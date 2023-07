Litecoin News: LTC-Rallye abgesagt, Meme-Coin Thug Life vorzeitig ausverkauft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der digitale Währungsmarkt hat sich wieder gefangen. Summa summarum gibt es bei den meisten Kryptowährungen keine wirkliche Veränderung, nachdem das Ripple-Urteil zunächst die Kurse in die Höhe trieb und im Anschluss Gewinnmitnahmen diese fast vollständig vernichteten. Während XRP mit rund 55 % Wochenplus natürlich die goldene Ausnahme bleibt, sieht dies beim Litecoin (LTC) weniger zufriedenstellend aus. Denn LTC verlor in den letzten sieben Tagen rund 4 % des Werts.

Während etwas über zwei Wochen vor dem nächsten Litecoin Halving aktuell die Rallye abgesagt scheint, sieht dies beim Meme-Coin Thug Life (THUG) vollständig anders aus. Hier ist der Vorverkauf zu Ende, einen Tag vor dem anvisierten Ziel überstieg die Nachfrage das Angebot zu heftig. Dies macht Hoffnung für den bevorstehenden Launch auf dezentralen Börsen. Wird THUG dank der günstigen Bewertung und dem zeitlosen Konzept hier pumpen?

Thug Life nicht verpassen

Litecoin Kurs bei Unterstützung: Dieses Kurslevel ist jetzt wichtig

In den letzten sieben Tagen verlor der Litecoin Kurs rund 3 % seines Werts. In den letzten 24 Stunden gab es keinerlei Veränderung. Der Litecoin Kurs befindet sich noch rund 75 % unter dem Rekordhoch aus dem Mai 2021. Insoweit scheint es aktuell unwahrscheinlich, dass das Litecoin Halving eine neue Kursrallye bedingt, das zeitnah ein ATH erreicht. Nach unten wird das Kursniveau aktuell durch eine Unterstützungszone begrenzt, in welcher sich diverse GD bewegen. Diese verlaufen zwischen 90 und 92 $. Solange sich der Litecoin darüber hält, bleibt die Ausgangslage vielversprechend.

Der Wochenchart zeigt den Litecoin an einem wichtigen Widerstandslevel. Die letzte Wochenkerze bildete nun jedoch ein Doij. Eine Doji-Kerze ist eine Kerze, bei der die Ober- und Untergrenze gleich oder fast gleich sind. Ergo gab es während der letzten Handelswoche keine großen Preisschwankungen. Doji-Kerzen sind somit ein Zeichen für eine Unentschlossenheit im Markt.

Halving-Rallye schon vorbei? Historie sorgt für Bedenken

Die Halving-Rallye tritt häufig aufgrund eines Angebots- und Nachfrageungleichgewichts auf. Bei einigen PoW-Kryptowährungen, wie z.B. Bitcoin oder Litecoin, findet alle paar Jahre ein sogenanntes Halving statt, bei dem die Blockbelohnung für die Miner halbiert wird. Dies führt zu einer geringeren Menge an neuem Angebot auf dem Markt. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach der Kryptowährung oft stabil oder steigt sogar an. Das resultierende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage begünstigt nun einen Preisanstieg. Viele Investoren sehen das Halving als Chance, von einer potenziellen Verknappung der Kryptowährung zu profitieren und kaufen vor dem Ereignis den Coin, was zu einer Halving-Rallye führt – eine Art selbsterfüllende Prophezeiung.

Das Halving findet in etwas mehr als zwei Wochen statt. Nun könnten Anleger antizipieren, dass der Litecoin Kurs weiter steigt und einfach LTC akkumulieren. Doch so einfach ist es nicht. Vielmehr zeigt ein Blick auf die Historie, dass die erste Litecoin Rallye immer in den Monaten zuvor stattfindet. Wenn das Litecoin Halving im August stattfand, gab es das Verlaufshoch stets im Juni/Juli. Wenn man dieser Auffassung folgt, dürfte die Pre-Halving-Rallye bereits Geschichte sein.

Note that #LTC has historically topped out in June/July of its halving year. Note that the halving is projected to be in August (just like the prior cycles). pic.twitter.com/cl4GgF2nBb — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) July 4, 2023

Die Relevanz der Halvings für den Kurs von Litecoin dürfte bei jedem nächsten Halving geringer werden, weil sich die Marktteilnehmer bereits an die Halbierung der Belohnung für das Mining gewöhnt haben. Zudem ist das Angebot an Litecoin bereits begrenzt, sodass die Nachfrage nach Litecoin nicht mehr so stark steigt. Relativ sinken die Block Rewards natürlich immer um 50 %. Doch absolut werden die Auswirkungen, insbesondere in Relation zum bereits zirkulierenden Angebot, deutlich geringer.

Thug Life frühzeitig ausverkauft: Bullisches Momentum vor erstem Listing

Rund 36 Stunden vor dem eigentlichen Ende des Vorverkaufs konnte der Thug Life Presale über 2 Millionen $ einsammeln. Die anvisierte Hardcap wurde erreicht. Damit konnte das gesamte, verfügbare Angebot an THUG Token den Besitzer wechseln. Insgesamt wurden 70 % der 4,2 Milliarden THUG Token schon im Vorverkauf angeboten, woraus sich eine vollständig bewertete Marktkapitalisierung von weniger als drei Millionen $ ergibt, wenn THUG zeitnah an dezentralen Börsen in den Handel geht.

Eine attraktive Airdrop-Kampagne, die faire Tokenomics und das virale Hype-Potenzial von Thug Life konstituieren den Thug Life Coin als einen der spannendsten IDOs im Juli 2023. Wer das Listing nicht verpassen möchte, sollte einen Blick auf den offiziellen Twitter-Kanal werfen.

Everybody in web 3 put your motha fukn hands up and follow meeee



We sold out biotch



Now onto network launch #Web3 #Thuglife #pampit #presale #SoldOut pic.twitter.com/Gt0p7gbA7G — Thug Life Token (@thug_life_token) July 15, 2023

Wer lieber in einem Krypto-Vorverkauf investieren und sich nicht auf einen schnellen, günstigen Einstieg nach dem Handelsstart verlassen möchte, könnte auch einen Blick auf den Wall Street Memes Presale werfen. Denn der Vorverkauf von WSM erreichte nun 15 Millionen $. Eine faire Tokenomics und eine über Million Follower große Community statuieren das Erfolgspotenzial bei WSM.

Mehr über Wall Street Memes erfahren