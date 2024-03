Meme AI Coin Kurs Prognose: Trotz 941.460 % noch günstig bewertet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der neue Meme AI Coin wurde erst Anfang dieses Jahres gestartet und konnte aufgrund seines für die Memecoin-Community ansprechenden Geschäftsmodells bereits um beeindruckende 941.460 % zulegen. Allerdings ist $MEMEAI in Bezug auf seine Marktkapitalisierung im Verhältnis zu anderen Memecoin noch günstig bewertet. Was Meme AI Coin genau bietet und wie er sich bisher entwickelt hat sowie wie stark er steigen könnte, werden wir im folgenden Beitrag aufzeigen.

Entwicklung von Meme AI Coin

Meme AI Coin hat laut den Angaben der Krypto-Datenwebsite DEXTools bereits am ersten Tag eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Dabei konnte der neue Token seit seinem Start am 7. Januar innerhalb von nur einer Stunde von um 61.481 % steigen. Nur 10 Tage spät erreichte er 114.315 %.

Danach setzte bis zum 4. März eine Korrektur ein, bei welcher $MEMEAI 85 % seines Wertes verlor. Allerdings hat sich dabei noch nicht um sein Ende gehandelt. Nachdem sich der Coin mit einem RSI von 17,67 in den stark überverkauften Bereich bewegt und bei dem Indikator einen doppelten Boden ausgebildet hatte, kam es zu dem größten Anstieg.

Darauf folgte eine steile Rallye mit einem neuen Allzeithoch von 0,03684 USD, was 941.460 % über dem ersten Listungspreis liegt. Somit hätten die ersten Anleger bereits mit einem Investment in Höhe von weniger als 107 USD zu Millionären werden können.

Mittlerweile hat $MEMEAI wiederum zeitweise mehr als 82 % seines Wertes verloren. Allerdings hat sich der Coin schon wieder etwas erholt, sodass er nun rund 70 % von seinem Allzeithoch entfernt ist.

Unterstützung erhält $MEMEAI von dem diagonalen Widerstand und dem 78,6er-Fibonnaci-Retracement bei 0,008424 USD. Sollte der Coin das Preisniveau von 0,01130 USD überschreiten, wäre der Weg bis 0,01421 USD frei, ein Anstieg von fast 26 %.

Sofern die Cup-and-Handle-Formation nach oben aufgelöst wird, wären sogar Kursanstiege bis auf 0,01880 und 0,02032 USD möglich. Dies würde vom aktuellen Preis aus einem Plus von 66 bis 80 % entsprechen.

Noch ist Meme AI Coin mit einer Marktkapitalisierung von 8,08 Mio. USD im Verhältnis zu anderen Memecoins wie DOGE mit einer Bewertung von 23,99 Mrd. USD günstig. Sollte er den Marktführer schlagen, entspräche dies einem Gewinn von 2.969x.

Optimierter Dogecoin20 bewegt sich rasant auf Ausverkauf zu

Ein besonders viraler Memecoin ist der neue Dogecoin20. Denn das Team hat die Schwachstellen von DOGE erkannt und bietet ein wesentlich ausgereifteres Geschäftsmodell und viel mehr Anreize für Investoren, damit diese die Coins längerfristig halten.

Ein großer Vorteil ist, dass die inflationären und somit über die Zeit wertmindernden Tokenomics von Dogecoin mit einer streng begrenzten Anzahl von Dogecoin20-Token ersetzt wird. Somit kann sich der optimierte DOGE20 wesentlich stabiler halten als sein Vorgänger.

Dieser Faktor wird jedoch noch einmal durch die Staking-Rendite gesteigert. Denn diese steht aktuell bei hohen 142 %, was einer der Gründe für die extreme Nachfrage im Vorverkauf ist. Zudem stellt er somit Dogecoin in den Schatten, der nur Gewinne durch Kursanstiege bietet.

Ebenfalls besonders attraktiv wird Dogecoin20 durch sein nachhaltiges Ökosystem. Denn dieser benötigt Dank innovativem Proof-of-Stake pro Transaktion nur einen Bruchteil des Stromes, den DOGE verbraucht. Daher müssen sich Anleger auch weniger Sorgen über ein mögliches Verbot der umwelt- und klimaschädlichen Kryptowährungen machen.

Nach rund einer Woche hat Dogecoin20 schon die Marke von 7 Mio. USD überschritten. Beeindruckend ist auch, wie stark das Verkaufstempo zuletzt zugenommen hatte, wobei es bei teilweise mehr als 1 Mio. USD pro Tag lag. Fortan ist nur noch eine kleine Menge des Coins verfügbar, weshalb am Vorverkaufsangebot Interessierte nicht zu lange zögern sollten.

Was ist Meme AI Coin?

Meme AI Coin möchte ein Ökosystem für den Markt der Memecoins bereitstellen, welches die sozialen Aspekte dieser Community-Coins aufgreift und Möglichkeiten für die Monetarisierung bietet.

Auf Meme AI Coin können die Nutzer unter anderem ihre eigenen NFTs erstellen und handeln. Dafür wird ein Meme-Generator bereitgestellt, welcher durch Angabe von Themen und Zielgruppen auf Knopfdruck passende und lustige Memes erstellt. Schon jetzt wurden 17.585 Memes generiert.

Ein weiteres wichtiges Element stellt der NFT-Marktplatz dar, auf welchem die Memes gehandelt und zu Geld gemacht werden können. Mit seinem Multi-Chain-Ansatz soll der Marktplatz mit Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polygon und mehr kompatibel sein. Dabei soll ein Ökosystem erschaffen werden, welches Spaß, Engagement und Profit fördert.

Meme AI Coin stellt eine Kombination aus Comedy und Technologie dar. In diesem Zusammenhang soll die KI mit den menschlichen Macken spielen und somit einen außergewöhnlichen Humor bieten, welcher sich auch finanziell lohnen kann.

Auf der Website wird auch das wertvolle Marketing betont, welches der Meme AI Generator für Krypto-Communitys bietet. Die KI soll aber nicht nur leicht erstellbare Memes ermöglichen. Deren Texte lassen sich auch mit persönlichen Texten und Zitaten ergänzen. Ebenso können eigene Logos und mehr hinzugefügt werden.

Insgesamt gibt es 1 Mrd. $MEMEAI-Coins, auf die eine Steuer von 5 % anfällt, um das Ökosystem zu finanzieren. Zur Steigerung der Nützlichkeit des nativen Coins $MEMEAI müssen die Nutzer eine bestimmte Anzahl dieser in ihrer Wallet halten, um auf diese Weise die Premiumfunktionen freizuschalten. Somit sollen sie die nötigen Tools erhalten, um für eine größere Viralität zu sorgen.

Ein weiterer Bestandteil ist das Spiele MEMEAI GAME, welches das „süchtig machende Gameplay von Flappy Bird“ mit einem innovativen Stake-to-Play-Mechanismus kombinieren will. Bei diesem können die Spieler Dank Play-to-Earn wiederum Belohnungen verdienen. Dessen Höhe hängt von der Anzahl der gestakten Coins ab.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.