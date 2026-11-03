Wahlnacht voraus: Bitcoin hält 77.000 Dollar, Alphabet-Absturz belastet den KI-Handel

Kryptomarkt

03.11.26 17:30 Uhr

Bitcoin hält sich am Wahltag um 77.000 Dollar, während der Rekordabsturz von Alphabet den KI-Handel belastet und Anleger vor den ersten Wahlergebnissen in der Nacht Positionen reduzieren.

• Die US-Zwischenwahlen laufen, erste Ergebnisse werden in der Nacht erwartet, während wichtige Wirtschaftsdaten wie JOLTS, ISM und der Arbeitsmarktbericht die Marktstimmung und die Zinserwartungen prägen.

• Der Rekordabsturz von Alphabet nach Quartalszahlen führte zu einem drastischen Börsenverlust von 12,29 %, was die Tech-Werte und den Kryptomarkt beeinflusste; Bitcoin verhält sich weiterhin wie eine Tech-Aktie.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 3. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 77.041,85 US-Dollar, ein Plus von 0,44 Prozent gegenüber dem Vortag von 76.702,15 US-Dollar, und erholte sich damit leicht vom Morgenstand; am Nachmittag lag der Kurs wieder knapp unter 77.000 US-Dollar.

Die Aktie von Alphabet brach am vergangenen Donnerstag um 12,29 Prozent ein, der größte Tagesverlust ihrer Börsengeschichte; der Nasdaq lag am Montag rund 1 Prozent im Minus, Bitcoin bewegt sich weiter im Gleichschritt mit den Technologiewerten.

Die ersten Wahllokale der US-Zwischenwahlen schließen um 1:00 Uhr MEZ, um 16:00 Uhr MEZ erscheinen die JOLTS-Daten zu offenen Stellen, am Freitag um 14:30 Uhr MEZ der Arbeitsmarktbericht: Der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember zu 77 Prozent.

Der Kryptomarkt wartet am Nachmittag des Wahltags auf die ersten Ergebnisse. Bitcoin notierte am 3. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 77.041,85 US-Dollar, ein Plus von 0,44 Prozent gegenüber dem Vortag von 76.702,15 US-Dollar. Am Morgen hatte der Kurs bei rund 76.600 US-Dollar gelegen, am Nachmittag pendelte er wieder knapp unter 77.000 US-Dollar. Ethereum legte um 0,69 Prozent auf 2.265,17 US-Dollar zu, nach 2.249,71 US-Dollar am Vortag, Solana um 0,67 Prozent auf 92,43 US-Dollar, nach 91,82 US-Dollar am Vortag. Sui stieg um 1,11 Prozent auf 0,8819 US-Dollar, Dogecoin blieb bei 0,0745 US-Dollar unverändert. Der Ölpreis stieg am Nachmittag um 1,8 Prozent auf rund 106,70 US-Dollar je Barrel.

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Alphabet-Absturz stellt den KI-Handel auf die Probe

Auslöser der Schwäche an den Technologiebörsen ist der Rekordabsturz von Alphabet: Die Aktie verlor am Donnerstag, dem 29. Oktober, nach Quartalszahlen 12,29 Prozent auf 282,32 US-Dollar, rund 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert lösten sich binnen einer Sitzung auf. Der Umsatz wuchs um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar, die Erlöse im Suchgeschäft aber nur um 12 Prozent, und der freie Cashflow lag wegen der hohen KI-Investitionen bei minus 9,1 Milliarden US-Dollar. Am Nachmittag notierte der Nasdaq rund 1,1 Prozent im Minus, der DAX rund 0,6 Prozent. Bitcoin verhält sich weiter wie eine Technologieaktie mit hohem Beta. Analyst Pav Hundal rechnet für den Rest der Woche mit einem Kurs unter 76.260 US-Dollar, solange der Markt den Binance-Hack und den Rückzug aus Risikoanlagen verarbeitet. Für eine Verbesserung müsste Bitcoin die Zone zwischen 74.000 und 76.000 US-Dollar verteidigen und die ETF-Zuflüsse nach der Wahl wieder positiv werden. Am Abend legt AMD Zahlen vor, die als nächster Test für den KI-Handel gelten.

Midterms: Wahlnacht und die Zukunft des Krypto-Gesetzes

Die ersten Wahllokale in den USA schließen in der Nacht zum Mittwoch um 1:00 Uhr MEZ, belastbare Ergebnisse dürften erst in den Morgenstunden vorliegen. Die Zwischenwahlen entscheiden auch über die Aussichten auf ein Krypto-Gesetz: Der CLARITY Act war im September im Senat mit 49 zu 50 Stimmen an der Hürde von 60 Stimmen gescheitert und müsste im neuen Kongress ab Januar wohl von vorn beginnen. Nach den Prognosemärkten Kalshi und Polymarket, Stand 30. Oktober, lagen die Demokraten im Repräsentantenhaus bei 92 bis 94 Prozent und im Senat bei 69 Prozent. Bei einem knappen Ausgang kann die Unsicherheit über mehrere Tage anhalten. Händler schließen vor der Wahl daher Hebelpositionen, statt neue aufzubauen, bei einem Ergebnis in der Nacht drohen Kurslücken.

Daten und Ausblick: JOLTS, ISM, Arbeitsmarkt

Um 16:00 Uhr MEZ erscheinen heute die JOLTS-Daten zu offenen Stellen, morgen zur selben Uhrzeit der ISM-Index für den Dienstleistungssektor. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe war am Montag im Oktober von 54,5 auf 55,5 Punkte gestiegen. Am Freitag, dem 6. November, um 14:30 Uhr MEZ folgt der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, am 10. November der Verbraucherpreisindex. Beide Datenpunkte prägen die Erwartungen für die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember, für die Terminmärkte eine Erhöhung zu rund 77 Prozent einpreisen. Binance verzeichnete seit der Wiederaufnahme der Auszahlungen Abflüsse von rund 6 Milliarden US-Dollar, weniger als 4 Prozent der Gesamtbestände. Technisch gelten für Bitcoin die 100-Tage-Linie bei rund 76.035 US-Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 73.200 US-Dollar als Unterstützung.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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