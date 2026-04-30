Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,38 Prozent auf 78.435,77 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 78.142,67 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 9,91 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,4 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:11 ab. Es geht 0,10 Prozent auf 55,34 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 55,40 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs 0,64 Prozent stärker bei 2.307,58 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.292,81 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 446,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (450,32 US-Dollar).

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,393 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,384 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,64 Prozent.

Währenddessen wird Monero bei 384,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (379,20 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2481 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2499 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1602 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1596 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3321 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,30 Prozent auf 617,11 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 615,29 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1090 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 83,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 83,71 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 0,50 Prozent auf 9,130 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 9,084 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 0,54 Prozent auf 9,140 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,091 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9181 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,9211 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

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