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Maximale Performance? Wie die Kombi aus Bitcoin und Gold laut Citi den Unterschied macht

25.04.26 02:37 Uhr
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Die Kombination von Bitcoin und Gold kann laut einer Citi-Analyse die Performance eines Portfolios verbessern, insbesondere vor dem Hintergrund makroökonomischer Unsicherheiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch