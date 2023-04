Marblex (MBX) Kursprognose 2023 - GameFi-Coin mit Potenzial?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Marblex konnte seit Jahresbeginn eine Rallye von 138,97 % hinlegen, ist jedoch in den vergangenen sieben Tagen um 5,16 % % gefallen. Auch heute wurde die Korrektur fortgesetzt und ein Minus von 0,90 % verzeichnet, nachdem erst am 28. März das Jahreshoch ausgebildet wurde. Dennoch befindet sich der MBX-Kurs noch immer weit weg von seinem Allzeithoch, welches kurz nach der Ausgabe des Tokens vor fast einem Jahr erreicht wurde. Aufgrund der nachlassenden Dynamik fragen sich immer mehr, ob sich ein Investment noch lohnt. Um dies zu analysieren, wird sich zuerst mit dem Projekt, dann den letzten wichtigen Kurstreibern sowie einer anschließenden Analyse beschäftigt.

Was ist Marblex (MBX)

Marblex wurde von südkoreanischen Mobilegame-Entwicklerstudio Netmarble gegründet, nachdem es bereits zuvor ITAM Cube on BSC GameFi erworben hatte. Bekannt geworden ist Netmarble für Spiele wie BTS WORLD, District 187: Sin Streets, Dragon Ball Online, Granchase, Cross Worlds, Seven Knight, The Seven Deadly Sins und weitere. Auf der Blockchaingame-Plattform von Marblex finden sich ebenfalls unterschiedliche Gaminggenres wie MMORPG, CCG (Collective Characters Game), Sport und Gelegenheitsspiele.

Die Blockchaintechnologie und das Ökosystem von Marblex sind speziell für die Gamingindsutrie entwickelt worden. Es handelt sich dabei genau genommen um eine Multi-Chain-Struktur, welche Brücken zu anderen Chains bietet. Dafür erstellt es eine private Chain für jedes Spiel mit einer Verbindung zu einer Brücken-Chain. Auf diese Weise sollen hohe TPS und niedrige Gebühren ermöglicht werden. Die Blockchain soll dabei transparent operieren, wobei die Tokenhalter ein treibender Faktor bei der Entwicklung des Ökosystems und besserer Spiele sein sollen.

Marblex operiert dabei als ein Servicedienstanbieter, welcher die Blockchain bereitstellt, während andere Spieleentwickler sowie Publisher auf ihr Games entwickeln. Die Nutzer zahlen dabei eine Gebühr an MBX für die Nutzung der Blockchain und den Gameentwicklern für die Spiele Geld, worüber diese sich wiederum finanzieren. Den Anwendern sollen zudem auch Möglichkeiten für das Mining der Gametoken geboten werden.

Der MARBLEX Playground ist ein nutzerfreundliches Ökosystem, welches unterschiedliche Komponenten enthält wie GameFi, DeFi, NFT und Marblex Wallet. Über DeFi sollen die Token von MBX und die einzelnen Gametoken genutzt werden können. Dabei stehen dezentrale Dienste wie unter anderem Swaps, Staking, Kredite und mehr zur Verfügung. Bei den NFT-Diensten können die Nutzer Non Fungible Token über die Spiele, den NFT-Markt oder das NFT-Launchpad erwerben.

Jetzt in digitale Revolution und Gamifizierung des Sports investieren!

Was hat den Marblex-Kurs in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden werden einige der wichtigsten Faktoren aufgezählt, welche den Kurs von Marblex in letzter Zeit bewegt haben:

Veröffentlichung des NFT-Stakings

#MARBLEX is releasing NFT Staking at 15:00 (UTC+9)!

Come stake or level-up your NFT and claim rewards!



Don’t miss out on the opening event on the day of the release!



Visit our Gitbook for more info:https://t.co/c6tj4yhiDV#Web3 #NFT #Crypto #Staking pic.twitter.com/7ayY9VRcCK — MARBLEX (@MARBLEXofficial) March 27, 2023

Mit dem NFT Staking Service wurde eine neue Funktion in der V2 des Ökosystem von Marblex eingeführt. Somit können mit NFTs Gewinne durch das Staking oder Aufrüsten dieser erzielt werden. Ebenso sollen auf diese Weise die Assets auch auf externe Umgebungen erweitert werden. Dabei erhalten die Halter durch das Staking die dazugehörigen Belohnungen der jeweiligen NFTs. In diesem Zusammenhang werden die Token mithilfe eines Smart Contracts für eine gewisse Zeit gesperrt, um die entsprechenden Belohnungen zu verdienen. Genutzt werden kann dies für neue und bereits bestehende NFT-Kollektionen.

Marblex (MBX) Kursprognose

Aktuell befindet sich Marblex auf Platz 240 der größten Kryptowährungen und erzielt eine Marktkapitalisierung in Höhe von 118.445.823 US-Dollar. Von den insgesamt noch 999.951.206 MBX-Token sind jedoch erst 4 % im Umlauf, weshalb langfristig mit einer besonders hohen Inflation gerechnet werden muss, wobei sie derzeit 3,15 % betragen soll.

Allerdings wurden zu einer besseren Kontrolle des Wertes auch das deflationäre Modell des Burnings eingeführt. Von dem Ökosystem sollen dabei mindestens 50 bis 100 % der Gebühreneinnahmen verbrannt werden, um somit den Wert zu steigern. Die übrigen Einnahmen werden für den Wachstumsfonds zur Aufrechterhaltung des Ökosystem verwendet

Jetzt alternativ in populäres Play-to-Earn-Projekt investieren!

Der Kurs von Marblex ist seit seiner Einführung am 25. März 2022 von 51,70 US-Dollar zeitweise um 98 % auf bis auf 1,02 US-Dollar gefallen. Seitdem erlebte MBX jedoch eine Rallye, welche seit dem 9. März noch einmal an Fahrt aufgenommen hat. In diesem Zusammenhang konnte Marblex um 139,32 % auf 2,65 US-Dollar steigen.

Ebenso lässt sich auch anhand des täglichen Handelsvolumens ein gesteigertes Interesse an Marblex erkennen. Denn zu Jahresbeginn betrug es lediglich 0,79 Mio. US-Dollar, während es am heutigen Tage 1,3 Mio. US-Dollar sind. Somit konnte also ein Anstieg von 64,56 % verzeichnet werden. Das Jahreshoch lag jedoch 10,98 Mio. US-Dollar sogar noch 744,62 % über dem aktuellen Niveau.

Sollte die Rallye noch weitergeführt werden, befinden sich die nächsten Widerstände bei 3,15, 3,22, 3,95 und 4,68 US-Dollar. Sofern die Bären die Überhand gewinnen, liegen hingegen die nächsten Unterstützungen bei 2,63, 2,31, 2,06 und 1,80 US-Dollar.

Ein anderes stark gefragtes GameFi-Projekt stellt das innovative Fight Out dar, welches eine Symbiose zwischen dem traditionellen Sport und dem Metaverse innerhalb der nächsten digitalen Revolution des Sports erzielen will. Innerhalb der virtuellen Welt können die Nutzer gegen Sportler auf der ganzen Welt antreten, um sich Belohnungen in Kryptowährungen sowie Wetteinsätze zu verdienen. Dabei stehen fesselnde Spielmodi, Herausforderungen, Duelle, Turniere und mehr bereit, um den Sport auf nie dagewesene Weise zu erleben. Zudem gibt es personalisierte Trainingspläne, Meisterklassen von weltberühmten Sportlegenden und Trainingsgurus, eine Hightech-Fitnesscenter-Kette und vieles mehr. Auf diese Weise wird das Risiko diversifiziert und die Chance potenziert.

Jetzt in revolutionäres Sport-Metaversum investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.