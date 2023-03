Legt dieser Meme-Coin bald eine Kursexplosion wie der Shiba Inu (SHIB) hin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Sonnige Zeiten für Krypto-Invvestoren. Der Anstieg in diesem Jahr geht zwar mit vielen Turbulenzen einher, wer aber die Nerven und seine Positionen gehalten hat, kann sich seit dem Jahreswechsel schon über beachtliche Gewinne freuen. Allein der Bitcoin als digitale Leitwährung hat in diesem Jahr schon mehr als 50 % zugelegt. Andere Kryptowährungen aus den Top 100 haben ihren Wert schon um mehrere hundert Prozentpunkte gesteigert und außerhalb der Top 100 wurden teilweise noch höhere Gewinne erzielt. Die Bullen sind also offensichtlich wieder da. Im stark bullischen Umfeld kommt nun ein Meme-Coin hervor, der alle Erwartungen übertrifft und schon bald eine Kursexplosion wie der SHIB oder DOGE seinerzeit hinlegen könnte.

Bei der nächsten möglichen Kursexplosion dabei sein und Love Hate Inu (LHINU) im Presale sichern.

Das Phänomen der Meme-Coins

Normalerweise werden Kryptowährungen auf viele Kriterien geprüft, bevor sie bei Investoren ins Portfolio kommen. Ein wesentliches Merkmal ist dabei der Nutzen und der Coins und ob sie ein reales Problem lösen können. Trotzdem schaffen es auch immer wieder Meme-Coins, extreme Preissprünge hinzulegen und ihren Wert um ein Vielfaches zu steigern. So auch beim Dogecoin und dem Shiba Inu, die in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt haben, nachdem sie um tausende Prozentpunkte gestiegen sind und Besitzer mehr oder weniger über Nacht reich gemacht haben.

Good morning, #LoveHateInu community!



We're so excited as we are very close to reaching 1M!



And that's not all!



The second stage of our #presale has just begun, so don't wait any longer!



Get your hands on some $LHINU now! https://t.co/Pu2Bo8WOUy#memecoins pic.twitter.com/JsfS8t247d — Love Hate Inu (@LoveHateInu) March 17, 2023

So eine Entwicklung ist natürlich schwer bis gar nicht vorherzusehen, aber auch hier kann man prüfen, ob ein Coin überhaupt das Potenzial hat, so einzuschlagen und so eine Performance hinzulegen. Beim Love Hate Inu (LHINU) deutet aktuell alles darauf hin. Der Coin, der jetzt noch im Presale erhältlich ist, hat hier schon nach etwas mehr als einer Woche eine Million Dollar im Vorverkauf umgesetzt. Eine Summe, die auch in der Krypto-Welt nicht so leicht in so kurzer Zeit zustande kommt.

Love Hate Inu – Meme-Coin mit starkem Nutzen?

Der Love Hate Inu positioniert sich in der Meme-Ecke, bringt aber dennoch einen starken realen Nutzen mit. Genau das ist es, was Investoren wahrscheinlich so an dem $LHINU begeistert. Love Hate Inu bringt ein neues Vote 2 Earn Konzept und das könnte schon bald die Meinungsforschungs-Industrie aufmischen. Bisher geben Unternehmen Unsummen dafür aus, dass sie ihre Kunden besser kennenlernen und verstehen, wie ihre Produkte ankommen. Auch Online-Umfragen sind ein großer Bestandteil davon.

Sei dabei, wenn der nächste Meme-Coin durch die Decke geht und sichere dir den $LHINU im Presale.

Bisher sind Umfragen aber noch leicht zu manipulieren, in Zeiten, in denen Bots ganze Wahlen beeinflussen und Stimmung in den sozialen Medien verbreiten. Wer an einer Umfrage der Love Hate Inu Community teilnehmen will, muss dafür aber $LHINU-Token staken. Dafür wird man für die Teilnahme mit Coins belohnt. So werden mehrere Probleme mit einem Schlag gelöst. User werden durch die Belohnung dazu animiert, an den Umfragen teilzunehmen. Durch den Einsatz der Blockchain bleibt die Abstimmung anonym, aber durch das notwendige Staking für die Teilnahme wird Manipulation ausgeschlossen. Für Unternehmen könnte Love Hate Inu so schon bald eine mächtige Plattform werden, um ihre Zielgruppe besser zu verstehen.

Hype bei Meme-Umfragen vorprogrammiert?

Love Hate Inu ermöglicht es Usern aus der Community, Umfragen zu erstellen. Auch das Team selbst wird regelmäßig eigene Umfragen erstellen, um die Aktivität im Ökosystem hoch zu halten. Dabei können sowohl ernsthafte Fragen geklärt werden, als auch banale, witzige Dinge. Wer sich die Beispiel-Umfragen auf der Love Hate Inu Website ansieht, der wird schnell feststellen, dass diese Hype-Potenzial haben.

Jetzt Love Hate Inu im Vorverkauf sichern und bei der nächsten möglichen Kursrallye dabei sein.

Mit der Möglichkeit, die Umfragen in den sozialen Medien zu teilen, dürfte es nicht lange dauern, bis Plattformen wie Twitter, die eher offen für Kryptos sind, voll davon sind. Mit jeder geteilten Umfrage steigt die Bekanntheit und neue User können ins Ökosystem stoßen. Durch die Möglichkeit, mit Staking weitere Coins zu verdienen, dürfte es nicht lange dauern, bis sich das Projekt durchsetzt. Im Vorverkauf deutet jedenfalls schon alles darauf hin, dass hier die nächste Kursexplosion bevorsteht.

Hohe Buchgewinne durch regelmäßige Preiserhöhungen

Der Love Hate Inu (LHINU) ist erst seit gut einer Woche im Vorverkauf erhältlich und hat inzwischen schon eine Million Dollar umgesetzt. Damit ist aktuell die zweite Phase des Presales erreicht, in der der Coin noch für 0,000090 USDT erhältlich ist. Gelistet wird der Token an den Kryptobörsen im dritten Quartal dieses Jahres für 0,000145 USDT.

Diesmal vor der nächsten möglichen Kursexplosion einsteigen? Jetzt $LHINU im Presale sichern.

Daraus ergibt sich für alle, die noch in der aktuellen zweiten Stufe einsteigen, ein Buchgewinn von mehr als 60 %. Derzeit deutet alles darauf hin, als hätte der Coin im Anschluss das Potenzial, noch deutlich höher anzusteigen. Der Shiba Inu ist in seiner Spitze um mehr als das 700.000-fache gestiegen.

Hier gibt es den $LHINU zum günstigen Vorverkaufspreis.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.