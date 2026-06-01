Litecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Investment unter der Lupe

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Litecoin Anlegern gebracht.

Litecoin kostete gestern vor 5 Jahren 124,71 USD. Bei einer LTC-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 80,18 Litecoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.564,66 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.06.2026 auf 44,46 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 64,35 Prozent.

Am 06.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 41,30 USD. Am 13.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net