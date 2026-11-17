Kryptomarkt

Nach einem Tech-Ausverkauf an der Wall Street, bei dem der Nasdaq 2,5 Prozent verlor, hält sich Bitcoin am Dienstagmorgen bei rund 64.300 Dollar, nachdem Fed-Chef Warsh gestern Abend keine Zinssignale gab, und heute Abend legt Nvidia erstmals nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang Zahlen vor.

• Wichtige Wirtschaftsdaten und Unternehmensberichte wie US-Einzelhandelsumsätze, Nvidia-Zahlen und das Fed-Protokoll stehen heute und morgen an, während ETF-Abflüsse und hohe Risiken bei Turbo-Zertifikaten die Stimmung am Kryptomarkt belasten.

• Die US-Börse verzeichnete am Montag deutliche Verluste, insbesondere im Technologiesektor, ohne klare Hinweise auf zukünftige Zinsschritte der Fed; der Fear-and-Greed-Index bleibt im Bereich extremer Angst.

• Der Bitcoin-Kurs liegt am 17. November 2026 bei etwa 64.315 US-Dollar und ist im Wochenvergleich deutlich gefallen, während Ethereum, Solana und andere Altcoins relativ stabil oder leicht im Plus sind.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 17. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 64.315,48 US-Dollar, ein Minus von 0,90 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.899,60 US-Dollar, und bewegt sich nach dem Kursrutsch am Wochenende überwiegend zwischen 64.000 und 65.500 US-Dollar.

Die Wall Street schloss am Montag deutlich im Minus, der Nasdaq verlor 2,49 Prozent, der S&P 500 1,92 Prozent; Fed-Chef Kevin Warsh skizzierte in San Francisco drei Szenarien für den Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Wirtschaft, gab aber keinen konkreten Ausblick auf die Zinsen; der Fear-and-Greed-Index liegt bei 12 Punkten.

Heute um 14:30 Uhr MEZ erscheinen die US-Einzelhandelsumsätze, um 15:10 Uhr MEZ spricht Fed-Gouverneur Christopher Waller, um 22:20 Uhr MEZ legt Nvidia Zahlen vor, morgen um 20:00 Uhr MEZ folgt das Fed-Protokoll.

Der Kryptomarkt notiert am Dienstagmorgen weiterhin deutlich unter den Kursen der Vorwoche. Bitcoin notierte am 17. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 64.315,48 US-Dollar, ein Minus von 0,90 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.899,60 US-Dollar. Am frühen Morgen hatte der Kurs bei rund 64.960 US-Dollar gelegen, auf Wochensicht liegt Bitcoin damit deutlich im zweistelligen Prozentbereich im Minus. Ethereum notierte bei 1.819,56 US-Dollar, praktisch unverändert gegenüber dem Vortag von 1.819,82 US-Dollar. Solana stieg um 1,23 Prozent auf 72,28 US-Dollar, nach 71,40 US-Dollar am Vortag, Bitcoin Cash um 0,32 Prozent auf 208,92 US-Dollar, nach 208,25 US-Dollar am Vortag.

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Tech-Ausverkauf und Warsh ohne Zinssignal

Am Montag verlor der Nasdaq 2,49 Prozent auf 24.510 Punkte, der S&P 500 gab um 1,92 Prozent auf 7.417 Punkte nach. Vor allem der Ausverkauf bei Technologiewerten belastete die Wall Street. Fed-Chef Kevin Warsh eröffnete am Montagabend in San Francisco eine Konferenz zu Produktivität und Arbeitsplätzen. Er skizzierte drei Szenarien für den Einfluss von Superintelligenz auf die US-Wirtschaft: einen Produktivitätsboom mit breit verteilten Gewinnen, ein Wachstum mit erheblichen Arbeitsplatzverlusten und ein Enttäuschungsszenario, falls die Technologie die Erwartungen verfehlt. Er betonte, dass es sich nicht um Prognosen handle, und vermied konkrete Aussagen zum kurzfristigen Zinspfad. Für Bitcoin ergab sich daraus kein unmittelbares geldpolitisches Signal. Der Kryptomarkt bleibt damit anfällig für die Schwäche bei Technologiewerten. Der Fear-and-Greed-Index stieg leicht von 10 auf 12 Punkte und liegt weiterhin im Bereich extremer Angst.

Nvidia heute Abend: Erster Test nach dem Rücktritt von Jensen Huang

Nvidia legt heute um 22:20 Uhr MEZ die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor, die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr MEZ. Es sind die ersten Quartalszahlen seit dem am 12. November bekannt gegebenen Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise als Interimschefin. Die Veröffentlichung fällt in den US-Nachbörsenhandel, während Kryptowährungen rund um die Uhr gehandelt werden und unmittelbar auf Überraschungen reagieren können. Enttäuscht Nvidia, könnten die Technologiewerte und mit ihnen Bitcoin erneut unter Druck geraten. Am Mittwoch um 20:00 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober, bei der zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmten. Das Dokument könnte zeigen, wie intensiv innerhalb der Notenbank über eine weitere Straffung der Geldpolitik diskutiert wurde.

Marken, ETF-Abflüsse und Altcoins

Heute Nachmittag stehen drei Termine an: Um 14:30 Uhr MEZ erscheinen die US-Einzelhandelsumsätze und die Import- und Exportpreise für Oktober, um 15:10 Uhr MEZ spricht Fed-Gouverneur Christopher Waller zum Thema Zahlungsverkehr, um 15:15 Uhr MEZ folgt die Industrieproduktion. Für Bitcoin gilt der Bereich um 64.000 US-Dollar als kurzfristige Unterstützung und die Marke von 65.500 US-Dollar als nächster Widerstand. Darunter liegt das Wochenendtief bei rund 62.000 US-Dollar, darüber die 200-Wochen-Linie bei rund 67.900 US-Dollar. Zusätzlich belasten anhaltende ETF-Abflüsse die Stimmung: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten acht Handelstage in Folge Abflüsse von zusammen rund 1,98 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn liegen die Fonds mit rund 2 Milliarden US-Dollar im Minus. Strategy kaufte in der vergangenen Woche 485 Bitcoin und hält nun 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von rund 75.452 US-Dollar. Bei Solana ist das Alpenglow-Upgrade seit Oktober auf dem Mainnet aktiv, das eine Transaktionsfinalität von rund 150 Millisekunden anstrebt. Zudem hat das Netzwerk die Bezeichnung Mainnet Beta abgelegt und die Protokollversion Solana 1.0 eingeführt.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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