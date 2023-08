Kryptos crashen & Wall Street Memes erreicht 25 Millionen $: Staking startet, CEX-Listing fix

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Trotz des anhaltenden Verkaufsdrucks im digitalen Währungsmarkt konnte Wall Street Memes nun 25 Millionen $ im Vorverkauf einsammeln und kündigte damit den neuen Staking-Service an. Zugleich wird am 27. September die Notierung an einer Top-Börse stattfinden. Die Community, die von Meme-Aktien inspiriert ist, bleibt weniger als 900.000 $ von der nächsten und letzten Phase des Vorverkaufs entfernt. Der Preis des Tokens steigt dann auf 0,0334 $ auf 0,0337 $. Die anvisierte Hardcap von 30 Millionen $ könnte zeitnah erreicht werden.

Für renditeorientierte Investoren gilt es somit, keine Zeit zu verlieren, um sich am größten Presale im Jahr 2023 zu beteiligen – denn Wall Street Memes hat allein in den letzten 24 Stunden 350.000 $ eingenommen, während sich die Dynamik beschleunigt. Zugleich wird in 40 Tagen die CEX-Notierung stattfinden.

Das Staking-Angebot von Wall Street Memes wächst ebenfalls schnell. Mittlerweile wurden 7 % der 1 Milliarde Token für den Vorverkauf (50 % des gesamten Supplies) in das Staking eingezahlt.

WSM kaufen und bis zu 283 % APY verdienen

Nach Angaben des Staking-Dashboards können Staker ihre jährliche, prozentuale Rendite von 283 % verdienen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels belief sich der Staking-Pool auf insgesamt 70.534.061 Token. Dieser Anteil könnte schnell ansteigen. Mittelfristig scheint denkbar, dass ein Großteil des Vorverkaufsangebots im Staking gesperrt ist.

Zwanzig Prozent des $WSM-Angebots sind für Staking-Belohnungen vorgesehen (400.000.000). Dies ist ein Teil der 30 %, die für Community Rewards vorgesehen sind.

Obwohl der APY natürlich weiter sinken wird, wenn mehr Token in den Smart Contract eingezahlt werden, könnte er bei der Markteinführung wahrscheinlich immer noch im dreistelligen oder hohen zweistelligen Bereich liegen – ein starker Anreiz für potenzielle Käufer von $WSM.

Das Staking wurde bereits am Donnerstag eingeführt, aber aufmerksame Mitglieder der Community konnten erkennen, dass das Rollout bereits kurze Zeit vorher erfolgte. Das Staking wird einen passiven Einkommensstrom generieren und damit das langfristige Halten der WSM Coins begünstigen.

Das Staking stabilisiert Wall Street Memes (WSM)

Weiterhin wird das gebundene Kapital im Staking-Contract Preisstabilität begünstigen, da der Verkaufsdruck sinkt, wenn WSM im September an großen CEX eingeführt wird.

Dies basiert nicht nur auf Spekulationen, sondern auf den tatsächlichen Markterfahrungen mit den neuen „Version-2.0-Münzen“, die ähnlich wie WSM das Staking in den Vordergrund stellen – beispielsweise btc20.com.

BTC20 ist eine solche „Version-2“-Münze, die direkt auf einer DEX mit maximal 21 Millionen Token (wie Bitcoin) startete. Das Stake-to-Earn-Modell referiert hier auf den Zeitplan der Bitcoin-Blockchain. Seit der Einführung von rund einer Woche ist BTC20 um 80 % gestiegen und hat auch beim Krypto-Crash keine Abwärtsbewegung gesehen.

Zugleich sollen die ersten CEX-Listings an wichtigen Handelsplätzen bereits bestätigt sein, was eine willkommene Nachricht für alle Inhaber von WSM Token sein dürfte. FOMO baut sich immer stärker auf.

Wall Street Memes profitiert von einer Community mit über eine Million Mitgliedern

Wall Street Memes verfügt schon während des Presales über eine Community mit einer Million Menschen. Der Wall Street Memes Coin ist eines der größten Fundraisings im Kryptomarkt in diesem Jahr und entstammt dem Team, das die gigantische Community aufgebaut hat. Somit handelt es sich um eine der einflussreichsten Communities für Kleinanleger im Internet. So hat allein das Instagram-Konto von Wall Street Bets 534.000 Follower und weitere 260.000 auf X (früher Twitter). Auch die beiden anderen Instagram-Kanäle wallstgonewild und wallstbullsnft haben über 100.000 Follower.

Ferner hat das Team im Mai dieses Jahres die Wall Street Bulls Ordinals NFT Collection herausgebracht. Die Gründer von WSM verdienten 2,5 Millionen Dollar, als sie im Jahr 2021 die äußerst erfolgreiche Wall Street Bulls NFT-Kollektion mit 10.000 Stück prägten, die innerhalb von 32 Minuten ausverkauft war.

Mit dieser Art von Krypto-Erfahrung könnte WSM der nächste Erfolg werden, wenn weitere Produkte unter der Marke Wall Street Memes auf den Markt kommen und den Nutzern steigern.

Neben dem starken Branding von Wall Street Memes bei Kleinanlegern hat das Krypto-Projekt noch einen weiteren Vorteil, der konkurrierenden Meme-Coins fehlt: nachweisbare Legitimität.

Wenn ein Multimilliardär wie Elon Musk beispielsweise mit seinem Twitter-Feed (der jetzt in X umbenannt wurde) interagiert, wissen Projekte, dass sie es geschafft haben. Das ist genau die beneidenswerte Situation, in der sich $WSM befindet, wie ein paar von Musks Beiträgen im Twitter-Feed @wallstmemes zeigen:

Quellen berichten von innovativem & mysteriösem Produkt bei Wall Street Memes

Das 30 Millionen $ Ziel rückt immer näher und Wall Street Memes hat 30 % der Token für Community-Belohnungen reserviert. Dennoch beschränken sich die Pläne nicht auf das Staking. Denn es soll eine neue Produktveröffentlichung kurz vor oder nach der initialen Notierung erfolgen.

Denn das Ziel des Meme-Coins WSM ist eine Monetarisierung der sozialen Bewegung, die sich auf Privatanleger fokussiert. Vergleichbar mit dem Reddit-Sub WallStreetBets, das gemeinsam gegen die Wall Street agierte.

Nun bringt Wall Street Memes diese Vision in den digitalen Währungsmarkt. Wall Street Memes möchte nun zu den Basics zurückkehren und diejenigen Anleger unterstützen, die die Ideale hinter dieser Vision vorleben.

Wall Street Memes: Fairness im Presale garantiert

Wall Street Memes ist nicht nur der größte Presale des Jahres, sondern auch einer der fairsten Vorverkäufe. 50 % des Token-Angebots von 2 Milliarden sind im Vorverkauf verfügbar: 30 % als Community-Belohnungen, 10 % für CEX-Liquidität und 10 % für DEX-Liquidität. Mit der Einführung der Staking-Funktion für WSM werden Früh-Investoren schon jetzt belohnt.

Wer sein Portfolio diversifizieren und auf einen fair konzipierten Presale setzen möchte, könnte seinen Blick auf Wall Street Memes werfen und dabei sogar ein passives Einkommen generieren, um die selbst formulierten Investitionsziele zu erreichen.

Krypto-Analysten sehen Wall Street Memes als eine der besten Kryptowährungen

Bevor WSM im Spotmarkt handelbar ist, haben sich schon zahlreiche Analysten mit dem Meme-Coin beschäftigt. Krypto-Experten treffen hier größtenteils stark bullische Prognosen. Beispielsweise verweist der Analyst von Crypto Faro mit 58.000 Abonnenten auf einen potenziellen Shiba-Inu-Killer. Joe Parys mit rund 380.000 Abonnenten sieht hier 100x Potenzial bei Wall Street Memes Coin.

Ein Analyst, Michael Wrubel, mit 310.000 Abonnenten auf YouTube, hat selbst Geld in Wall Street Memes investiert.

Derweil sieht Jacob Crypto Bury Wall Street Memes sogar als möglicherweise beste Kryptowährung, die man im August 2023 kaufen kann, bis der Coin in sechs Wochen in den öffentlichen Handel startet.

Und nicht nur Finfluencer beschäftigen sich mit Wall Street Memes. Zugleich gibt es führende Krypto-News-Websites wie Coingape, Cryptopotato, Analytics Insight, U.Today, Outlook India, Finbold, und The Coin Republic, die allesamt schon WSM gecovert haben.

Wall Street Memes Token kaufen und 50.000 $ Airdrop erhalten

WSM kann auf der Ethereum-Blockchain und der BNB Smart Chain mit ETH, BNB oder USDT (ERC20 oder BEP20) gekauft werden.

Zugleich können Anleger WSM auch mit Kredit- oder Debitkarte kaufen. Natürlich sollte dem Investment eine grundlegende Recherche bevorstehen.

Dafür genügt es, das Krypto-Wallet mit der Website zu verbinden. Im Anschluss können die Anleger am Wall Street Memes-Wettbewerb teilnehmen, bei dem fünf glückliche Teilnehmer gewinnen können. Aktuell ist es eben noch nicht zu spät, bei einem der am heißesten diskutierten Presales im Jahr 2023 einzusteigen.

