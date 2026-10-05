Tagesumkehr: Bitcoin dreht ins Plus, ETP springt 4,7 Prozent — Strategy kauft 334 Bitcoin, goldenes Kreuz bestätigt
Bitcoin drehte am Montagnachmittag ins Plus auf rund 86.400 Dollar und vollzog damit eine vollständige Intraday-Umkehr — der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP sprang von minus 4,3 Prozent am Morgen auf plus 4,7 Prozent am Nachmittag, Strategy kaufte 334 weitere Bitcoin und das goldene Kreuz im Bitcoin-Chart wurde heute bestätigt.
Werte in diesem Artikel
Das Wichtigste in Kürze:
- Bitcoin drehte am 5. Oktober 2026 im Tagesverlauf ins Plus auf rund 86.400 US-Dollar — eine vollständige Intraday-Umkehr gegenüber dem Morgenminus von 0,34 Prozent; der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP sprang von minus 4,3 Prozent am Morgen auf plus 4,7 Prozent am Nachmittag.
- Strategy erwarb laut aktuellem SEC-Filing 334 weitere Bitcoin und hält nun 848.000 BTC — eine fortgesetzte Akkumulation trotz der Konsolidierungsphase nach dem September-Hoch.
- Der 50-Tage-Durchschnitt von Bitcoin kreuzte heute den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben und bestätigte damit das goldene Kreuz — der nächste Widerstand liegt bei 87.363 US-Dollar.
Der Kryptomarkt liefert am Nachmittag des 5. Oktober 2026 eine bemerkenswerte Intraday-Wende. Bitcoin notierte am 5. Oktober 2026 um 17:11 Uhr MESZ bei 85.267,55 US-Dollar, ein Plus von 0,58 Prozent gegenüber dem Vortag von 84.772,34 US-Dollar — und im weiteren Handelsverlauf stieg der Kurs auf 86.410,90 US-Dollar, ein Plus von 1,38 Prozent. Das Tageshoch von 86.995,40 US-Dollar aus dem frühen Handel hatte gezeigt, dass der Markt die 87.000-Dollar-Marke ernsthaft testet. Die vollständige Intraday-Umkehr zeigt sich am deutlichsten beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP: Am Morgen lag der ETP noch 4,3 Prozent im Minus; am Nachmittag notierte er bei 12,18 Euro, ein Plus von 4,7 Prozent — eine Tagesspanne von rund 9 Prozentpunkten. Die Gesamtperformance seit dem Start im September 2024 stieg damit auf 26,4 Prozent.
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Goldenes Kreuz bestätigt: Nächster Widerstand 87.363 Dollar
Das wichtigste charttechnische Ereignis des heutigen Handelstags wurde am Nachmittag bestätigt: Der 50-Tage-Durchschnitt von Bitcoin kreuzte den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben — das sogenannte goldene Kreuz. Diese Konstellation wurde zuletzt vor über einem Jahr beobachtet. Der 5-Stunden-Chart zeigt dabei nachlassendes Momentum beim Test des Widerstands bei 87.363 US-Dollar. Analysten unterscheiden zwischen zwei Szenarien: Gelingt ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über 87.363 US-Dollar, öffnet sich technisch der Weg in Richtung 90.000 US-Dollar. Kommt es stattdessen zu einer Konsolidierung darunter, könnte Bitcoin in einem Bull-Trap-Muster kurzzeitig auf den Bereich zwischen 83.000 und 85.000 US-Dollar zurückfallen, bevor ein neuer Ausbruchsversuch gestartet wird.
Strategy kauft 334 Bitcoin — Ethereum mit Glamsterdam-Upgrade im Oktober
Strategy — ehemals MicroStrategy — kaufte laut einem aktuellen SEC-Filing weitere 334 Bitcoin und hält nun 848.000 BTC. Der Kauf ist unspektakulär in seiner Größe, aber strukturell relevant: Er zeigt, dass Strategy auch auf dem aktuellen Kursniveau oberhalb von 85.000 US-Dollar weiter akkumuliert. Ethereum notierte am 5. Oktober 2026 um 17:11 Uhr MESZ bei 2.696,71 US-Dollar, ein Plus von 0,33 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.687,82 US-Dollar. Das Tageshoch lag bei 2.737,79 US-Dollar. Ethereum startet in den Oktober mit einem konkreten technischen Katalysator auf dem Kalender: Das Glamsterdam-Upgrade — der nächste große Protokollschritt nach Pectra, mit Fokus auf Datenschutz und Zensurresistenz — wird für das vierte Quartal 2026 erwartet und dürfte das Ethereum-Sentiment im Monatsvergleich stützen.
Solana, Aktienmarkt und Öl: Das Gesamtbild
Solana notierte am 5. Oktober 2026 um 17:11 Uhr MESZ bei 121,70 US-Dollar, ein Plus von 1,67 Prozent gegenüber dem Vortag von 119,69 US-Dollar — Tageshoch bei 122,02 US-Dollar. Die positive Stimmung am Kryptomarkt wurde von einem freundlichen Aktienumfeld gestützt: DAX und Nasdaq legten je rund 1,2 Prozent zu. Öl handelte bei 102,30 US-Dollar je Barrel, leicht rückläufig gegenüber dem September-Hoch über 103 US-Dollar — eine Entspannung, die den inflationären Gegenwind für Risikoassets leicht mildert. Gold hielt sich bei 4.138 US-Dollar je Unze. Nächster großer Makrokatalysator ist der Oktober-CPI Mitte Oktober — der erste Inflationsdatenpunkt nach dem kühlen PCE-Print vom 30. September, der zeigen wird, ob die Disinflationstendenz anhält.
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|WKN
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|Open End Turbo
|3,11x
|CFN0AA
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|2,69x
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
|Basiswert
|Richtung
|Hebel (ca.)
|WKN
|Ethereum
|Long
|3,08×
|CFN0JW
|Ethereum
|Short
|2,63×
|CFN0MK
|Solana
|Long
|2,80×
|CFN0KY
|Solana
|Short
|4,16×
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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).
Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.
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