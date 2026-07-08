Kryptomarkt

Trump erklärte den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet, nachdem beide Seiten Luftschläge austauschten - Bitcoin verliert am Nachmittag rund 2 Prozent auf 62.000 Dollar, Solana gibt fast 5 Prozent nach, und der Markt steht wenige Stunden vor den FOMC-Protokollen unter Doppeldruck.

Das Wichtigste in Kürze:

US-Präsident Trump erklärte den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet, nachdem beide Seiten Luftschläge ausgetauscht hatten - der Ölpreis stieg, Bitcoin fiel am Nachmittag des 8. Juli 2026 auf rund 62.020 US-Dollar zurück.

Solana verzeichnete mit rund 5,2 Prozent Tagesverlust das stärkste Minus unter den großen Kryptowährungen, während der breite CD20-Kryptoindex rund 3,1 Prozent nachgab.

Wenige Stunden vor der Veröffentlichung der FOMC-Protokolle um 20:00 Uhr MESZ steht der Markt damit unter Doppeldruck: geopolitischem Ölpreisschock und dem Risiko eines hawkischen Protokolltons.

Der Kryptomarkt hat am Nachmittag des 8. Juli 2026 einen unerwarteten externen Schock erhalten. Bitcoin fiel laut CoinDesk-Live-Daten auf rund 62.020 US-Dollar, ein Rückgang von rund 2,2 Prozent gegenüber dem Vortag. Auslöser war eine Erklärung von US-Präsident Donald Trump, wonach der Waffenstillstand mit dem Iran nach gegenseitig ausgetauschten Luftschlägen beendet sei. Der Ölpreis stieg infolgedessen stark an, da erneute Spannungen im Nahen Osten die Versorgungsrouten durch die Straße von Hormuz wieder in den Fokus rücken. Für den Kryptomarkt bedeutet das eine doppelte Belastung: Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck und geben der Fed Rückendeckung für eine restriktive Haltung - exakt das Gegenteil dessen, was der Markt für eine nachhaltige Erholung benötigt.

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Solana unter stärkstem Druck, Ethereum hält sich relativ stabil

Solana fiel auf rund 77,11 US-Dollar, ein Minus von rund 5,2 Prozent gegenüber dem Vortag (laut CoinDesk Live, 8. Juli 2026) - das stärkste Tagesdefizit unter den großen Kryptowährungen. Das entspricht dem typischen Altcoin-Hebel in Risk-off-Phasen, in denen Beta-Assets überproportional gegenüber Bitcoin fallen. Der Solana TVL hatte zuvor noch ein 5-Wochen-Hoch erreicht, was zeigt, dass die Netzwerk-Grundlagen intakt sind, der Kurs aber makrosensitiv reagiert. Ethereum fiel auf rund 1.740 US-Dollar, ein Rückgang von rund 2,2 Prozent (laut CoinDesk Live), und hielt sich damit im Gleichschritt mit Bitcoin statt mit den stärker getroffenen Altcoins.

Mt. Gox und Miner-Stress als Hintergrundrauschen

Unabhängig vom akuten Geopolitik-Schock bestehen zwei strukturelle Risikofaktoren im Hintergrund weiter. Erstens überwies die Mt.-Gox-Insolvenzmasse am 6. Juli 47.228 BTC an die Handelsplattform Bitstamp - ein weiterer Schritt der laufenden Gläubigererstattung, der potenzielles Verkaufsangebot in den Markt einbringt. Zweitens arbeiten nach Daten von CoinMarketCap (6. Juli 2026) knapp 20 Prozent der Bitcoin-Miner aktuell mit Verlust - ein historisch seltenes Niveau, das in früheren Zyklen häufig nahe zyklischer Bodenbildungen aufgetreten ist, aber auch kurzfristigen Verkaufsdruck durch kapitulationsbedingte Miner-Abgaben erzeugen kann.

FOMC-Protokolle in wenigen Stunden: Doppeldruck für den Abend

Die FOMC-Protokolle des Juni-Meetings erscheinen heute um 20:00 Uhr MESZ - jetzt unter deutlich ungünstigeren Bedingungen als am Morgen. Wenn die Protokolle zeigen, dass der hawkische Kurs unter den 18 Komiteemitgliedern breit verankert war, trifft das auf einen Markt, der bereits durch den Geopolitik-Schock belastet ist und der Alphractal-Analyse zufolge mit einer erhöhten Dichte an unliquidierten Long-Positionen bei BTC, ETH, SOL und XRP in den Abend geht. Ein Liquidationskaskaden-Risiko für den Fall, dass die Protokolle hawkisch überraschen und der Ölpreisschock anhält, ist damit strukturell vorhanden. Technisch hält der 20-Tages-EMA bei rund 62.450 US-Dollar als erste Unterstützungsmarke - ein nachhaltiger Schlusskurs darunter würde die Erholung aus dem Junittief technisch gefährden.

Der entscheidende Zeitraum für den weiteren Wochenverlauf ist damit der heutige Abend zwischen 20:00 und 22:00 Uhr MESZ: die erste Reaktion der Terminmärkte auf die FOMC-Protokolle. Ein gemäßigter Ton trotz der neuen Inflationsrisiken durch den Ölpreisschock würde zeigen, dass die Fed-Mehrheit die jüngste Arbeitsmarktschwäche stärker gewichtet als die Energiepreisentwicklung. Ein bestätigt hawkischer Protokollton dagegen würde den Doppeldruck des Nachmittags in den Abend verlängern.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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