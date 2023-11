Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

11.11.23 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Werbung

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin -0,80 Prozent auf 37.024,66 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 37.322,61 US-Dollar. Daneben fällt Bitcoin Cash um -1,07 Prozent auf 237,25 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 239,82 US-Dollar. Nach 2.078,89 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagmittag um -0,82 Prozent auf 2.061,75 US-Dollar gesunken. Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,80 Prozent auf 73,86 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 73,27 US-Dollar wert. Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,64 Prozent auf 0,6705 US-Dollar, nach 0,6597 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Cardano-Kurs um -1,29 Prozent auf 0,3815 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3865 US-Dollar an der Tafel. Daneben wertet Monero um 12:26 ab. Es geht -0,01 Prozent auf 171,18 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 171,19 US-Dollar stand. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1852 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1923 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0041 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0041 US-Dollar beziffert. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1238 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1250 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0382 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:26 bei 0,0367 US-Dollar. Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 0,22 Prozent auf 32,15 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 32,08 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der NEO-Kurs um -4,98 Prozent auf 13,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,73 US-Dollar an der Tafel. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com