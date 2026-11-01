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Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
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357,340.78 JPY 2,430.68 JPY 0.68 %
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112,065.32 JPY 1,399.98 JPY 1.27 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 0,63 Prozent auf 77.888,42 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 77.397,34 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,27 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 11,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,09 Prozent auf 55,64 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 55,69 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ethereum am Sonntagnachmittag hinzu. Um 0,55 Prozent auf 2.264,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.252,25 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,96 Prozent auf 282,17 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 284,89 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 1,249 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 0,60 Prozent auf 601,76 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 598,19 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1927 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1929 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1681 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1697 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Tron-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,37 Prozent auf 0,3125 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3023 US-Dollar wert.

Daneben steigt Binancecoin um 1,60 Prozent auf 713,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 702,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0755 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0755 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,62 Prozent auf 94,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 95,25 US-Dollar.

Daneben wertet Avalanche um 17:11 auf. Es geht 2,25 Prozent auf 8,753 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,560 US-Dollar stand.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagnachmittag nach. Um 0,89 Prozent auf 11,58 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,68 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,9001 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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