Litecoin: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Litecoin-Engagements gewesen.
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Gestern vor 1 Jahr war ein Litecoin 96,98 USD wert. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in LTC investiert hätte, befänden sich nun 103,11 Litecoin in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 25.10.2026 auf 56,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.829,35 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -41,71 Prozent.
Bei 40,88 USD erreichte LTC am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 109,79 USD erreichte die Kryptowährung am 09.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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