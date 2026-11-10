Wall Street feiert, Krypto bleibt zurück: Bitcoin hält 74.600 Dollar vor dem CPI um 14:30 Uhr

Kryptomarkt

10.11.26 09:45 Uhr

Während die US-Börsen den stärksten Tag seit April erlebten, bleibt Bitcoin bei rund 74.600 Dollar zurück, und der Verbraucherpreisindex heute um 14:30 Uhr MEZ entscheidet, ob die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember weiter steigt oder eine Entlastungsrallye einsetzt.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am Morgen des 10. November 2026 bei rund 74.600 US-Dollar, kaum verändert gegenüber dem Vortag. Seit dem 1. November liegt die Kryptowährung gut 8 Prozent im Minus, während der Nasdaq Composite und der S&P 500 am Montag um 2,74 beziehungsweise 2,34 Prozent zulegten.

Heute um 14:30 Uhr MEZ erscheint der US-Verbraucherpreisindex für Oktober. Erwartet werden im Monatsvergleich 0,3 Prozent nach 0,6 Prozent im September und bei der Kernrate 0,2 Prozent nach 0,3 Prozent. Wegen fehlender Vergleichsdaten entfällt für die meisten Preisindizes die Jahresrate. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember lag zuletzt bei rund 85 Prozent.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in den vergangenen sieben Tagen Nettoabflüsse von 2,13 Milliarden US-Dollar, Ether-ETFs von rund 706 Millionen US-Dollar. Ethereum notierte bei rund 2.120 US-Dollar.

Der Kryptomarkt tritt vor den US-Inflationsdaten weitgehend auf der Stelle. Bitcoin notierte am Morgen des 10. November 2026 bei rund 74.600 US-Dollar. Am späten Sonntag war der Kurs innerhalb von rund 15 Minuten von 75.690 auf 73.477 US-Dollar eingebrochen, bevor eine Erholung einsetzte. Seit dem 1. November, als Bitcoin bei 81.131 US-Dollar notierte, hat die Kryptowährung gut 8 Prozent an Wert verloren. Ethereum notierte bei rund 2.120 US-Dollar, Solana bei rund 86 US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index stieg leicht von 29 auf 32 Punkte und liegt damit weiterhin im Bereich der Angst.

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Aktien jubeln, Krypto zieht nicht mit

An den US-Börsen war der Montag der stärkste Handelstag seit April: Der Nasdaq Composite stieg um 2,74 Prozent auf 25.253 Punkte, der S&P 500 um 2,34 Prozent auf 7.550 Punkte und der Dow Jones um 2,15 Prozent. Der Kryptomarkt konnte mit der kräftigen Erholung am Aktienmarkt nicht Schritt halten. Bitcoin und Ethereum legten am Montag lediglich moderat zu. Auf Wochensicht stehen Ether, XRP und Solana weiterhin deutlich unter Druck. Am Dienstagmorgen verloren Zcash und Monero jeweils rund 5 Prozent, während Avalanche mit einem Plus von knapp 8 Prozent zu den Gewinnern zählte. Hintergrund ist die Ankündigung, dass eine geplante, der New Yorker Börse NYSE angeschlossene Handelsplattform für tokenisierte Wertpapiere Avalanche-Technologie zur Abwicklung von Transaktionen einsetzen soll. Die Umsetzung steht noch unter regulatorischem Vorbehalt. Bitmine, einer der größten institutionellen Ether-Käufer, setzte seine Kaufserie zuletzt fort und stockte seinen Bestand um weitere 9.587 ETH auf. Das Unternehmen nähert sich damit seinem Ziel, 5 Prozent des gesamten Ether-Angebots zu halten. Marktbeobachter sehen den Kryptomarkt derzeit nur begrenzt von der Erholung am Aktienmarkt profitieren, solange Zinserhöhungssorgen und ETF-Abflüsse die Stimmung belasten.

CPI heute 14:30 Uhr: Was der Markt erwartet

Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht den Verbraucherpreisindex für Oktober heute um 14:30 Uhr MEZ. Erwartet wird ein Anstieg von 0,3 Prozent im Monatsvergleich nach 0,6 Prozent im September. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel soll um 0,2 Prozent zulegen, nach 0,3 Prozent im Vormonat. Für die meisten Preisindizes wird keine Jahresveränderungsrate veröffentlicht, weil aufgrund des US-Regierungsstillstands im Oktober 2025 die notwendigen Vergleichsdaten fehlen. Liegen die Verbraucherpreise unter den Erwartungen, könnte dies eine Erholungsrallye begünstigen. In dieser Woche stehen zudem Auftritte mehrerer Fed-Vertreter an. Am Freitag folgt der Erzeugerpreisindex für Oktober. Die Fed entscheidet bei ihrer Sitzung am 8. und 9. Dezember über die Zinsen. Zuletzt rechneten die Märkte überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung.

ETF-Abflüsse, Liquidationen und technische Marken

Die Spot-ETFs liefern derzeit kaum Rückenwind: Bitcoin-Fonds verzeichneten in den vergangenen sieben Tagen Nettoabflüsse von 2,13 Milliarden US-Dollar, Ether-Fonds von rund 706 Millionen US-Dollar. Im Zuge des Kursrutsches wurden innerhalb von 24 Stunden Krypto-Positionen im Wert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar liquidiert, überwiegend Long-Positionen. Technisch gilt für Bitcoin der Bereich um 75.500 US-Dollar als kurzfristiger Widerstand. Eine wichtige Unterstützungszone liegt zwischen 73.500 und 73.600 US-Dollar. Darunter verläuft die 200-Tage-Linie bei rund 73.200 US-Dollar. Auch die ehemalige Unterstützungszone zwischen 74.900 und 75.000 US-Dollar könnte nach ihrem Bruch als Widerstand wirken. Ein Tagesschluss über 76.000 US-Dollar wäre ein erstes positives technisches Signal, würde aber noch keinen nachhaltigen Trendwechsel bestätigen.

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Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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