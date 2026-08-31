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Kryptowährungen

Litecoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Litecoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Litecoin-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
48.67 USD 0.94 USD 1.96 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr war ein Litecoin 110,76 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 0,9029 Litecoin im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 30.08.2026 auf 47,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,09 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -56,91 Prozent.

Am 25.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 126,03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com

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