 90.000 US-Dollar. Kommt es stattdessen zu einer Konsolidierung darunter, könnte Bitcoin in einem Bull-Trap-Muster kurzzeitig auf den Bereich zwischen 83.000 und 85.000 US-Dollar zurückfallen, bevor ein neuer Ausbruchsversuch gestartet wird.

Strategy kauft 334 Bitcoin — Ethereum mit Glamsterdam-Upgrade im Oktober

Strategy — ehemals MicroStrategy — kaufte laut einem aktuellen SEC-Filing weitere 334 Bitcoin und hält nun 848.000 BTC. Der Kauf ist unspektakulär in seiner Größe, aber strukturell relevant: Er zeigt, dass Strategy auch auf dem aktuellen Kursniveau oberhalb von 85.000 US-Dollar weiter akkumuliert. Ethereum notierte am 5. Oktober 2026 um 17:11 Uhr MESZ bei 2.696,71 US-Dollar, ein Plus von 0,33 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.687,82 US-Dollar. Das Tageshoch lag bei 2.737,79 US-Dollar. Ethereum startet in den Oktober mit einem konkreten technischen Katalysator auf dem Kalender: Das Glamsterdam-Upgrade — der nächste große Protokollschritt nach Pectra, mit Fokus auf Datenschutz und Zensurresistenz — wird für das vierte Quartal 2026 erwartet und dürfte das Ethereum-Sentiment im Monatsvergleich stützen.

Solana, Aktienmarkt und Öl: Das Gesamtbild

Solana notierte am 5. Oktober 2026 um 17:11 Uhr MESZ bei 121,70 US-Dollar, ein Plus von 1,67 Prozent gegenüber dem Vortag von 119,69 US-Dollar — Tageshoch bei 122,02 US-Dollar. Die positive Stimmung am Kryptomarkt wurde von einem freundlichen Aktienumfeld gestützt: DAX und Nasdaq legten je rund 1,2 Prozent zu. Öl handelte bei 102,30 US-Dollar je Barrel, leicht rückläufig gegenüber dem September-Hoch über 103 US-Dollar — eine Entspannung, die den inflationären Gegenwind für Risikoassets leicht mildert. Gold hielt sich bei 4.138 US-Dollar je Unze. Nächster großer Makrokatalysator ist der Oktober-CPI Mitte Oktober — der erste Inflationsdatenpunkt nach dem kühlen PCE-Print vom 30. September, der zeigen wird, ob die Disinflationstendenz anhält.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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