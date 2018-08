Trotz Erdogan-Aufruf - Türken horten Dollar und andere Fremdwährungen

Anzeige, Capital at risk Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 300 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Lokale Investoren bauten in der Woche bis zum 10. August ihre Einlagen in ausländischen Devisen sogar leicht um 0,8 Prozent auf 159,9 Milliarden Dollar aus, wie am Donnerstag veröffentlichte Daten der türkischen Zentralbank zeigen. Die Landeswährung hat seit Jahresbeginn etwa 40 Prozent zum Dollar verloren und fiel zuletzt auf ein Rekordtief.

Auslöser der Lira-Krise sind Sorgen von Investoren über den wachsenden Einfluss von Erdogan auf die Wirtschaft und seine Forderungen nach niedrigeren Leitzinsen trotz einer Inflation von zuletzt mehr als 15 Prozent. Dazu belastet der Streit mit dem Nato-Partner USA.

Am Donnerstag erholte sich der Kurs der Lira allerdings. Der Dollar büßte 2,3 Prozent auf 5,83 Lira ein. Börsianer begründeten dies unter anderem mit der Zusage milliardenschwerer Direktinvestitionen aus Katar. Das Emirat stellte 15 Milliarden Dollar in Aussicht.

Ankara (Reuters)

Bildquellen: SVLuma / Shutterstock.com, Alexander Tihonov / Shutterstock.com, Bojan Pavlukovic / Shutterstock.com, dgcampillo / Shutterstock.com