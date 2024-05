Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

04.05.24 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:26 um 0,48 Prozent auf 63.184,11 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 62.880,93 US-Dollar gestanden hatte. Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,82 Prozent auf 465,98 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 453,21 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 3.103,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.101,46 US-Dollar wert. Daneben fällt Litecoin um -0,17 Prozent auf 81,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 81,93 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5312 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5319 US-Dollar. Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,4672 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -1,14 Prozent auf 123,49 US-Dollar. Gestern war Monero noch 124,90 US-Dollar wert. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2266 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,2266 US-Dollar. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0051 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0052 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1118 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1113 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0385 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0383 US-Dollar beziffert. Derweil notiert der Dash-Kurs bei 29,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (29,75 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,66 Prozent. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEO kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 16,58 US-Dollar lag, wird der NEO-Kurs um 12:25 auf 16,58 US-Dollar beziffert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

