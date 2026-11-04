Wahlnacht überstanden: Bitcoin erholt sich nach Tief bei 75.740 Dollar auf 78.300 Dollar

Kryptomarkt

04.11.26 10:15 Uhr

Nach einer Wahlnacht, in der Bitcoin bis auf 75.740 Dollar fiel, erholt sich der Kurs nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen auf rund 78.300 Dollar, während heute um 14:15 Uhr MEZ der ADP-Bericht und um 16:00 Uhr MEZ der ISM-Index für den Dienstleistungssektor den nächsten Impuls liefern.

• Wichtige US-Wirtschaftsdaten wie der ADP-Arbeitsmarktbericht, ISM-Index und der offizielle Arbeitsmarktbericht werden veröffentlicht, wobei starke Zahlen die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember stützen könnten.

• Die US-Zwischenwahlen brachten den Demokraten die Mehrheit in beiden Kongresskammern, was die zukünftige Regulierung digitaler Vermögenswerte beeinflussen könnte; der CLARITY Act scheiterte bereits im September.

• Der Bitcoin-Kurs erholte sich nach einem Tief bei 75.740 US-Dollar während der US-Wahlnacht und stieg am 4. November auf über 78.000 US-Dollar, wobei andere Kryptowährungen wie Ethereum und Solana ebenfalls Gewinne verzeichneten.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 4. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 78.333,89 US-Dollar, ein Plus von 0,92 Prozent gegenüber dem Vortag von 77.619,78 US-Dollar, nachdem der Kurs in der Wahlnacht von 77.966 US-Dollar bis auf 75.740 US-Dollar gefallen war.

Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat gewonnen. Nach dem Scheitern des CLARITY Acts im September dürfte die Krypto-Regulierung den neuen Kongress ab Januar erneut beschäftigen.

Heute stehen um 14:15 Uhr MEZ der ADP-Arbeitsmarktbericht und um 16:00 Uhr MEZ der ISM-Index für den Dienstleistungssektor an. Am Freitag folgt der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahl der offenen Stellen lag im September mit 7,52 Millionen über den Erwartungen.

Der Kryptomarkt erholt sich nach einer turbulenten US-Wahlnacht. Bitcoin notierte am 4. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 78.333,89 US-Dollar, ein Plus von 0,92 Prozent gegenüber dem Vortag von 77.619,78 US-Dollar. Ethereum legte um 1,88 Prozent auf 2.323,63 US-Dollar zu, nach 2.280,79 US-Dollar am Vortag. Solana stieg um 0,18 Prozent auf 93,29 US-Dollar, nach 93,12 US-Dollar am Vortag. Sui gewann 2,17 Prozent auf 0,9162 US-Dollar, Monero 1,56 Prozent auf 640,26 US-Dollar, Avalanche 1,46 Prozent auf 8,670 US-Dollar und Chainlink 1,32 Prozent auf 11,19 US-Dollar. Bitcoin Cash stieg um 0,54 Prozent auf 276,54 US-Dollar. XRP blieb bei 1,280 US-Dollar unverändert.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Wahlnacht: Tief bei 75.740 Dollar, dann Erholung über 78.000 Dollar

Zunächst hielt sich die Reaktion von Bitcoin auf die US-Zwischenwahlen in Grenzen. Am Dienstag um 22:45 Uhr MEZ erreichte der Kurs mit 77.966 US-Dollar ein Zwischenhoch, bevor er parallel zu den Futures auf Technologiewerte nachgab. Zwischen 03:40 und 04:10 Uhr MEZ fiel Bitcoin von rund 76.500 auf 75.740 US-Dollar. Vom genannten Zwischenhoch bis zum Tief entspricht das einem Rückgang von rund 2,9 Prozent. Es war der niedrigste Stand seit Mitte September. Anschließend setzte eine Erholung ein: Am frühen Morgen stieg Bitcoin auf rund 77.900 US-Dollar, am Vormittag auf mehr als 78.300 US-Dollar. Trotz des Wahlausgangs ließ der Verkaufsdruck damit zunächst nach. Das Tief bei 75.740 US-Dollar bleibt eine wichtige kurzfristige Orientierungsmarke.

Neue Mehrheiten in Washington: Folgen für die Krypto-Regulierung

Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gewonnen. Das Ergebnis entsprach weitgehend den Erwartungen des Prognosemarktes Polymarket: Am 30. Oktober hatte dieser die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus auf 94 Prozent und im Senat auf 69 Prozent taxiert. Für die Krypto-Branche ist entscheidend, wie die neuen Mehrheiten die gesetzliche Regulierung digitaler Vermögenswerte gestalten. Der CLARITY Act war am 15. September im Senat an der erforderlichen Hürde von 60 Stimmen gescheitert. Für ein umfassendes Marktstrukturgesetz dürfte im neuen Kongress, der im Januar zusammentritt, ein neuer Anlauf nötig sein. Bis dahin bleiben die bestehenden Aufsichtsbehörden, insbesondere SEC und CFTC, für die Regulierung maßgeblich. Hinzu kommt die verhaltene Nachfrage aus den USA: Nach Einschätzung von CryptoQuant deuten unter anderem negative Coinbase-Prämien auf eine anhaltend schwache Kaufbereitschaft amerikanischer Anleger hin.

ADP, ISM, Arbeitsmarktbericht: Daten als nächster Test

Der US-Arbeitsmarkt liefert gemischte, zuletzt aber stabilere Signale. Die Zahl der offenen Stellen stieg im September auf 7,52 Millionen, nach revidierten 7,19 Millionen im August, und übertraf damit die Erwartungen. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe war am Montag für Oktober auf 55,5 Punkte gestiegen, nach 54,5 Punkten im September. Heute um 14:15 Uhr MEZ erscheint der ADP-Bericht für Oktober; nach 90.000 neuen Stellen im September wird erneut ein moderater Beschäftigungszuwachs erwartet. Um 16:00 Uhr MEZ folgt der ISM-Index für den Dienstleistungssektor. Hier liegt die Erwartung bei 54,8 Punkten nach 54,9 im Vormonat. Am Freitag, dem 6. November, um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht die US-Regierung den Arbeitsmarktbericht für Oktober. Erwartet werden rund 65.000 neue Stellen nach 29.000 im September. Starke Arbeitsmarktdaten könnten die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Fed bei ihrer Sitzung am 8. und 9. Dezember stärken. Die Terminmärkte preisen eine Erhöhung um 25 Basispunkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 80 Prozent ein. Am 10. November folgen die US-Verbraucherpreisdaten für Oktober.

Anzeige: Gehebelt in Bitcoin investieren - Turbos von CMC Markets Typ Produkt Hebel (ca.) WKN Long Open End Turbo 4,49× CFN0AA Short Open End Turbo 1,90× CFN0LD

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Anzeige: Gehebelt in Ethereum und Solana investieren - Turbos von CMC Markets Basiswert Richtung Hebel (ca.) WKN Ethereum Long 5,90× CFN0JW Ethereum Short 1,56× CFN0MK Solana Long 7,05× CFN0KY Solana Short 1,65× CFN0MZ

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. Spreads).