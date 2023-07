Löst Google Play Erlaubnis für Apps mit NFTs und Kryptowährungen nächsten Boom aus?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Google Play erfindet sich neu, indem es das Tor zur pulsierenden Welt der Kryptowährungen und NFTs öffnet. Dieser Schritt, weg von einer lange gehegten Krypto-skeptischen Haltung, könnte ein Meilenstein für den App-Marktplatz sein. Wie wird dies die Kryptolandschaft verändern und wie steht dies im Vergleich zu Apples Haltung gegenüber Kryptowährungen und NFTs? Wir entblättern die Geheimnisse von Googles mutigem Schritt in das Kryptozeitalter.

Google Play: Die aufregende Reise in das Krypto-Zeitalter

In der Vergangenheit hat Google Play eine defensive Haltung gegenüber Kryptowährungs-Apps eingenommen. Der App-Marktplatz hatte rigide Regeln aufgestellt, die die Auflistung von Krypto-Mining-Apps und Apps mit riskanten Finanzdienstleistungen einschränkten.

Aber nun scheint Google eine Neupositionierung vorzunehmen und zeigt Anzeichen, dass es die Türen für Krypto-bezogene Apps und NFTs öffnen könnte. Dabei steht Google nach eigenen Aussagen im Kontakt mit Web3-Entwicklern, um deren Herausforderungen und Chancen zu verstehen. Zu diesen zählen unter anderem Mythical Games und Reddit.

Nun werden auf Google Play auch Blockchain- und P2E-Apps zugelassen, welche NFTs verkaufen oder zum Verdienen anbieten. Allerdings sind diese nur unter der Bedingung erlaubt, dass es sich bei ihnen nicht um Glücksspiele handelt. Zudem müssen die Entwickler eine Erklärung für den Google Play Store unterzeichnen, wenn ihre App Blockchain-basierten digitalen Content beinhaltet.

Daher ist auch nicht der Verkauf von Lootboxen erlaubt, welche im Gamingbereich unter dem Verdacht des Glücksspiels stehen. Denn bei diesen ist es unklar, was die Nutzer genau erhalten, wenn sie Geld für den Erwerb dieser ausgeben. Ebenso dürfen die Entwickler auch nicht mit irgendwelchen Gewinnversprechen werben oder Handelsaktivitäten fördern.

Das im Jahr 2018 von Google verabschiedete Verbot der Mining-Apps bleibt auch weiterhin bestehen. So dürfen mit den Apps keinerlei Kryptowährungen über Telefone geschürft werden. Allerdings können andere Mining-Apps für Fernwartung und ähnlicher Anwendungsfälle weiterhin über den Google Play Store bezogen werden.

Laut den Aussagen des Sprechers von Google würde die Implementierung sukzessive erfolgen. Bis zum späteren Sommer soll diese dann vollständig zur Geltung kommen. So lange arbeitet Google vorerst nur mit ausgewählten Projekten zusammen. Später sollen dann auch alle anderen Entwickler die Möglichkeit erhalten.

Web3-Vergleich: Google Play gegen Apple App Store

Apple hat einen anderen Ansatz gegenüber Kryptowährungen und NFTs gewählt. Es hat eine rigide Haltung gegenüber Krypto-basierten Apps beibehalten und hat kürzlich die Web3 Social-Network-App Damus dazu gedrängt, die Bitcoin-Tipping-Funktion zu entfernen. Der Vorwand war, dass diese Funktion den Richtlinien von Apple widerspricht, die den Verkauf digitaler Güter durch Drittanbieter einschränken.

Im Gegensatz dazu hat Apple jedoch NFT-basierte Spiele wie Axie Infinity und STEPN genehmigt. Obwohl es erst im Oktober den Erwerb von NFTs außerhalb des App Stores verboten hatte, wobei diese keinerlei Vorteile für die Nutzer in den Spielen bringen dürfen. Dennoch integrieren die Spiele die Blockchaintechnologie und ermöglichen es den Nutzern, NFTs zu kaufen und zu handeln, was eine gewisse Flexibilität in ihrer Haltung gegenüber Kryptowährungen zeigt. Allerdings muss für diese eine Gebühr in Höhe von 30 % an Apple gezahlt werden. Zudem dürfen diese nicht aus externen Quellen stammen.

Im Google Play Store fallen hingegen maximal 15 % Gebühren an, was im Vergleich zu Apple wesentlich attraktiver ist. Zudem können wie bereits erwähnt auch externe NFTs in die Games integriert werden. Somit positioniert sich der Google Play Store wesentlich attraktiver für Kryptonutzer, insbesondere wenn sie die NFTs auch als Vermögensanlage betrachten und Handelsgebühren sparen wollen, da diese die Rendite schmälern.

Öffnung weiterer traditioneller Web2-Plattformen gegenüber dem Web3

Auf dem traditionellen Gamingmarkt gibt es zwar noch einige Skeptiker, wie die größte Spieleplattform Steam, welches Blockchainspiele verboten hat. Dennoch gibt es auch andere Beispiele wie Ubisoft, welches nun trotz anfänglicher Kritik das erste Blockchaingame veröffentlicht hat. Zudem gibt es auch eine steigende Anzahl von P2E-Games auf Epic Games. Somit öffnen sich auch immer mehr andere traditionelle Web2-Plattformen gegenüber den Web3-Angeboten, bis sich die revolutionäre Technologie durchgesetzt hat.

Zukunftsaussichten

Diese plötzliche Umorientierung von Google Play kann eine gewaltige Welle in der Kryptosphäre auslösen. Sie könnte einen neuen Goldrausch für Entwickler von Krypto-Apps und NFT-Plattformen einläuten, die auf eine breitere Akzeptanz hoffen. In einer Welt, die zunehmend von Kryptowährungen und Blockchaintechnologien angetrieben wird, könnte dieser Schritt Google Play an die Spitze des digitalen Ökosystems katapultieren und den Weg für eine vollständige Integration von Krypto in unser tägliches Leben ebnen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.