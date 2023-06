MAKE Europe!-Kolumne

Die Überraschung ist perfekt: Deutschlands wahrscheinlich erste Bundes-NFT-Kollektion heißt "Dogs of BND" und kommt aus Pullach, bestätigt der Bundesnachrichtendienst (BND).

Der deutsche Auslandsgeheimdienst stellte im Juni 987 NFT-Comic-Bilder seiner Dienstschäferhunde zur Verfügung. Die Social-Media-Community der BND-Personalabteilung musste Kenntnisse in den Themenfeldern Blockchain und Kryptowährungen beweisen, um eins der einzigartigen NFTs in einer Online-Schnitzeljagd zu finden. Weitere Aktionen sollen folgen. Schon jetzt ist ein BNDog von BND-Deployer 0,05 ETH auf Opensea wert.

Nicht hübsch,

Schön sind sie wie Kunst am Bau: Geminted vom Smart Contract der Opensea Storefront, was NFT-Fans ungern sehen, zeichnen sich die NFTs der Schäferhunde und -hündinnen durch "seltene Eigenschaften" aus. Darunter sind unterschiedliche Brillen, Kopfbedeckungen und Tattoos der Comic-Hunde zu verstehen. Beliebt ist unter anderem die Eigenschaft Skibrille. Eine Verwendung für den digitalen Alltag fehlt den BNDogs, aber sie sind selten.

aber selten

In der Blockchain-Chronik des Ethereum Mainnets sind die BNDogs von BND-Deployer die deutsche Blaue Mauritius. Zum ersten Mal überhaupt hat eine Bundesbehörde Web3-Technologie so öffentlichkeitswirksam genutzt. Anders als im Nachbarland Österreich, wo es längst NFT-Briefmarken gibt, spielt Web3 im öffentlichen Dienst hierzulande keine Rolle. Aktuell untersucht das Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen der W3NOW-Studie noch das Potenzial der Blockchain-Technologie und ihre zukünftigen Anwendungsfälle. Das war's.

Mehr NFT-Schnitzeljagden in Planung

Weitere BND-Schnitzeljagden mit einem Smart Contract voller NFTs als Belohnung sind für die zweite Jahreshälfte geplant. Der deutsche Auslandsgeheimdienst hüllt sich aber in Schweigen, wenn es um genaue Termine geht. Das Community-Feedback ist sicher noch nicht ganz ausgewertet. Wahrscheinlich verfolgt man auch gespannt die Preis-Entwicklung der NFT-Reihe auf Opensea - auch wenn BND-Mitarbeitende nicht teilnehmen durften, tut sich da was.

Bereits 3 ETH Handelsvolumen

Die Royalty-freie Kollektion hat auf dem US-Marktplatz Opensea in den vergangenen Tagen auch unter NFT-Flippern Interesse gefunden. In deutschen Twitter-Spaces wie dem von Colinlieb fand "BNDogs" am Wochenende ebenfalls Beachtung. Bislang stieg das gesamte Handelsvolumen in einer Woche auf 3 ETH. Ab 100 ETH Handelsvolumen kann "Dogs of BND" auch zu einer offiziellen Opensea-Kollektion werden, sodass beim Kauf noch ein Hinweis erscheint, es sei eine in

Noch keine offizielle opensea-Kollektion

Gewinne erzielt der BND mit den NFTs nicht. Um Opensea als Plattform zu verwenden, mussten wir einen Preis setzen, da kostenlose Angebote nicht möglich sind. Dieser betrug 0,000001 ETH (weniger als 0,2 Eurocent) und sollte "symbolisch" sein. Die Gesamteinnahmen nach Vergabe aller 987 NFT-Bilder betrugen circa 1,69 EUR. Hier werden voraussichtlich wiederum Ausgaben in Form von Transaktionsgebühren anfallen.

