Kurz vor Token Launch steigen Rendite Chancen 📍 nochmal an: $WSM kurz vor Ausverkauf!

Bei der geldgewichteten Rendite handelt es sich um den Gewinn, den Anleger mit einem Asset erwirtschaften können. Dabei sind die Möglichkeiten zum Investieren vielfÀltig. Doch Anleger sollten wissen, welchen Einfluss die Rendite auf die Auswahl der Vermögenswerte hat und warum gerade der Wall Street Memes Token so vielversprechend ist. Wall Street Memes steht kurz vor dem Token Launch, aber noch ist der $WSM-Token im Vorverkauf erhÀltlich.

+24 Millionen US-Dollar investierten Kleinanleger bisher

Toller Airdrop mit 5 x 10.000 $ in $WSM

Wall Street Memes ist eine der grĂ¶ĂŸten Krypto-Communitys

Als Anti-Kapitalismus-Coin hat Wall Street Memes eine Botschaft

Anleger im Kampf gegen das kapitalistische Monopol

Wall Street Memes bietet Anlegern die Chance, den Superreichen und Großinvestoren zu zeigen, dass auch die Stimme und die BedĂŒrfnisse des kleinen Mannes zĂ€hlen. Wie schon im GameStop-Skandal können sich Anleger absprechen und damit auch echten Einfluss auf die MĂ€rkte nehmen.

Ähnliches will auch Wall Street Memes erreichen. Dass die Vision dahinter, die Zielgruppe trifft, zeigt die enorme Beteiligung am 30-Phasen umfassenden Vorverkauf, der nun bald zu Ende geht.

Investoren haben ĂŒber 24 Millionen US-Dollar ins Projekt investiert. Sie alle sind davon ĂŒberzeugt, dass es sich bei Wall Street Memes nicht nur um irgendeinen neuen Meme Coin handelt. Auch wenn die Memes des Projektes fĂŒr hohe Reichweiten sorgen und die mehr als 1,1 Millionen Follower in der Community bestens unterhalten, steht eigentlich ein grĂ¶ĂŸeres Ziel auf der Roadmap.

Wall Street Memes nimmt es mit den kapitalistischen Strukturen auf und will eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreichen. Mit bereits 25 % dieser Summe nur allein im Vorverkauf, steht dieses Ziel gar nicht in so weiter Ferne. Angefangen hatte alles mit dem Coin, der Pepe die LiquiditÀt entzieht. So wie schon vorher AiDoge, Burn Kenny, yPredict und jetzt Wall Street Memes setzen die neuen Coins bewÀhrte Projekte ordentlich unter Druck.

Wall Street Memes will 1 Milliarde US-Dollar Market Cap erreichen

Um von der echten Rendite zu profitieren, die verschiedene Analysten dem WSM Projekt vorhersagen, mĂŒssen Anleger zunĂ€chst den Token kaufen. Da dieser vor dem eigentlichen Token Launch gĂŒnstig erhĂ€ltlich ist, sind die Chancen auf hohe Gewinne besonders groß. Mit nur 0,0334 $ ist der Token vor allem fĂŒr AnfĂ€nger und Kleinanleger lukrativ. Der niedrige Preis vor dem Listing an Handelsplattformen dient nicht nur der Aufmerksamkeit.

Die Preise wurden in den 30 Phasen gestaffelt und enthalten bereits eine automatische Wertsteigerung. Derzeit ist das Projekt in Phase 29 von 30. Sie mĂŒssen sich also beeilen, wenn Sie von den Rendite Chancen kurz vor dem Token Launch profitieren wollen.

Der Preis liegt in der vorletzten Phase bei nur 0,0344 $ pro $WSM.

Diese Fehler beim Investieren unbedingt vermeiden

Viele Anleger warten mit dem Investieren, bis sich ein Trend am Markt verstetigt, also gefestigt hat. Aber dann ist bereits ein Teil der Rendite Chancen weg, denn andere Anleger haben sich auf das Identifizieren von Projekten mit potenziell wertvoller Rendite gestĂŒrzt. Vermeiden Sie daher bei Wall Street Memes diese Trading-Fehler:

Verschlechtern Sie die Performance nicht durch ĂŒberflĂŒssiges Trading. Anstatt sich wie ein langfristig ausgelegter Trader zu verhalten, kaufen Sie stattdessen Assets wie ein Day Trader. Das reduziert aber keinesfalls das Risiko, denn wer in einer Korrektur verkauft, realisiert zunĂ€chst mal nur Verluste. Bleiben Sie daher bei der langfristig ausgelegten Strategie und HODLen Sie den $WSM-Token nach dem Kauf. Die geldgewichteten Rendite Chancen von Wall Street Memes setzen nicht wie viele Aktien oder Fonds auf den Total Return, der auch als zeitgewichtete Rendite bezeichnet wird. Dieser stellt die Performance unabhĂ€ngig davon dar, wie viel Geld Sie in einen Vermögenswert investiert haben. Buy-and-Hold Anleger setzen eher auf die zeitgewichtete Rendite. Doch Wall Street Memes will diese meist professionellen Anleger ausgrenzen. Es geht um die Performance im VerhĂ€ltnis zur Entwicklung des Investments. Niedrige Tokenpreise steigern proportional das Potenzial auf eine hohe geldgewichtete Rendite. Statt auf das Hot-Money-Konzept setzen Anleger mit Wall Street Memes auf eine hohe Rendite. Sie kaufen dafĂŒr den nativen Utility-Token $WSM und begleiten das Projekt ĂŒber einen langen Zeitraum. Das ergibt keinen Sinn, weil die Entwickler ganz klar ein langfristiges Ziel im Blick haben, und zwar das der Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar. Auch wenn schon rund ÂŒ davon durch den Vorverkauf zusammengekommen sind, dauert der Aufbau einer so hohen LiquiditĂ€t eben. Diese Zeit könnten Sie nutzen, um den Wall Street Meme Token zu HODLen.

So erzielen Sie hohe Renditechancen am Kryptomarkt

Ein Sparkonto ergibt trotz erhöhter Leitzinsen wenig Sinn, wenn Anleger wirklich Rendite aufbauen wollen, die sich im Portemonnaie bemerkbar macht. Deshalb suchen immer mehr Menschen alternative Kapitalanlagen, um Gewinne zu erzielen. Einige der renditetrÀchtigen Anlagemöglichkeiten finden sich im Kryptomarkt.

Never forget what the FED took from us pic.twitter.com/VKELM3hIsQ — Wall Street Memes (@wallstmemes) August 12, 2023

Eine wichtige EinflussgrĂ¶ĂŸe auf hohe Renditechancen ist der Anlagezeitraum, daher ist das langfristige Halten von Wall Street Memes empfehlenswert. Das sicherheitsorientierte Sparverhalten mĂŒssen Sie dafĂŒr nicht aufgeben, schließlich handelt es sich bei dem neuen Meme Coin um einen besonders gĂŒnstigen Crypto ICO.

Diese Krypto News sollten Sie auf keinen Fall verpassen:

VerÀndern Sie Ihre Anlagestrategie sowie Ihr Anlageziel, wenn Sie bisher noch keinen Coin vor dem Token Launch im Depot haben. In den vergangenen Monaten gab es mehrere erfolgreiche Coins mit Potenzial am Markt. Insbesondere der Meme Markt hat sich positiv entwickelt. Durch eine positive Handelsstrategie finden Sie weitere Coins, die 2023 explodieren könnten.

Helfen kann dabei auch KI, die beispielsweise von yPredict und Launchpad.XYZ verwendet wird, um Krypto Prognosen zu erstellen. Wer seine Strategie auf neue Coins anpasst und auf die Kursentwicklung von neuen Coins vertraut, fĂŒr den könnte Wall Street Memes ideal sein. Sie profitieren gleich von mehreren Vorteilen des Krypto-Invests in $WSM:

Sie können bereits ab 10 $ investieren, und das ohne Steuern dafĂŒr zu zahlen

Wall Street Memes eignet sich idealerweise, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das eine gute Streuung Ihres Risikos erreicht.

WĂ€hrend der langen Haltedauer, die speziell fĂŒr den volatilen Kryptosektor empfohlen wird, steigt in der Regel die Renditechance proportional an.

Selbstbestimmte Anleger unterstĂŒtzen das Projekt in seiner langfristigen Vision, eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen.

Der Meme Markt erreicht ein neues Investitionsniveau. Verpassen Sie diese Chance nicht!

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in KryptowĂ€hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/