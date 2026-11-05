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Langfristprognose

Ur-Kryptowährung Bitcoin in zehn Jahren: Diese drei Szenarien hält JPMorgan für möglich

Ur-Kryptowährung Bitcoin in zehn Jahren: Diese drei Szenarien hält JPMorgan für möglich

Erstmals in 31 Ausgaben seines Langfristausblicks beziffert JPMorgan die Rendite von Bitcoin, doch der Ritterschlag kommt mit einem gewichtigen Vorbehalt.

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  • JPMorgan traut Bitcoin im Basisszenario zehn Prozent Rendite pro Jahr zu
  • Hochgerechnet auf 2036 reicht die Spanne von 25.000 bis 386.000 US-Dollar
  • Ins Modellportfolio nimmt die Bank die Kryptowährung trotzdem nicht auf

Erstmals in der Geschichte ihrer Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) hat JPMorgan Asset Management eine Renditespanne für Bitcoin veröffentlicht, und schon das Basisszenario setzt die Kryptowährung vor Aktien und Gold. Zehn Prozent pro Jahr trauen die Strategen der Digitalwährung über die kommenden zehn bis 15 Jahre zu. Für US-Standardwerte erwarten sie 7,5 Prozent, nachdem es in der Vorjahresausgabe noch 6,7 Prozent waren, für Gold unverändert 5,5 Prozent. Wie aus der Pressemitteilung zur 31. Ausgabe der Studie vom 19. Oktober hervorgeht, bleibt es allerdings bei einer Renditespanne: Eine Allokation in Bitcoin sehen die Modellportfolios ausdrücklich nicht vor.

Drei Szenarien für Bitcoin bis 2036

Ausgangspunkt der Rechnung ist ein Kurs von 83.000 US-Dollar zum Stichtag 30. September. Um den Basisfall herum spannt JPMorgan zwei Extreme auf: Im optimistischen Szenario liegt die erwartete Rendite bei 16,6 Prozent jährlich, im pessimistischen bei einem Minus von 11,2 Prozent pro Jahr. Was das für den Preis bedeuten könnte, hat BeInCrypto mit jährlicher Verzinsung durchgerechnet. Demnach stünde Bitcoin im Jahr 2036 im Basisszenario bei rund 215.000 US-Dollar, im optimistischen Fall sogar bei rund 386.000 US-Dollar. Geht die pessimistische Rechnung auf, blieben dagegen nur rund 25.000 US-Dollar übrig. Zum Vergleich: Bitcoin notiert aktuell bei rund 79.921 US-Dollar (Stand: 4. November 2026).

Geldmenge, Gold und Netzwerk als Bewertungsanker

Wie breit diese Spanne ausfällt, erklärt sich aus der Methodik. Da Bitcoin keine Cashflows abwirft, fehlt ein klassischer Bewertungsanker, JPMorgan kombiniert stattdessen drei gewichtete Modelle. Den größten Anteil von 65 Prozent hat ein Rahmen, der das Angebotswachstum von Bitcoin dem des US-Dollar und der globalen Geldmenge gegenüberstellt, er liefert im Basisfall 10,7 Prozent jährlich. Mit 30 Prozent gewichtet ist das Modell, in dem Anleger einen Teil ihres Goldengagements in Bitcoin umschichten, ebenfalls mit 10,7 Prozent. Im optimistischen Fall, in dem eine Zentralbank Bitcoin in ihre Reserven aufnimmt, kommt JPMorgan auf 17,3 Prozent, den höchsten Wert in der Tabelle. Das dritte Modell zur Netzwerkverbreitung zieht im Basisfall mit minus 3,2 Prozent nach unten, spielt bei einer Gewichtung von fünf Prozent aber nur eine Nebenrolle.

Warum Bitcoin trotzdem draußen bleibt

Gerade die Nähe zu Gold relativiert sich beim Blick auf die Risikokennzahlen. JPMorgan unterstellt Bitcoin eine jährliche Volatilität von 55 Prozent, mehr als das Dreifache von US-Standardwerten, wie Bloomberg feststellte. Die Korrelation zu Gold beziffert das Haus auf lediglich 0,10. Die Analysten beschreiben Bitcoin als Risikoanlage mit hohem Beta, die meist der weltweiten Geldmenge folge und nur zeitweise als digitales Gold gelte. Wegen der instabilen Korrelationen und der hohen Volatilität führt JPMorgan Bitcoin nur in einer separaten Tabelle und nicht in seinen zentralen Risikomodellen. Sinke die Volatilität und stabilisierten sich die Korrelationen, könne der Nutzen im Portfolio steigen, schreiben die Analysten. Bis dahin solle jede Position gegen beide Extremszenarien getestet werden.

Vom Spott zur Kapitalmarktannahme

Für die Kryptobranche zählt dennoch vor allem das Signal. Matt Hougan, Investmentchef des Kryptoanlagehauses Bitwise, kommentierte die Aufnahme auf X mit einer Abwandlung eines bekannten Zitats: Erst werde man ignoriert, dann ausgelacht, dann bekämpft, und dann nehme einen JPMorgan in die Kapitalmarktannahmen auf und sage voraus, man werde die beste Anlage des nächsten Jahrzehnts.

Das gilt allerdings nur für öffentliche Märkte, denn Private Equity kleinerer Unternehmen liegt mit 10,6 Prozent ebenso darüber wie wertsteigernde US-Immobilien mit 10,2 Prozent. Parallel baut die Bank ihre Infrastruktur aus: Am Tag der Veröffentlichung brachte JPMorgan seinen Einlagentoken JPM Coin für institutionelle Kunden auf die Blockchain Ethereum.

Family Offices halten kaum Krypto, die nächste LTCMA wird zum Prüfstein

Wie groß der Abstand zwischen Signal und Praxis noch ist, zeigt der Global Family Office Report 2026 der JPMorgan Private Bank vom Februar. Von 333 befragten Family Offices aus 30 Ländern hielten 89 Prozent keinerlei Kryptowerte, die durchschnittliche Allokation lag bei 0,4 Prozent. Immerhin 17 Prozent planen laut dem Bericht, Krypto und andere digitale Vermögenswerte künftig zu priorisieren.

Ob aus der Renditespanne eine echte Portfolioempfehlung wird, entscheidet sich an den beiden Bedingungen, die JPMorgan selbst nennt. Der nächste belastbare Datenpunkt ist die kommende Ausgabe der LTCMA: Dort zeigt sich, ob Bitcoin den Sprung aus der Sondertabelle in die zentralen Risikomodelle schafft.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Chor muang / Shutterstock.com

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14.10.26 JPMorgan ChaseCo Halten DZ BANK
13.10.26 JPMorgan ChaseCo Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 JPMorgan ChaseCo Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 JPMorgan ChaseCo Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 JPMorgan ChaseCo Hold Jefferies & Company Inc.

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