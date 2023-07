Metaverse im Wandel: Wie die EU den digitalen Wilden Westen zähmt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Zuge des rasanten Wachstums und der Entwicklung der Metaverse-Technologie hat die Europäische Union (EU) jetzt angekündigt, ihre Strategie für die EU-Metaverse-Regulierung zu überdenken. Es stellt sich die Frage, ob dies eine förderliche oder hinderliche Entscheidung sein wird. Der Schritt scheint sowohl kühn als auch notwendig zu sein, da die EU versucht, die immer komplexer werdende Metaverse-Landschaft zu regulieren und zu leiten. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um keine wichtigen Fakten bei der Evaluation ihrer Metaverse-Investments zu übersehen!

Gründe für die Regulierungen

Die EU verspricht sich vom Metaverse vor allem „nie dagewesene Möglichkeiten“ sowie Vorteile für „Gesundheitswesen, Bildung und Kultur“. Die Gründe für eine mögliche EU-Metaverse-Regulierung sind daher vielfältig und komplex.

Ein Hauptanliegen ist die potenzielle Dominanz von Technologieriesen wie Microsoft, Meta und Apple, welche die Kontrolle über das Metaverse erlangen und somit kleinere Start-ups wie Roblox überrollen könnten. Diese Bedenken wurden durch den Markteintritt von Apple mit seinem Vision Pro Headset noch verschärft.

Die Europäische Kommission betont zudem die Notwendigkeit, „europäische Werte“ in das Metaverse einzubringen, insbesondere in Bezug auf Diskriminierung, Sicherheit und Datenschutz. Außerdem besteht die Sorge vor einer Fragmentierung des Metaverse, die durch gemeinsame internationale Standards vermieden werden soll.

Ein weiterer Grund für die Regulierung ist die immer größer werdende rechtliche Herausforderung, die das Metaverse darstellt, vorwiegend in Bezug auf das persönliche Eigentumsrecht. Experten argumentieren, dass Online-Geschäftsbedingungen oft persönliche Eigentumsinteressen untergraben, wie im Falle von Meta (Facebook), was eine Debatte über die Notwendigkeit neuer Regeln auslöst.

Zudem wurde auf der Keystone Conference betont, dass die Politik sich zu langsam an die technologischen Trends anpasse. Deshalb will die EU nun die folgenden Entwicklungen antizipieren und Lösungen dafür finden. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte dann im September des letzten Jahres darauf Bezug genommen. Sie kündigte das Strategiepapier für virtuelle Welten an.

Jetzt in besonderes Business-Metaverse investieren!

EU Metaverse Regulierungen

Die EU hat ihre Metaverse-Strategie angekündigt, in der wichtige politische Fragen in Bezug auf virtuelle Welten behandelt werden sollen.

Diese Strategie beinhaltet nicht nur eine Regulierung von monopolistischen Tendenzen und Wettbewerbsbedenken, sondern strebt auch an, eine Balance zwischen der Gemeinschaft, den Unternehmen und den Regulierungsbehörden zu finden. Ein weiterer Punkt ist die Bekämpfung von Fälschung.

Freiheit und Interoperabilität werden für die Nutzer betont, während gleichzeitig Datenschutz und geschlechterspezifische Gesetze definiert werden. Dabei soll ein Standard für ein offenes und interoperables Metaverse verabschiedet werden. Somit soll einer möglichen Dominanz einiger entgegengewirkt und den Nutzern die Wahlfreiheit geboten werden,

Die Kommission plant zudem die Einführung von „Sandboxes“, um kleinere Projekte unter ihren Regeln zu testen und eine virtuelle Welt-Toolbox im ersten Quartal 2024 auf den Markt zu bringen. Geleitet wird dies von der Innitiative European Blockchain Regulatory Sandbox. Diese kann bis zu 20 Projekte bis 2026 regulatorische Dialoge anbieten.

With our consulting arm OXYGY, today we announce, together with the @EU_Commission, that applications are now open for the first cohort of the European blockchain regulatory sandbox for blockchain/DLT innovators @EuropeanSandbox:#blockchain #sandbox https://t.co/ZNbjUCTubp pic.twitter.com/PtdS0oBS8p — Bird & Bird (@twobirds) February 14, 2023

Bemerkenswert ist auch, dass die EU digitale Identitäten mit Schutz der Privatsphäre anbieten will. Für ihre sogenannte eID nutzt sie dabei Zero-Knowledge-Proofs. Dabei müssen die Nutzer auf keinerlei Dienste von Dritten zurückgreifen.

Zudem beschäftigt sich die Kommission auch näher mit dezentralen autonomen Organisationen. In diesem Zusammenhang sollen vor allem rechtliche, administrative und wirtschaftliche Hindernisse herausgefunden werden, welche auftreten können.

Jetzt in neuartiges VR-Metaverse investieren!

Verzögerung der EU Metaverse Regulierung

Die Veröffentlichung der politischen Strategie für das Metaverse wurde auf die nächste Woche verschoben, um keine Überschneidungen mit den Vorbereitungen für die Rede zur Lage der EU zu haben.

Während die Kommission darauf hinweist, dass der Vorschlag eher politische Fragen in den Mittelpunkt stellen wird, als einen formellen Gesetzesentwurf vorzuschlagen, könnte er als Sprungbrett für zukünftige regulatorische Maßnahmen dienen.

Das Metaverse: Eine virtuelle Realität jenseits unserer Vorstellungskraft

Das Metaverse ist ein Begriff, der sich auf eine zusammenhängende virtuelle Realität bezieht, die mit unserer physischen Welt verknüpft ist und in der Benutzer leben, arbeiten und interagieren können.

Es ist ein Universum aus mehreren, miteinander verbundenen digitalen Räumen und Welten, das durch die fortschreitende Technologie der Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und künstlichen Intelligenz (KI) ermöglicht wird.

Die Vision des Metaverse beinhaltet eine immersive digitale Umgebung, in der Benutzer als Avatare auftreten und in der sie mit anderen Avataren und digitalen Objekten in einer scheinbar realen Umgebung interagieren können. Im Gegensatz zu den heutigen Internet-Erlebnissen, die größtenteils zweidimensional und textbasiert sind, verspricht das Metaverse eine dreidimensionale Erfahrung, die alle Sinne umfasst.

Aber das Metaverse geht über einfache VR- und AR-Erfahrungen hinaus. Es wird als eine Plattform gesehen, die ein kontinuierliches, gemeinsames und synchrones Erlebnis bietet, das von verschiedenen Geräten und Anwendungen aus zugänglich ist. Diese können von Spielen und sozialen Medien bis hin zu Arbeitsplätzen, Bildung und E-Commerce reichen.

Das Konzept des Metaverse stammt aus der Science-Fiction, wurde aber in den letzten Jahren durch Fortschritte in den Bereichen Technologie, Computing und Datenverarbeitung zunehmend realisiert. Es birgt erhebliche Potenziale, aber auch Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und soziale Auswirkungen. Wie es sich entwickelt und wie wir es nutzen und regulieren, wird die Zukunft unserer digitalen Erfahrung bestimmen.

Jetzt in Zukunft der digitalen Arbeitswelt investieren!

Neuartiges Web3-Portal mit nutzerfreundlichstem Web3-Zugang

Bei der Evolution des Internets stellen sich dem traditionellen Web2-Nutzer noch einige Probleme in den Weg. So sind die Angebote stark zerstreut und erfordern technisches Know-how, wobei es selbst dann noch aufgrund unterschiedlicher Blockchains, Coins und Wallets zu Komplikationen kommen kann. All diese Hürden kann Launchpad XYZ mit seinem Portal auf einmal lösen. Denn es bietet nicht nur einen übersichtlichen Überblick über den Web3-Markt mithilfe von KI-Chat und -Empfehlungen, sondern auch eine praktische Web3-Wallet, mit welcher das gesamte Angebot nahtlos verwendet werden kann. Dabei können sich die Nutzer vollständig auf die Dienste konzentrieren, ohne sich mit der Technologie zu befassen.

Jetzt in praktisches Web3-Portal investieren!

Revolution für Umwelt- und Klimaschutz mithilfe der Blockchaintechnologie

Bisher wird die Welt noch von dem globalen Müllproblem belastet, welches ebenso negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima hat. Denn einerseits mangelt es an Motivation und andererseits an Infrastruktur. Beides bietet Ecoterra mit seinem innovativen Recycle-to-Earn-Verfahren. Bei diesem können die Nutzer verschiedene Müllarten bei den Pfandautomatschen der Partnersupermärkte abgeben, um Belohnungen in Kryptowährungen zu verdienen. Diese werden mit der fortschrittlichen Abfalldatenbank abgeglichen, welcher sich auch Nestlé und Coca-Cola angeschlossen haben. Passend dazu gibt es einen Marktplatz für die wiederverwertbaren Rohstoffe sowie einen für Kohlenstoffemissionshandel. Zudem kann man auch für Einspeisungen von grünem Strom Coins verdienen und Umweltleistungen verfolgen.

Jetzt rechtzeitig in preisgekröntes ESG-Ökosystem investieren!

KI-Prognosen für statistische Vorteile und weitere Vorzüge beim Investieren

Viele Anleger verlieren beim Trading Geld, was auf die Einmischung von hinderlichen Gefühlen wie Angst und Gier sowie das Marktrauschen durch die KI-Dominanz mit 80 % des Handelsvolumens zurückzuführen ist. Eine Lösung bieten künstlichen Intelligenz, mit denen rationaler investiert werden kann. Ebenso können diese auch Datenmengen in einer Menge und Geschwindigkeit analysieren, wie es Menschen allein nicht können. Zudem entwickeln sie sich auch basierend auf den neuen Daten kontinuierlich weiter, um immer profitabler zu werden. Solche KI-Prognosemodelle und -Handelssysteme bietet der neue KI-Marktplatz von yPredict. Jedoch werden auch noch andere Branchen wie Suchmaschinenoptimierung abgedeckt.

Jetzt frühzeitig in KI-Marktplatz investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.