Weißes Haus Krypto-Gipfel heute: Bitcoin hält 64.600 Dollar - Solana bricht Transaktionsrekord

Kryptomarkt

19.08.26 10:15 Uhr

Der Krypto-Gipfel im Weißen Haus läuft heute - Coinbase, Ripple, Gemini und CFTC sowie SEC am Tisch mit Präsident Trump - Bitcoin hält stabil bei 64.600 Dollar, während Solana mit 1,2 Milliarden Non-Vote-Transaktionen einen Netzwerkrekord aufstellt und der Markt auf regulatorische Signale wartet.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Krypto-Gipfel im Weißen Haus findet heute, am 19. August 2026, statt: Die CEOs von Coinbase, Ripple, Gemini, Robinhood, Polymarket und Kalshi treffen Präsident Trump sowie die Vorsitzenden von CFTC und SEC - der Markt wartet auf regulatorische Richtlinien, keine unmittelbare CLARITY-Entscheidung wird erwartet.

Bitcoin notiert stabil bei 64.605 US-Dollar - nach dem gestrigen Short-Squeeze und dem 20-Monats-Funding-Rate-Hoch zeigen erste Analysten Überhitzungsrisiken an, da der Widerstand zwischen 64.500 und 66.000 US-Dollar noch nicht überwunden ist.

Solana verzeichnete im August 1,2 Milliarden Non-Vote-Transaktionen - einen Netzwerkrekord, der echte Nutzeraktivität unterstreicht und US-Spot-ETF-Zuflüsse von 8,8 Millionen US-Dollar auf sich zog.

Der Kryptomarkt tritt am 19. August 2026 in den politisch bedeutendsten Tag des Sommers ein. Bitcoin notierte laut finanzen.net bei 64.605 US-Dollar, ein Plus von 0,24 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.452 US-Dollar. Die Widerstandszone zwischen 64.500 und 66.000 US-Dollar bleibt die entscheidende technische Hürde - ein Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend aus dem Julitief bei 57.950 US-Dollar als technisch bestätigt gelten lassen. Der Kryptomarkt zeigte sich zuletzt insgesamt uneinheitlich: Solana und Cardano legten zu, während Ethereum, Sui und Stellar nachgaben - ein Bild, das auf selektive Käufe statt breiter Marktbewegungen hindeutet. Die Funding-Rate bleibt auf erhöhtem Niveau, Analysten warnen aber bereits vor einem möglichen Rückschlagrisiko, wenn keine neuen Katalysatoren folgen.

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Gipfel im Weißen Haus: Was auf dem Tisch liegt - und was nicht

Das Treffen zwischen Präsident Trump, führenden Krypto-CEOs und den Regulierungschefs von SEC und CFTC ist das hochrangigste Branchentreffen der Amtszeit. Auf dem Tisch liegt kein Gesetzgebungsakt - der CLARITY Act geht frühestens am 15. September in eine Prozedurabstimmung im Senat, die Passage-Wahrscheinlichkeit für 2026 liegt je nach Quelle zwischen 10 und 20 Prozent. Was der Markt stattdessen erwartet: mögliche regulatorische Signale und neue Richtlinien - ein administrativer Weg, der die fehlende Gesetzgebung zumindest teilweise überbrücken kann, ohne Kongresszustimmung zu erfordern. Konkret wären das Klarstellungen der SEC zur Behandlung digitaler Assets als Wertpapiere oder Rohstoffe, CFTC-Richtlinien zu Derivate-Handelsplätzen und eine gemeinsame Erklärung zur Verbraucher-Schutz-Philosophie. Jedes dieser Elemente würde institutionellen Investoren kurzfristig mehr Planungssicherheit geben als ein halbes Jahr parlamentarische Unsicherheit.

Solana: 1,2 Milliarden Transaktionen und ETF-Zuflüsse

Solana stellte im August 2026 einen Netzwerkrekord auf: Das Netzwerk verzeichnete insgesamt 1,2 Milliarden Non-Vote-Transaktionen - ein Rekord, der echte Nutzeraktivität unterstreicht und durch eine Erhöhung der Compute-Limits um 66 Prozent ermöglicht wurde, die einen höheren Durchsatz erlaubt. An dem Tag, an dem der Transaktionshöchststand erreicht wurde, verzeichneten US-Spot-Solana-ETFs Nettozuflüsse von 8,8 Millionen US-Dollar - eine seltene Korrelation zwischen On-Chain-Aktivität und institutionellen Produktzuflüssen. Im Kurs-Bereich notiert Solana bei rund 66 Euro, was rund 75 bis 76 US-Dollar entspricht.

Ethereum und BNB: Widerstand und Hardfork

Ethereum notierte laut wallstreetONLINE bei 1.906 US-Dollar und hat den Widerstand bei 1.900 US-Dollar erstmals seit Wochen hinter sich gelassen - das Bild bleibt aber zweigeteilt: technisch positiver Ausbruch, fundamental weiter unter dem Inflationsdruck und dem FOMC-Zinspfad. BNB steht mit dem Pasteur Hardfork am 25. August vor einem technischen Update - der Markt hat diese Ankündigung bereits teilweise eingepreist. Dogecoin fiel unterdessen aus den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung - ein Stimmungsindikator für die nachlassende Spekulationsbereitschaft im Meme-Coin-Segment. Jackson Hole vom 27. bis 29. August und das FOMC am 15. und 16. September bleiben die übergeordneten Makrokatalysatoren der nächsten Wochen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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