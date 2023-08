🔵 Litecoin Kurs Prognose nach dem Halving - so geht es für den LTC-Preis weiter!

Das Litecoin-Halving fand wie erwartet am Nachmittag des zweiten Augusts 2023 statt und hat dafĂŒr gesorgt, dass laut Tweet (fast) ein neues ATH bei der Difficulty eingetreten ist.

Litecoin’s Hashrate is currently at getting close to hitting a new all time high. Currently at 933.2 TH/s, with difficultly just touching on a new ATH. $LTC is stronger than ever!



Despite what you may read in the ‚press‘. pic.twitter.com/0hEgED09kd