Litecoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Kryptowährungen

31.08.26 11:03 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Litecoin-Einstiegs gewesen.

Am 25.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 126,03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Litecoin 110,76 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 0,9029 Litecoin im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 30.08.2026 auf 47,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,09 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -56,91 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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