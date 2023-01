Nächste Krypto-Pleite nach FTX- und Gemini-Debakel? - Krypto-Lender Genesis bereitet offenbar Insolvenzantrag vor

• Genesis stoppt Auszahlungen nach FTX-Crash• Auch Gemini von Zahlungsstopp betroffen• SEC will gegen Genesis vorgehen

Das Kryptobeben geht weiter. Nachdem das vergangene Jahr bereits von dramatischen Kursverlusten bei Bitcoin, Ethereum & Co. sowie Pleiten der Unternehmen Celsius, Voyager Digital und schließlich FTX geprägt war, fällt mit Genesis, der Lending-Tochter der Digital Currency Group (DCG), nun offenbar die nächste Firma dem Krypto-Winter zum Opfer.

Auszahlungen nach FTX-Debakel pausiert

Nach dem Crash von FTX im November, bei dem Genesis einige Gelder lagerte, geriet auch der Krypto-Finanzdienstleister selbst in Schieflage. Daraufhin setzte das Unternehmen sämtliche Auszahlungen von Kundengeldern aus und stoppte die Vergabe von neuen Krediten. "FTX hat zu einer noch nie dagewesenen Marktturbulenz geführt, die zu ungewöhnlichen Abhebungsanträgen führte, die unsere derzeitige Liquidität überstiegen", so Genesis im Herbst via Twitter. "Wir arbeiten unermüdlich daran, die besten Lösungen für das Kreditgeschäft zu finden, wozu unter anderem die Beschaffung neuer Liquidität gehört."

We have hired the best advisors in the industry to explore all possible options. Next week, we will deliver a plan for the lending business. We’re working tirelessly to identify the best solutions for the lending business, including among other things, sourcing new liquidity. - Genesis (@GenesisTrading) November 16, 2022

SEC geht gegen Genesis und Gemini vor

Erst vor wenigen Tagen rückte die Kryptobank dann - gemeinsam mit der Handelsplattform Gemini, gegründet von den beiden Winklevoss-Brüdern - in den Fokus der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC). Im Rahmen einer Kooperation zwischen den beiden Unternehmen können Gemini-Kunden ihre Kryptobestände seit 2020 gegen Zinsen an Genesis verleihen. Das Programm "Gemini Earn" verstoße aber gegen das Wertpapiergesetz, so die Behörde laut "Reuters".

Die Zahlungsausfälle von Genesis hatten auch Auswirkungen auf das Geschäft von Gemini: Das Earn-Programm pausierte ebenfalls Rückzahlungen an seine Nutzer.

Insolvenz wohl in Vorbereitung

Der Ärger mit der SEC dürfte das Schicksal des angeschlagenen Unternehmens nun aber besiegelt haben. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, bereitet Genesis derzeit einen Insolvenzantrag vor. Dies habe man von mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfahren. Im Austausch zwischen Gläubigern, Genesis und der Digital Currency Group sei es bislang noch nicht zu einem gemeinsamen Konsens gekommen. Zwar könne die Anmeldung der Insolvenz jederzeit erfolgen, es sei jedoch auch möglich, dass Genesis das Ruder in letzter Sekunde herumreißt und der Firmenpleite knapp entgeht, so die anonymen Quellen laut Bloomberg. Eine Stellungnahme von Seiten Genesis und der DCG steht bislang aus.

Genesis-Mutter DCG streicht Dividende

Unabhängig davon, ob sich Genesis noch aus der Pleite retten kann oder nicht, sind die Folgen der Krypto-Krise bereits beim Mutterkonzern spürbar. So wolle die DCG auf die vierteljährliche Dividendenzahlung verzichten, wie es in einem Aktionärsbrief vom 17. Januar heißt, der der Agentur vorliegt. Mit diesem Schritt soll die "Stärkung unserer Bilanz durch die Reduzierung der Betriebskosten und die Erhaltung der Liquidität" erreicht werden, so das Unternehmen in der Mitteilung.

Die Gesellschaft ist im Kryptosektor breit vertreten: Neben dem Aushängeschild Genesis zählen unter anderem auch der Vermögensverwalter Grayscale, das Newsportal CoinDesk sowie der Trading- und Wallet-Anbieter Luno zum Kryptoangebot der DCG.

