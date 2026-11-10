US-Inflation höher als erwartet: Bitcoin fällt auf 73.800 Dollar – Fed-Zinserhöhung nahezu sicher

Kryptomarkt

10.11.26 17:30 Uhr

Der US-Verbraucherpreisindex lag im Oktober mit 0,4 Prozent über den erwarteten 0,3 Prozent, die Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt mit 99 Prozent als nahezu sicher, und Bitcoin fiel nach der Veröffentlichung auf rund 73.800 Dollar.

• Analysten gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen wahrscheinlich um 25 Basispunkte anheben wird, was Auswirkungen auf den Kryptomarkt und die Attraktivität von nicht verzinlichen Anlagen hat.

• Die Kryptowährungen reagierten mit Kursverlusten auf die Inflationsdaten, insbesondere Bitcoin fiel zeitweise auf rund 73.600 US-Dollar, während Altcoins wie Ethereum und Solana ebenfalls stark unter Druck standen.

• Der US-Verbraucherpreisindex stieg im Oktober um 0,4 %, leicht über den Erwartungen, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember auf 86,4 % steigen ließ.

Das Wichtigste in Kürze:

Der US-Verbraucherpreisindex stieg im Oktober um 0,4 Prozent im Monatsvergleich. Erwartet worden waren 0,3 Prozent nach 0,6 Prozent im September. Die Kernrate lag bei 0,3 Prozent statt der erwarteten 0,2 Prozent. Eine Jahresrate wurde nicht ausgewiesen.

Nach den Inflationsdaten stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember deutlich. Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte bei 86,4 Prozent, für einen größeren Schritt um 50 Basispunkte bei 13,6 Prozent. Der Leitzins könnte damit von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf mindestens 4,00 bis 4,25 Prozent steigen.

Bitcoin notierte um 12:31 Uhr MEZ bei 74.138,86 US-Dollar, ein Minus von 1,41 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 75.201,61 US-Dollar. Nach den Inflationsdaten fiel der Kurs zeitweise auf rund 73.600 US-Dollar.

Der Kryptomarkt reagiert mit Verlusten auf die überraschend hohen US-Inflationsdaten. Bitcoin notierte am 10. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 74.138,86 US-Dollar, ein Minus von 1,41 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 75.201,61 US-Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch bei rund 74.600 US-Dollar gelegen. Nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex um 14:30 Uhr MEZ fiel Bitcoin zeitweise auf rund 73.600 US-Dollar. Ethereum notierte um 12:31 Uhr MEZ bei 2.090,93 US-Dollar, ein Minus von 1,89 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 2.131,12 US-Dollar, Solana bei 84,39 US-Dollar, ein Minus von 2,44 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 86,50 US-Dollar.

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CPI: Gesamtrate 0,4 Prozent, Kernrate 0,3 Prozent, beide über den Erwartungen

Das US-Arbeitsministerium meldete für Oktober einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent im Monatsvergleich. Erwartet worden waren 0,3 Prozent, im September hatte der Anstieg 0,6 Prozent betragen. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel lag bei 0,3 Prozent, erwartet worden waren 0,2 Prozent. Im September hatte die Kerninflation ebenfalls 0,3 Prozent betragen. Eine Jahresrate weist die Behörde für Oktober nicht aus, weil aufgrund des Regierungsstillstands im Oktober 2025 die notwendigen Vergleichsdaten fehlen. Die Zahlen zeigen, dass sich der monatliche Preisanstieg gegenüber September zwar abschwächte, aber weniger stark als erhofft. Das Szenario einer niedrigeren Inflationsrate, auf das Marktbeobachter ihre Hoffnungen auf eine Entlastungsrallye gesetzt hatten, trat damit nicht ein. Besonders die gestiegenen Wohn- und Lebensmittelkosten trugen zum Preisanstieg bei.

Zinserhöhung im Dezember nahezu sicher

Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember deutlich. Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte bei 86,4 Prozent, während für eine größere Anhebung um 50 Basispunkte eine Wahrscheinlichkeit von 13,6 Prozent eingepreist wurde. Vor der Veröffentlichung hatten die Märkte noch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 84 Prozent auf eine Erhöhung um 25 Basispunkte gesetzt. Bei einem solchen Zinsschritt würde die Leitzinsspanne am 9. Dezember von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf 4,00 bis 4,25 Prozent steigen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern stellt sich zunehmend die Frage, ob die Fed die Zinsen sogar stärker anhebt oder weitere Schritte folgen lässt. In dieser Woche stehen zudem mehrere Auftritte von Vertretern der Notenbank an. Für Bitcoin und andere Kryptowährungen sind steigende Zinsen tendenziell eine Belastung, weil nicht verzinsliche Anlagen gegenüber Anleihen an Attraktivität verlieren können. Am Freitag folgt der Erzeugerpreisindex für Oktober. Erwartet wird ein Anstieg von 0,4 Prozent im Monatsvergleich nach 1,3 Prozent im September.

Bitcoin testet Unterstützung, Altcoins teilweise stärker unter Druck

Mit dem Rückgang auf rund 73.600 US-Dollar testete Bitcoin die wichtige Unterstützungszone zwischen 73.500 und 73.600 US-Dollar. Darunter verläuft die 200-Tage-Linie bei rund 73.150 US-Dollar. Eine weitere psychologisch wichtige Marke liegt bei 73.000 US-Dollar. Nach oben bleibt der Bereich um 75.500 US-Dollar ein kurzfristiger Widerstand. Die Nachfrage nach US-Spot-Bitcoin-ETFs bleibt schwach: Die Fonds verzeichneten in den vergangenen sieben Handelstagen Nettoabflüsse von rund 2,13 Milliarden US-Dollar. Im Zuge des vorangegangenen Kursrutsches wurden zudem innerhalb von 24 Stunden Krypto-Positionen im Wert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar zwangsweise liquidiert, überwiegend Long-Positionen. Mehrere Altcoins verloren bereits vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten stärker als Bitcoin: Monero fiel um 12:31 Uhr MEZ um 5,90 Prozent auf 547,95 US-Dollar, Avalanche um 4,25 Prozent auf 8,267 US-Dollar, XRP um 1,94 Prozent auf 1,077 US-Dollar und Chainlink um 1,81 Prozent auf 10,44 US-Dollar. Bitcoin Cash gab um 1,36 Prozent auf 234,84 US-Dollar nach, Sui um 1,45 Prozent auf 0,8304 US-Dollar.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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