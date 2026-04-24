Maximale Performance? Wie die Kombi aus Bitcoin und Gold laut Citi den Unterschied macht
25.04.26 02:37 Uhr
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Die Kombination von Bitcoin und Gold kann laut einer Citi-Analyse die Performance eines Portfolios verbessern, insbesondere vor dem Hintergrund makroökonomischer Unsicherheiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch