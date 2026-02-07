Kryptomarkt

Fed-Chef Warsh gab beim EZB-Forum in Sintra keine Hinweise auf die künftige Zinspolitik, schwache ADP-Daten enttäuschten den Markt - Bitcoin fällt am Nachmittag zurück, Ethereum und Solana geben stärker nach.

Das Wichtigste in Kürze:

Fed-Chef Kevin Warsh sprach am Nachmittag des 1. Juli 2026 beim EZB-Forum in Sintra, Portugal, gab jedoch keine Forward Guidance zur künftigen Zinspolitik - der Markt hatte auf Signale gehofft und reagierte enttäuscht.

Bitcoin fiel am Nachmittag auf rund 59.600 US-Dollar zurück; die zehnjährige US-Treasury-Rendite stieg um 7 Basispunkte auf 4,50 Prozent.

Der ADP-Beschäftigungsbericht für Juni enttäuschte mit nur 98.000 neu geschaffenen Stellen im Privatsektor und lag damit unter der Prognose von 110.000 sowie dem Vormonatswert von 122.000.

Der Kryptomarkt zieht am Nachmittag des 1. Juli 2026 die Konsequenz aus zwei enttäuschenden Makro-Impulsen. Bitcoin notierte laut CoinDesk-Live-Daten bei rund 59.600 US-Dollar, kaum verändert zum Vortag, aber deutlich unter dem Intraday-Hoch der Erholungsversuche vom Wochenbeginn. Die globale Krypto-Marktkapitalisierung fiel auf rund 2,12 Billionen US-Dollar, ein Rückgang von rund 2,6 Prozent innerhalb von 24 Stunden (laut CoinGecko). Nasdaq-100-Futures gaben parallel dazu rund 1 Prozent nach.

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Warsh in Sintra: Keine Zinssignale, aber klares Inflationsbekenntnis

Das meistbeachtete Ereignis des Tages lieferte keine Richtungsentscheidung: Fed-Chef Kevin Warsh trat beim Notenbankforum der EZB in Sintra, Portugal, gemeinsam mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde , Bank-of-England-Gouverneur Andrew Bailey und dem Gouverneur der Bank of Canada auf. Warsh erklärte, er werde keine Forward Guidance zur Geldpolitik geben, und sprach von einem erwarteten Richtungsstreit beim Juli-FOMC-Meeting - welchen Kurs er persönlich bevorzugt, ließ er offen. Unmissverständlich äußerte er sich dagegen zum Inflationsziel: Preise seien weiterhin zu hoch, und das Mandat der Preisstabilität stehe im Mittelpunkt. Warsh beschrieb eine wachsende Offenheit der Zentralbanken gegenüber dem inflationsdämpfenden Potenzial von KI, bekräftigte aber, dass die aktuellen Preise nach wie vor zu hoch seien. Die zehnjährige US-Staatsanleihenrendite stieg daraufhin um 7 Basispunkte auf 4,50 Prozent, was den Opportunitätskostendruck auf unverzinsliche Anlagen wie Bitcoin weiter erhöhte.

ADP-Daten dämpfen Hoffnung auf Lockerung

Der ADP-Bericht für Juni wies im privaten Sektor ein Beschäftigungsplus von 98.000 aus - unter der Konsensprognose von 110.000 und unter dem revidierten Vormonatswert von 122.000. ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson ordnete die Zahl als Signal einer verlangsamten Jobschaffung ein: Die Stellensuche dauert länger, gleichzeitig gibt es in einzelnen Branchen Anzeichen für Angebotsknappheit auf der Arbeitnehmerseite. Der Markt interpretierte den Wert nicht als Befreiungsschlag für die Zinspolitik - zu stark ist der gegenteilige Druck durch den weiterhin erhöhten PCE-Wert von 3,4 Prozent. Morgen (2. Juli 2026) folgen die offiziellen Nonfarm Payrolls für Juni, für die der Konsens bei rund 115.000 neu geschaffenen Stellen liegt, nach 172.000 im Vormonat.

Ethereum und Solana unter Druck

Ethereum notierte am Nachmittag bei rund 1.571 US-Dollar, ein Rückgang von rund 2,6 Prozent gegenüber dem Vortag (laut Forbes Digital Assets/CoinGecko). Solana notierte bei rund 73,32 US-Dollar, ebenfalls rund 2,7 Prozent unter Vortag (laut Forbes Digital Assets/CoinGecko). Solana hatte in den vergangenen sieben Tagen noch eine relative Stärke von rund 7 bis 8 Prozent gegenüber dem Markt gezeigt, getragen durch Rekordwerte bei tokenisierten Aktien. Dieser Puffer wurde am Nachmittag durch den breiten Risikoabbau weitgehend aufgezehrt. Auf der ETF-Seite verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs im Juni 2026 Nettomittelabflüsse von rund 4,06 Milliarden US-Dollar - der schlechteste Monat seit der Auflegung dieser Produkte im Januar 2024 (laut FXStreet).

Der unmittelbare Kurstreiber für morgen sind die offiziellen Nonfarm Payrolls. Ein deutlich schwächerer Wert könnte den Markt in eine neue Debatte über den Zinspfad der Fed zwingen. Fällt auch dieser Wert enttäuschend aus, steigt der Druck auf Warsh, beim Juli-FOMC-Meeting eine konkretere Richtung vorzugeben - und damit die Unsicherheit, die den Kryptomarkt seit Wochen lähmt, zumindest teilweise aufzulösen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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