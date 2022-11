Meta Aktien als bestes Metaverse Investment? Diese Alternativen versprechen bessere Renditen

Value-Investoren argumentieren, dass Meta Platforms stark unterbewertet und zu den aktuellen Preisen ein perfekter Kauf als Metaverse Investment ist. Sicher, oberflächlich betrachtet erscheint die META Aktie spottbillig.

Nachdem die Aktien des Technologieriesen, der Muttergesellschaft beliebter Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp im vergangenen Jahr um über 70 % gefallen waren, werden sie nur noch mit dem 9-Fachen des Gewinns gehandelt. Das ist eine extrem niedrige Bewertung für eine Technologieaktie und um ein Vielfaches niedriger als die des S&P 500, der ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,8 aufweist.

Aber bevor Anleger dem Beispiel der Value-Crowd folgen und sich META als Metaverse Investment schnappen, sollten sie bedenken, dass es einen guten Grund gibt, warum die Wall Street die Aktie so stark abgewertet hat.

Die Metaverse Aktie enttäuscht in 2022

Meta Platforms ist nicht die einzige große Tech-Aktie, die in den letzten zwölf Monaten hohe Verluste hinnehmen musste. Makrofaktoren haben Mega-Cap-Tech-Aktien seit November 2021 erheblich nach unten gedrückt.

Im Vergleich zu Mitbewerbern hat die META Aktie jedoch den stärksten Kursrückgang erlebt. Wie ähnliche Namen sind Aktien von steigenden Zinssätzen betroffen. Höhere Zinsen haben zu erheblichen Rückgängen bei Mega-Cap-Tech-Aktien geführt. Die Aktie ist auch von wachsenden Rezessionsängsten betroffen.

Die jüngste Konjunkturabschwächung hat sich bereits auf das werbeabhängige Erlösmodell von Meta ausgewirkt. Im letzten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um 4 % zurück. Die nachlassende Nachfrage nach digitaler Werbung könnte noch schlimmer werden, wenn es 2023 zu einer Rezession kommt. Neben diesen Herausforderungen gibt es jedoch eine weitere massive Unsicherheit bei dieser Metaverse Aktie.

Und das ist die Bereitschaft von Meta CEO Mark Zuckerberg, immer mehr Geld in sein nicht erfolgreiches Metaverse zu investieren. Neben der Änderung des Firmennamens von Facebook Inc. in Meta Platforms erhöht Zuckerberg weiterhin die Wachstumsausgaben des Unternehmens im Zusammenhang mit Metaversen.

Dies hat eine große Rolle bei Metas Gewinnrückgang von fast 50 % im letzten Quartal gespielt. Ein zusätzlicher Anstieg der Metaverse Ausgaben dürfte sowohl die Betriebs- als auch die Aktienkursentwicklung belasten.

Warum Meta kein gutes Metaverse Investment ist

META Aktien sind aus einem bestimmten Grund billig. Unter der Annahme, dass sich die wenig erfolgreichen Metaverse Ausgaben des Unternehmens fortsetzen, ist es eine irreführende Aussage zu sagen, dass diese Aktie nur mit einem einstelligen Gewinnmultiplikator gehandelt wird.

In den nächsten Quartalen könnte sich der wirtschaftliche Abschwung weiterhin auf Metas Umsatz auswirken. In Verbindung mit steigenden Betriebskosten durch das Facebook Metaverse besteht eine gute Chance, dass der Gewinn pro Aktie (oder EPS) im Jahr 2023 sinken wird.

Die durchschnittliche Prognose für Metas 2023 EPS liegt derzeit bei 7,72 $. Die niedrigste Schätzung geht von einem Gewinn je Aktie von 4,96 $ aus, was vielleicht darauf hindeutet, dass META Aktien derzeit zum fairen Wert gehandelt werden.

Aus diesem Grund sollten Anleger, die eine Position in ein Metaverse Unternehmen eingehen möchten, Abstand von Meta nehmen und sich lieber nach Alternativen umsehen.

Die beste Meta Aktien Alternativen

Es ist keine Neuigkeit mehr, dass Kryptowährungen über die letzten Jahre eines der besten Investments waren. Trotz des großen Risikos, das mit ihrer Volatilität einhergeht, haben sich Kryptowährungen als praktikable Anlageoption erwiesen.

Kryptowährungen, Metaverse Coins und die Blockchain sind eng mit dem Thema Metaverse verbunden. Aus diesem Grund sollten sich Anleger, die in das Metaverse investieren möchten, die folgenden Kryptowährungen einmal genau ansehen.

Calvaria

Das Calvaria Metaverse NFT-Spiel ist eines der neuesten Play-to-Earn-Kartenspiele, das den Kryptomarkt im Sturm erobert. Der Vorverkauf von Calvaria (RIA)-Token schreitet schnell voran und beweist, dass?Calvaria ein wirklich vielversprechendes Investment ist.

In nur wenigen Tagen sammelte Calvaria in seinem Vorverkauf mehr als 1,5 Millionen US-Dollar und erregte die Aufmerksamkeit vieler Investoren. Der Calvaria Vorverkauf ist weiterhin im Gange und ermöglicht es Investoren früh in dieses spannende Metaverse Projekt einzusteigen.

Calvaria ermöglicht es Spielern, online gegen andere Spieler anzutreten, um nicht fungible Tokens (NFTs) in Form von Sammelkarten zu verdienen. Diese Karten können innerhalb des Spiels gekauft, gehandelt und verkauft werden, um die Spielwährung namens $RIA zu verdienen. Diese Währung kann jederzeit gegen echtes Geld eingetauscht werden, sodass Spieler die Möglichkeit haben, durch das Spielen von Calvaria Geld zu verdienen. Darüber hinaus können Spieler im Spiel $eRIA erwerben, die zum Aufleveln von Karten und zum Kauf von In-Game-Ressourcen verwendet wird.

?Calvaria: Duels of Eternity? wurde von einem Team aus Kryptowährungs- und Blockchain-Experten zusammen mit erfahrenen Gaming-Entwicklern und Programmierern entwickelt. Dieses einzigartige Spiel ist mit den Metaverse- und Kryptowährungssystemen verstrickt, sodass Spieler im wirklichen Leben von ihrem Spiel profitieren können.

Jetzt zum Calvaria Vorverkauf

Tamadoge

Bei Tamadoge handelt es sich ebenfalls um ein Play-to-Earn (P2E)-Metaverse-Spiel. In Tamadoge können Spieler Haustiere züchten, pflegen und mit ihnen gegen andere Spieler antreten. Das Metaverse von Tamadoge nennt sich „Tamaverse“ und wird durch den hauseigenen TAMA Token angetrieben.

Der Vorverkauf von Tamadoge brachte in weniger als acht Wochen 19 Millionen Dollar ein, was eine unglaubliche Leistung ist. Der Tama Store verkauft Tamadoge-Haustiere ? die einzigartige Statistiken, Stärken und Schwächen haben und als NFTs geprägt sind. Spieler können TAMA Token erhalten, indem sie Tamadoge spielen und gegen andere Spieler kämpfen. Die gewonnen TAMA Krypto kann verwendet werden, um Tierpflege- und Fütterungsartikel im Tama-Laden zu kaufen oder sie gegen echtes Geld zu verkaufen.

Die Tamadoge-Entwickler gaben Anfang dieser Woche bekannt, dass sie eine Common NFT-Sammlung auf den Markt gebracht haben. OpenSea ist der größte NFT-Marktplatz der Welt, und die Spieleentwickler bestätigten, dass er die Sammlung hosten würde. Spieler können im Tamaverse mit den 20.000 NFTs dieser Sammlung interagieren.

Battle Infinity

Battle Infinity ist eines der innovativsten Metaverse Projekte im Blockchain-Bereich. Das Projekt bietet nicht nur zahlreiche Play-to-Earn-Funktionen, sondern auch dezentrale Finanzfunktionen. So startet die dezentralisierte Börse Battle Swap am 16. November, was die IBAT-Tokenomik ankurbeln sollte.

Die Blockchain-Gaming-Plattform Battle Infinity hat weiterhin viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Gaming-Plattform ermöglicht es Spielern, nicht fungible Tokens (NFTs) zu kaufen, die echte Athleten repräsentieren. Spieler können mithilfe der NFTs Teams erstellen und gegen andere Spieler antreten.

Das Battle Infinity-Spiel ermöglicht es den Spielern, um Punkte zu kämpfen. Das Team erhält Punkte, abhängig von der Leistung der Spieler innerhalb des Teams in der realen Welt. Die von einem Spieler gehaltenen NFTs bringen Punkte abhängig von der sich ändernden Leistung eines Spielers. Am Ende einer Saison gewinnt das Team mit den höchsten Punkten und erhält Belohnungen im IBAT, dem nativen Metaverse Token der Battle Infinity Plattform.