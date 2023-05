Künstliche Intelligenzen im Trading: Revolutionieren sie den Handel?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die rasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) haben in den letzten Jahren auch die Finanzbranche erfasst. KI-gestützte Systeme drängen zunehmend in den Trading-Bereich, um menschliche Händler bei der Analyse von Marktdaten und der Entwicklung von Handelsstrategien zu unterstützen oder gar zu ersetzen. In diesem Artikel werden wir uns mit der Entwicklung von KI im Trading befassen, die Vorteile dieser Technologie beleuchten und aufzeigen, wie Künstliche Intelligenz das Potenzial hat, den Handel in der Finanzbranche nachhaltig zu revolutionieren. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nichts zu verpassen!

Entwicklung von Künstlicher Intelligenz im Trading

Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Trading hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. In den Anfängen des algorithmischen Handels wurden einfache, regelbasierte Systeme eingesetzt, um Handelsentscheidungen zu treffen.

Mit dem Aufkommen von Big Data und der Verfeinerung von maschinellem Lernen eröffneten sich jedoch neue Möglichkeiten zur Optimierung von Handelsstrategien. Moderne KI-Systeme können riesige Mengen an Daten analysieren, Muster erkennen und daraus Handelssignale ableiten, die weit über die Fähigkeiten menschlicher Händler hinausgehen.

Im Laufe der Jahre haben KI-basierte Handelssysteme immer ausgefeiltere Algorithmen entwickelt, die auf neuronalen Netzen und Deep-Learning-Technologien basieren. Diese Systeme können sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten analysieren, um Markttrends und -bewegungen besser zu verstehen und darauf zu reagieren. Dabei ermöglichen Künstliche Intelligenzen, dass Handelsstrategien kontinuierlich angepasst und optimiert werden können, indem sie aus früheren Erfolgen und Fehlern lernen.

Vorteile von Künstlicher Intelligenz im Trading

Künstliche Intelligenz (KI) bietet im Trading zahlreiche Vorteile, die dazu führen, dass immer mehr Unternehmen und Privatanleger auf KI-gestützte Systeme setzen. Ein zentraler Vorteil ist die Automatisierung der Entscheidungsfindung, die es ermöglicht, Handelsentscheidungen in Bruchteilen von Sekunden zu treffen und somit Chancen im Markt schnell und effizient zu nutzen. Die Geschwindigkeit und Präzision, mit der KI-Systeme arbeiten, übersteigt die menschlichen Fähigkeiten bei Weitem.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Fähigkeit von KI-Systemen, große Mengen an Marktdaten effizient und genau zu analysieren. Sie können sowohl historische als auch Echtzeitdaten verarbeiten, um Trends und Muster zu erkennen, die für menschliche Händler schwer oder gar unmöglich zu identifizieren wären. Ebenso sind KI-Systeme in der Lage, unstrukturierte Daten wie Nachrichtenartikel oder soziale Medien zu analysieren, um zusätzliche Handelssignale und Stimmungsindikatoren zu generieren.

KI-gestützte Systeme tragen zudem zur Optimierung von Handelsstrategien bei, indem sie maschinelles Lernen und fortgeschrittene Algorithmen einsetzen, um aus Erfahrungen und Marktdaten zu lernen. Sie passen ihre Strategien dynamisch an veränderte Marktbedingungen an und verbessern ihre Leistung im Laufe der Zeit. Dies kann dazu beitragen, dass Risiken besser gesteuert und Renditen optimiert werden.

Ein weiterer bedeutender Vorteil von KI im Trading ist die Reduzierung menschlicher Fehler und Emotionen. Oftmals beeinflussen Faktoren wie Angst, Gier oder mangelnde Disziplin die Handelsentscheidungen von Menschen negativ. KI-Systeme hingegen treffen Entscheidungen auf Basis von Daten und Algorithmen, wodurch Emotionen aus dem Handelsprozess eliminiert werden.

Ausblick auf KI-Trading

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Trading wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter zunehmen, da sich die Technologie weiterentwickelt und immer mehr Unternehmen ihre Potenziale erkennen.

Mit dem Fortschritt in den Bereichen maschinelles Lernen, neuronale Netze und Deep Learning werden KI-Systeme immer leistungsfähiger und können noch präzisere Handelsentscheidungen treffen. Dies wird dazu beitragen, dass KI-Trading-Systeme menschliche Händler in immer mehr Bereichen übertreffen.

In der Zukunft könnten KI-Systeme in traditionelle Handelsplattformen integriert werden, um Anlegern verbesserte Analyse- und Handelstools zur Verfügung zu stellen. Dies würde dazu führen, dass KI-gestützte Trading-Technologien für eine breitere Masse von Anlegern zugänglich werden und deren Entscheidungsfindung im Handelsprozess unterstützen.

Eines der spannendsten neuen Projekte in diesem Bereich ist das aktuell stark gefragte yPredict mit seiner All-in-one-Plattform für Trading-Analysen und Marktinformationen. Es bietet neben einer Reihe unterschiedlichster Dienstleistungen auch fortschrittlichste KI-gestützte Krypto-Preisvorhersagen auf institutionellem Niveau für eine breite Masse.

Wie yPredict das Trading von Kleinanlegern revolutioniert

Durch die Zunahme der Künstlichen Intelligenzen im Trading sind auch einige unbeabsichtigte Konsequenzen entstanden, wie das sogenannte Marktrauschen. Dies bezeichnet die Schwankungen von Wertpapierkursen, die durch kurzfristige, zufällige oder unvorhersehbare Ereignisse verursacht werden.

In einem von KI dominierten Handelsumfeld kann das Marktrauschen durch eine Vielzahl von Faktoren entstehen, darunter Hochfrequenzhandel, algorithmische Handelsstrategien und die Interaktion von KI-Systemen.

Eines der Hauptprobleme bei Marktrauschen durch KI-Trading ist, dass es zu plötzlichen und unvorhergesehenen Kursbewegungen führen kann, die das Potenzial haben, Anleger zu verunsichern und das Vertrauen in die Stabilität der Finanzmärkte zu untergraben. Dabei kann das Marktrauschen durch KI-Systeme die Effektivität traditioneller Handelsstrategien und technischer Analysewerkzeuge beeinträchtigen.

In einem von KI-Systemen dominierten Marktumfeld können herkömmliche Indikatoren und Muster weniger aussagekräftig sein, da sie möglicherweise nicht in der Lage sind, das durch KI-gestützte Handelssysteme verursachte Rauschen zu berücksichtigen.

Mithilfe von yPredict soll das Marktrauschen nun jedoch mithilfe von Künstlichen Intelligenzen und Maschinellem Lernen eliminiert werden. Somit müssen sich die Investoren nicht mehr auf Nachrichten und öffentliche Meinungen in den sozialen Medien verlassen.

Stattdessen erhalten sie einen datenbasierten, statistischen Vorteil bei ihren Handelsentscheidungen und -systemen. Dabei passen sich die KIs an die jeweiligen Marktsituationen an, um dem Anleger möglichst nur die profitablen Indikatoren und Investmentideen anzuzeigen.

Wie yPredict genau funktioniert

Unleash the power of yPredict! Access thousands of crypto price predictions , AI-driven analytics , a developer marketplace , and a sophisticated trading terminal . Elevate your trading game and harness the future of AI-driven tools! #YPRED #Crypto #TradingSuccess pic.twitter.com/WNxGQpfhzd — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 4, 2023

Genau genommen ist yPredict ein Marktplatz, welcher die Entwickler von KI und ML mit den institutionellen und privaten Investoren in Kontakt bringt. Auf diesem können sie ihre Preisvorhersagemodell und Handelssysteme veröffentlichen, welche die Anleger erwerben können. Dabei erhalte die besten Angebote der Entwickler ein passives Einkommen und können ihren Erfolg skalieren, während die Investoren von den fortschrittlichsten KI-Lösungen profitieren.

In diesem Zusammenhang werden die einzelnen Angebote von den Tokeninhaber über die DAO bewertet, sodass die Besten von ihnen die größte Aufmerksamkeit erhalten. Ein Anteil in Höhe von 10 % der Einlagen aus den Gebühren erhalten wiederum die Staker.

Dabei wird der Wert des nativen Tokens $YPRED durch das Staking und die einzige Zahlungsmöglichkeit sowie die Premiumfunktionen und die dauerhaft kostenlose Nutzbarkeit von fortschrittlichsten KI-Analysetools untermauert.

Besonders bemerkenswert ist dabei das niedrige Tokenangebot in Höhe von nur 100 Mio. $YPRED Token, was im Vergleich zu vielen anderen Kryptowährungen in Höhe von Milliarden, Billionen, Billiarden und mehr nur ein verschwindender Bruchteil ist.

Deshalb dürfte der Token volatiler reagieren und zu wesentlich höheren Preisen neigen. In Anbetracht anderer erfolgreicher Coins mit niedriger Gesamtversorgung scheinen die aktuellen Presalepreise besonders günstig.

Ebenfalls bemerkenswert ist, wie fair der Vorverkauf gestaltet wurde. Denn von den insgesamt 100 Mio. Token stehen der Öffentlichkeit 80 % zum Kauf über den Presale zur Verfügung. Auf diese Weise kann eine besonders hohe Dezentralisierung eines Gemeinschaftsprojekts erreicht werden. Ebenso verhindert dies die Gefahr von Rug Pulls, bei denen das Team den Kurs zum Einstürzen bringt.

Neben dem Marktplatz beinhaltet yPredict aber auch noch ein Set an eigenen KI-Analysetools. Mit ihnen können die Nutzer unter anderem die Märkte auf mehr als 100 Muster untersuchen. Hinzu kommen fortschrittlichste Möglichkeiten für Sentiment-, Indikator- und Transaktionsanalyse.

In diesem Zusammenhang können die Nutzer nur die Signale herausfiltern, welche basierend auf den letzten Kursdaten profitabel waren. Somit erhalten sie lukrativere Indikatoren, Handelsempfehlungen und Tradingroboter.

Vorverkauf nimmt immer stärker an Fahrt auf

Obwohl der Presale von yPredict erst vor wenigen Wochen gestartet wurde, hat er schon eine beeindruckende Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 605.554 US-Dollar einnehmen können. Dies liegt vermutlich unter anderem an dem großen Hype um KI-Coins und dem bedeutenden Potenzial, welches die begeisterten Investoren und Analysten in yPredict sehen.

Aktuell befindet sich der Presale aufgrund des hohen Verkaufstempos bereits in der vierten von insgesamt acht Phasen. Innerhalb dieser werden die Tokenpreise für $YPRED schrittweise von 0,036 auf 0,110 US-Dollar angehoben. Nach Abschluss des Vorverkaufs im zweiten Quartal 2023, wird der Token dann für 0,12 US-Dollar an den ersten Kryptobörsen gelistet.

Daher profitieren die ersten Investoren von 233,33 % Buchgewinnen in kurzer Zeit. Aber auch jetzt noch können sich Anleger über 140 % freuen. Jedoch nimmt das Verkaufstempo mit Zunahme des Bekanntheitsgrades von yPredict immer weiter zu.

Zudem verbleiben nur noch Token im Wert von rund 300.000 US-Dollar, bevor die nächste Preiserhöhung stattfindet. Dann wird der Verkaufspreis für die $YPRED Token um weiter 28,57 % erhöht. Somit lohnt sich für Interessierte ein möglichst frühzeitiger Einstieg, wenn sie nicht unnötig viel zahlen wollen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.