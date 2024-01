Memecoin Sponge durchbricht Allzeithoch mit enormem Momentum

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Entdecken Sie die Welt des Memecoins Sponge, der mit einer atemberaubenden Kursrallye den Kryptomarkt beeindruckt! Ein rasanter Anstieg von 74 % in nur einem Tag lässt Investoren staunen und fragen: Was steckt hinter dieser phänomenalen Performance? Mit einem neuen Allzeithoch, das die bisherigen Spitzenwerte in den Schatten stellt, hat Sponge eine Welle der Aufmerksamkeit und Spekulation ausgelöst. Doch was treibt diesen unglaublichen Anstieg an? Sind es die kraftvollen Marktmechanismen oder das wachsende Interesse institutioneller Investoren an Memecoins? Tauchen Sie ein in die Geheimnisse hinter dem Erfolg von Sponge – eine Geschichte von Aufstieg, Faszination und unbändigem Potenzial.

Memecoin Sponge verzeichnet aufgrund von FOMO atemberaubende Rallye

Die Kursprognose für den Sponge Token lässt Investorenherzen höherschlagen, denn das bullische Momentum ist unverkennbar. Dieses beeindruckende Wachstum ist auf die klug konzipierten Tokenomics mit hohen dreistelligen Staking-Renditen und die gesteigerte Nachfrage zurückzuführen, die aus der Einführung der Bridge resultiert. Denn Anleger eilen, um sich die optimierte Variante des Tokens zu sichern, was einen kontinuierlichen Anstieg der Nachfrage bewirkt.

Zu Beginn des Jahres 2023 erlebte Sponge eine atemberaubende Rallye mit einem Anstieg von 4.525 % innerhalb von nur sechs Tagen. Allerdings führte die allgemeine Marktschwäche zu einem temporären Kursrücksetzer. Zudem lenkte die zunehmende Anzahl von Memecoins trotz weiterer Entwicklungsprozesse die Aufmerksamkeit vorübergehend von Sponge ab.

Die Sponge-Analyse vom 2. Januar hatte bereits auf die positiven fundamentalen Daten und das günstige technische Setup hingewiesen, was einen Kursausbruch von mindestens 21 % wahrscheinlich machte. Doch aufgrund der beeindruckenden Nachfrage konnte der Sponge Token nicht nur um 21 %, sondern um herausragende 151 % zulegen.

Obwohl hohe Kursanstiege zu Gewinnmitnahmen führten, kommt Sponge weiterhin auf ein Tagesplus von 28,51 %, ein deutliches Zeichen für das starke Vertrauen der Investoren in die Zukunft des Tokens.

In diesem Zusammenhang konnte der Memecoin Sponge am heutigen Tage durch einen Kursanstieg von zeitweise 74 % sogar das Allzeithoch aus dem letzten Jahr von 0,001215 USD übertreffen und ein neues ATH bei 0,001248 USD ausbilden. Nun ist der Kurs erst mal unter das 78,6er-Fibonacci-Retracement gefallen, jedoch sind die Fundamentaldaten bisher unverändert, so dass weiterhin ein enormes Aufwärtspotenzial besteht.

Wie hoch kann der Memecoin Sponge steigen

Insbesondere die ersten Investoren aus dem Vorverkauf und die Diamond-Hands können sich über enorme Renditen freuen. Allerdings scheint dies erst der Anfang einer Megarally zu sein, da solche Erholungsphasen meist nur bei Memecoins mit parabolischen Anstiegen zu sehen sind.

Denn auch andere bisher totgeglaubte Memecoins wie beispielsweise Harry Potter Obama Sonic 10 Inu konnten nach massiven Kursverlusten ihren Investoren noch lebensverändernde Renditen einbringen.

So hat HPOS10I einen enormen Preissturz um über 94 % verzeichnet, bevor dieser laut den Angaben von DEXtools wieder wie eine Rakete um schwindelerregende 1.603.043 % auf sein Allzeithoch von 0,2133 USD gestiegen ist.

Noch ist der Memecoin Sponge im Verhältnis zu anderen Kryptowährungen aus demselben Sektor ziemlich günstig bewertet. Denn das Projekt kommt bisher erst auf eine Marktkapitalisierung von 21,82 Mio. USD.

Der HPOS10I konnte auf seinem Höhepunkt eine Bewertung von 181,58 Mio. USD erzielen. Sollte der Memecoin Sponge trotz seines wesentlich höheren Nutzens und seinen verlockenden Tokenomics nur eine ähnliche Marktkapitalisierung wie der lächerliche HPOS10I erzielen, könnten sich Investoren über mehr als eine 8-fache Rendite freuen.

Schaut man sich mit Pepe einen weiteren sinnlosen Memecoin an, mit einer Marktkapitalisierung von 1,26 Mrd. USD auf seinem Hoch, ergibt sich für den Memecoin Sponge ein Kurspotenzial von 57x. Ein ähnliches Niveau würde sich bei der Marktkapitalisierung von dem Solana-Memecoin Bonk ergeben, der auf 1,39 Mrd. USD gekommen ist.

Aber auch bei diesen Zahlen könnte es sich noch um eine konservative Schätzung handeln. Denn es gab noch wesentlich erfolgreichere Memecoins, welche die Messlatte für den originellen Sponge wesentlich höher anlegen.

Sollte Sponge sogar Dogecoin, den Champion der Memecoins, mit seinem Rekordniveau schlagen können, so könnte der Token eine Marktkapitalisierung von 84,54 Mrd. USD erreichen und somit einen 3.874-fachen Kursanstieg verzeichnen. In diesem Falle könnten Investoren schon mit einem Investment von rund 258 USD zum Millionär werden.

Warum konnte der Memecoin Sponge so stark steigen?

Die Spekulationen über den massiven Kursanstieg des populären Memecoins Sponge nehmen zu. Einer der wichtigsten Faktoren dürfte jedoch die Zunahme von institutionellen Investoren im Memecoin-Bereich sein. Denn in der vergangenen Woche haben sich immer mehr prominente Krypto-Persönlichkeiten positiv über Memecoins geäußert und ebenfalls ihre Investments in diesem Bereich ausgebaut.

Zu diesen gehört unter anderem die Avalanche Foundation, welche künftig 100 Mio. USD in Memecoins investieren will. In diesem Zusammenhang äußerte sich auch Emin Gün Sirer, ein Mitbegründer von Ava Labs äußert positiv über den von vielen unterschätzen Kryptosektor der Memecoins, welche er als kulturellen Trend bezeichnete, ähnliche wie Pop-Musik, Banksy und Rap. Zudem verglich er den Besitz von Memecoins mit dem von Luxuskleidung, was wie bei BAYC eine Art Statussymbol einer Subkultur darstellt.

Aber auch Binance Labs hat die Attraktivität der Memecoins entdeckt und möchte nun über seinen Inkubator Kryptowährungen aus diesem Sektor fördern, wie beispielsweise MEME von 9GAG. Der bedeutendste Faktor dürfte jedoch das Engagement von Justin Sun von Tron im gehypten Sponge-Token sein. Denn er gehört aktuell zu einem der größten Sponge-Tokeninhaber.

Überdies hat der Optimismus unter den Anlegern wieder zugenommen, wobei viele mit dem Beginn der Altcoin-Saison gerechnet haben. Dies hat in der Vergangenheit insbesondere bei den Memecoins für die stärksten Kursanstiege gesorgt. Einige Memecoin-Trader sind sogar mit wenig Startkapital und einer hohen Trefferquote von 73 % schnell zu Millionären geworden. All dies hat das FOMO enorm angeheizt.

Aber auch bei Sponge selbst wurden einige besonders bullisches Entwicklungen verzeichnet. Denn das originelle Projekt positioniert sich im GameFi-Bereich, dem gefragtesten Kryptosektor nach Anzahl der einzigartigen aktiven Wallets pro Tag. Aufgrund der revolutionären Funktionen sehen viele Analysten ein außergewöhnliches Potenzial in diesem Bereich. Hinzu kommen die besonders verlockenden Renditen beim Staking in Höhe von 394 %, welche vor allem langfristiges Investieren und explosive Preise beim liquiditätsaufsaugendem Schwamm fördern.

