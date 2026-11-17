Kryptomarkt

Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ist zu über 90 Prozent eingepreist und der Dollar erreicht ein 19-Monatshoch. Dennoch hält sich Bitcoin vor den Nvidia-Zahlen am Abend bei rund 64.500 Dollar.

• Wichtige Unternehmens- und Wirtschaftsdaten stehen an: Nvidia veröffentlicht heute Abend Quartalszahlen, das Fed-Protokoll erscheint morgen, und der Optionsverfall bei Bitcoin ist für Freitag geplant, während der Markt auf weitere Hinweise zur Geldpolitik wartet.

• Die US-Einzelhandelsumsätze im Oktober stiegen erwartungsgemäß um 0,2 %, ohne Autos sogar um 0,6 %, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember auf rund 91-93 % erhöht; der Dollar erreichte den höchsten Stand seit April 2025.

• Bitcoin notierte am 17. November 2026 bei etwa 64.500 US-Dollar, leicht im Minus gegenüber dem Vortag, und bleibt nach einem Kursrutsch am Wochenende unter 66.000 US-Dollar.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 17. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 64.504,12 US-Dollar, ein Minus von 0,61 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.899,60 US-Dollar, und bewegt sich nach dem Kursrutsch am Wochenende überwiegend unter 66.000 US-Dollar.

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent und damit wie erwartet, ohne Autos um 0,6 Prozent statt der erwarteten 0,4 Prozent; die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte am 9. Dezember liegt laut CME FedWatch bei rund 91 bis 93 Prozent, der Dollar steht auf dem höchsten Stand seit April 2025.

Heute um 22:20 Uhr MEZ legt Nvidia Zahlen vor. Die Führungsunsicherheit nach dem Rücktritt von Jensen Huang belastet die Stimmung. Morgen um 20:00 Uhr MEZ folgt das Fed-Protokoll.

Der Kryptomarkt wartet am Dienstagnachmittag auf die Nvidia-Zahlen. Bitcoin notierte am 17. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 64.504,12 US-Dollar, ein Minus von 0,61 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.899,60 US-Dollar, und lag damit leicht über dem Morgenstand von 64.315,48 US-Dollar. Ethereum gab um 0,51 Prozent auf 1.810,51 US-Dollar nach, nach 1.819,82 US-Dollar am Vortag. Solana stieg um 2,04 Prozent auf 72,86 US-Dollar, nach 71,40 US-Dollar am Vortag. Dogecoin blieb bei 0,0589 US-Dollar nahezu unverändert. Am Wochenende war Bitcoin zeitweise auf rund 62.000 US-Dollar gefallen.

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Einzelhandel solide: Zinserhöhung im Dezember sehr wahrscheinlich

Das US-Handelsministerium meldete für Oktober einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 748,2 Milliarden US-Dollar, was den Erwartungen entsprach. Ohne Autos legten die Umsätze um 0,6 Prozent zu, erwartet worden waren 0,4 Prozent. Der Anstieg im September von 0,8 Prozent wurde bestätigt, der Wert ohne Autos von 0,9 auf 1,1 Prozent nach oben revidiert. Die Daten zeigen, dass die US-Verbraucher trotz hoher Preise weiterhin Geld ausgeben. Für die Fed-Sitzung am 9. Dezember preisen die Terminmärkte laut CME FedWatch eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit rund 91 bis 93 Prozent ein, je nach Zeitpunkt der Abfrage. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte am 10. November in London erklärt, er neige weiterhin dazu, einen Zinsschritt von 25 Basispunkten zu unterstützen, und sich bei anhaltend hoher Inflation für die Prüfung eines größeren Schritts ausgesprochen. Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung rückt damit zunehmend deren mögliche Höhe in den Fokus.

Dollar auf 19-Monatshoch, Technologiewerte unter Druck

Die Aussicht auf höhere Zinsen treibt den Dollar auf den höchsten Stand seit April 2025. Das gilt als Gegenwind für Kryptowährungen, die in Dollar gehandelt werden. Am Aktienmarkt zeigte sich der Nasdaq zum Handelsstart am Dienstag schwankungsanfällig, nachdem er am Montag bereits 2,49 Prozent verloren hatte. Die Nvidia-Aktie steht vor den Quartalszahlen besonders im Fokus, nachdem Konzernchef Jensen Huang am 12. November überraschend zurückgetreten war. Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen vorübergehend als Interimschefin. Hinzu kommt die geplante Erstnotiz von Anthropic an der Nasdaq am Donnerstag, einer der größten Börsengänge überhaupt, der Anlegerkapital binden könnte. Bitcoin bleibt anfällig für die Schwäche bei Technologiewerten. Die US-Bitcoin-ETFs verzeichneten inzwischen acht Handelstage in Folge Abflüsse von zusammen rund 1,98 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn liegen sie mit rund 2 Milliarden US-Dollar im Minus.

Nvidia heute Abend, Fed-Protokoll morgen, Optionsverfall am Freitag

Nvidia veröffentlicht heute um 22:20 Uhr MEZ die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr MEZ. Morgen um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober, bei der zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmten. Es könnte weitere Einblicke in die Diskussionen über den geldpolitischen Kurs geben. Am Donnerstag um 18:15 Uhr MEZ spricht Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die im Oktober für eine Erhöhung gestimmt hatte. Am Freitag um 9:00 Uhr MEZ verfallen Bitcoin-Optionen auf rund 28.300 BTC, gemessen am offenen Interesse vom vergangenen Wochenende. Für Bitcoin gilt der Bereich um 63.879 US-Dollar als nahe Unterstützung, darunter liegt das Wochenendtief bei rund 62.000 US-Dollar. Nach oben gilt die Marke von 65.980 US-Dollar als nächster Widerstand, darüber folgt die 200-Wochen-Linie bei rund 67.800 US-Dollar. Strategy kaufte in der vergangenen Woche 485 Bitcoin und hält nun 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von rund 75.452 US-Dollar.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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